Очередной температурный рекорд побит в Самарской области

Экстремально высокие температуры воздуха были зафиксированы в Большой Глушице и поселке Авангард.В Большой Глушице столбики термометров вчера поднялись до 1,9 градуса тепла. Предыдущий рекорд в 1,5 градуса синоптики фиксировали в 1966 и 1998 годах.В Авангарде 25 февраля температура воздуха поднялась до 2,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд там был побит в 1990 году - 2,1 градуса.