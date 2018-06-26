Осенью этого года будет представлена комплексная программа по сбору и утилизации отходов
Она также будет включать в себя раздельный сбор отходов. Об этом сообщил во вторник, 26 июня, глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале «Россия-24».
По его словам, разработанная система будет работать как на территории города, так и на территории муниципальных образований области. При этом важной частью в разработке системы сбора и утилизации отходов занимает создание специализированных полигонов с учетом всех требований экологического законодательства.
По его словам, разработанная система будет работать как на территории города, так и на территории муниципальных образований области. При этом важной частью в разработке системы сбора и утилизации отходов занимает создание специализированных полигонов с учетом всех требований экологического законодательства.
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