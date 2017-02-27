Очередной температурный рекорд побит в Самарской области
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.
Экстремально высокие температуры воздуха были зафиксированы в Большой Глушице и поселке Авангард.
В Большой Глушице столбики термометров вчера поднялись до 1,9 градуса тепла. Предыдущий рекорд в 1,5 градуса синоптики фиксировали в 1966 и 1998 годах.
В Авангарде 25 февраля температура воздуха поднялась до 2,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд там был побит в 1990 году - 2,1 градуса.
Экстремально высокие температуры воздуха были зафиксированы в Большой Глушице и поселке Авангард.
В Большой Глушице столбики термометров вчера поднялись до 1,9 градуса тепла. Предыдущий рекорд в 1,5 градуса синоптики фиксировали в 1966 и 1998 годах.
В Авангарде 25 февраля температура воздуха поднялась до 2,3 градуса тепла. Предыдущий рекорд там был побит в 1990 году - 2,1 градуса.
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