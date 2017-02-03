Оксана Калачева рассказала «СГ» об особенностях работы в органах опеки

Сотрудниками органов опеки чаще всего становятся педагоги и психологи.Ведущий специалист отдела опеки и попечительства Промышленного района Оксана Калачева не исключение. Она по образованию филолог, учитель русского языка и литературы.- В школе я работала всего полгода, а вот в милиции, в отделе по делам несовершеннолетних, больше десяти лет, - рассказывает Оксана. - Приходилось часто ездить в командировки по области, на неделю, на две. А тут дочь пошла в первый класс, и, конечно, хотелось быть рядом. Я и решила перейти в районный отдел опеки, где работаю уже девять лет.Несмотря на то, что опыт общения с неблагополучными семьями у нашей героини был довольно большой, психологически на новом месте было непросто.- Безумно жалко детей, нерадивых мам и пап тоже, ведь приходилось забирать ребят из семей, готовить материалы для лишения родительских прав, - говорит Калачева. - Первое время хотелось забрать всех детей домой, отмыть, накормить, обогреть. И это несмотря на то, что я уже была закалена работой с неблагополучными семьями в милиции. Со временем стало проще: научилась управлять своими эмоциями.Каждый день сотрудники опеки посещают «подшефные» семьи. Иногда эти визиты - тяжкая обязанность, иногда радость. Оксана Калачева ведет нас в такую семью. Несколько лет назад на улице была убита молодая женщина. У нее осталась дочь. Совместную опеку над Альбиной оформили бабушка Ольга Юрьевна и ее сын, брат погибшей.Встречают «свою» сотрудницу с радостью. Пожилая женщина обнимает ее, девочка спешит показать нарядную елку (ее специально не убирали так долго, хотели, чтобы Оксана Владимировна увидела) и рыжего кота. Потом Альбина играет на пианино недавно разученную пьесу, а бабушка проводит экскурсию по квартире: вот новый комод купили, тумбочку на кухню.- Когда у нас случилось несчастье, я боялась идти в органы опеки, - признается бабушка. - Думала, отберут внучку: возраст у нас, да и живем небогато. Много плохого слышала про органы опеки по телевизору, в газетах читала. Не верьте! Не надо бояться органов опеки, они только помогают! Оксана Владимировна - наш друг, нам с ней очень повезло.Бабушка и дедушка отдали девочке большую комнату, сами перебрались в маленькую. У ребенка есть все необходимое: книги, игрушки, одежда. Женщина, которая с юности увлекается театром и кино и даже была знакома с самой Мариной Ладыниной, по мере сил приобщает девочку к прекрасному. На стене в прихожей - театральный уголок: здесь собраны билеты, фотографии, афиши спектаклей самарских театров, которые посетили Ольга Юрьевна и ее внучка.- Альбина у нас отличница! - с гордостью говорит бабушка. Она часами может рассказывать об успехах своей воспитанницы, но нам пора дальше.Участок у Калачевой большой: от ул. Ново-Вокзальной до Ташкентской и от Московского шоссе до берега Волги. На этой территории в 57 семьях проживают под опекой 67 детей. Даже близкие родственники - бабушки, дедушки, тети и дяди - должны получить статус опекуна, чтобы воспитывать ребенка, по той или иной причине оставшегося без родителей. Требования простые: отсутствие судимостей и проблем со здоровьем, дееспособность.- У меня все опекуны на территории хорошие и дети замечательные - два мальчика серьезно занимаются футболом, один - бальными танцами, - рассказывает Калачева.Вот к нему мы и пойдем.Четырнадцатилетний Юра (имя изменено) тоже живет с бабушкой. Папа отбывает наказание в местах лишения свободы, мама отказалась от сына и лишена родительских прав.- Со всеми вопросами в органы опеки идем и отказа не знаем, - говорит бабушка. - Объясняют, советуют. Ходим на тренинги в центр «Семья», учимся. Так все вместе и воспитываем мальчишку!Семьи, где живут дети под опекой, Калачева посещает регулярно. Первый год - через месяц, три, полгода и год. Дальше - дважды в год. Специалисты проверяют условия проживания, контролируют соблюдение имущественных прав детей: оформлена ли пенсия, получает ли ребенок алименты.- Бывает, что родители по состоянию здоровья не могут воспитывать детей, - объясняет Оксана. - В этом случае стараемся оформить опеку на родственников. В этом доме у меня живет такая семья: папа умер, а мама потеряла зрение, рожая дочь. Ни приготовить еду, ни сделать уроки она с ребенком не может, поэтому опекуном стала бабушка.«Подшефные» семьи делятся на «попавшие в трудную жизненную ситуацию» (например, родители потеряли работу) и «находящиеся в социально опасном положении» (мама или папа употребляют алкоголь или наркотики, имеют судимость).- Работаем в тесном контакте с центром «Семья», правоохранительными органами, школой, детским садом, медиками - всеми субъектами системы профилактики, - рассказывает Оксана. - Наблюдаем в течение полугода, пытаемся привести родителей в сознание. Иногда получается, а иногда доходит до лишения родительских прав. Я считаю, что это крайняя мера. Хожу, уговариваю, объясняю. Конечно, сохранение семьи - наша главная цель. Не всегда, правда, такому участию рады.Сегодня в зоне ответственности Оксаны Калачевой две семьи в социально опасном положении. В одной из них - стоящий на учете в наркологической клинике и ранее судимый папа, в другой - периодически выпивающая мама. Дело в обоих случаях идет к лишению родительских прав.К счастью, в некоторых случаях страх потерять детей оказывается сильнее пагубных привычек. Семья, в которую мы приходим под конец дня, встала на путь исправления.- К нам поступил сигнал из детского сада: родители не забрали ребенка, - вводит в курс дела Оксана. - Воспитатель повела девочку домой. По дороге встретила папу, который объяснил, что задержался на работе. Воспитатель решила проводить их домой, посмотреть, как обстоят дела. В квартире и обнаружилась сильно выпившая мама…С этой семьей Оксана работает больше трех месяцев. Сотрудницу органов опеки и нас вместе с ней встречают радушно. Дома идеальный порядок, на балконе - выстиранное белье.- Мы с мужем остались без работы, - объясняет Валентина (имя изменено). - Пыталась устроиться, но женщину за 35, да еще с маленьким ребенком, никуда не хотели брать. Стала выпивать. Всякое в жизни бывает…Калачева проверяет, есть ли в доме еда, игрушки.- Я сама есть не буду, а Юлю накормлю! - комментирует мама. Видно, что она очень любит пятилетнюю дочь и готова ради нее работать над собой. Она уже устроилась на работу в одну из больниц, сейчас ищут место для папы.- Мы предлагали временно - пока ситуация не стабилизируется - поместить ребенка в комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник», но родители категорически отказались, - вспоминает Калачева. - Видно, что они очень любят девочку. Хочется верить, что в этой семье все будет хорошо.Основная масса тревожных сигналов поступает из школы и детского сада. Пропуски уроков без уважительной причины или отсутствие родителей на собраниях - уже повод для беспокойства. Иногда о потенциально опасной ситуации сообщают бдительные соседи. Отдельная работа ведется по информации из учреждений здравоохранения: медики обязаны сообщать обо всех травмах, ожогах и отравлениях лекарственными средствами. В трехдневный срок сотрудники органов опеки должны проверить сигнал.- С начала года уже поступило пять сообщений, - говорит Оксана. - Сейчас, например, проверим семью, где ребенок упал с пеленального столика.К счастью, тревога оказывается ложной. Ребенок живет в хороших условиях, а мама искренне удивлена визитом сотрудницы органов опеки.- Бывает, в штыки встречают, на порог не пускают, - говорит Калачева. - Но это тот самый случай, когда лучше перестараться, чем упустить ситуацию. Мы не обижаемся, работа у нас такая!