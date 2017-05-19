Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный выбор летних нарядов. Что будет актуально в предстоящем сезоне, и как не ошибиться с выбором нового платья или шорт? Корреспондент sgpress.ru расспросил модных экспертов о последних трендах в одежде на лето-2017.
Объем имеет значение
Одна из самых главных модных тенденций летнего сезона, по мнению стилистов, - объёмные вещи. Это одежда свободного кроя, которая на несколько размеров превосходит размер своей обладательницы.
- Это могут быть пышные рукава, которые увеличивают ширину плеч, или широкие брюки, которые могут быть разной длины, в том числе и кюлоты, - рассказывает стилист-имиджмейкер Ирина Лашаева.
- Также сейчас актуальна одежда с рюшами или воланами, - добавляет стилист Татьяна Макарова.
Объем имеет значение
Одна из самых главных модных тенденций летнего сезона, по мнению стилистов, - объёмные вещи. Это одежда свободного кроя, которая на несколько размеров превосходит размер своей обладательницы.
- Это могут быть пышные рукава, которые увеличивают ширину плеч, или широкие брюки, которые могут быть разной длины, в том числе и кюлоты, - рассказывает стилист-имиджмейкер Ирина Лашаева.
- Также сейчас актуальна одежда с рюшами или воланами, - добавляет стилист Татьяна Макарова.
Надеваем халаты, оголяем ноги
Незаменимой вещью летнего гардероба, на взгляд Ирины, является платье-халат. Оно может быть как из легкой, так и из плотной ткани: денима, вискозы, хлопка, шифона. Такой наряд можно надеть как на повседневную прогулку, так и на летнюю вечеринку.
Универсальной и стильной одеждой на лето стали комбинезоны с разнообразными формами брюк: облегающей, прямой, расклешённой, укороченной, зауженной. Среди множества моделей можно найти не только повседневный образ, но и вечерние варианты.
- Роскошно смотрятся комбинезоны из лёгких струящихся тканей и из денима, - приводит пример стилист.
Также модные эксперты призывают этим летом максимально открывать ноги. Поэтому те же комбинезоны могут быть и с укороченной формой брюк.
- Сейчас очень модными являются ультракороткие юбки, шорты и комбинезоны. Конечно, такой немного откровенный крой смогут позволить себе надеть только девушки, обладающие стройной фигурой, - отмечает создатель собственного бренда аксессуаров Анастасия Корбут.
По мнению Татьяны Макаровой, этим летом каждая модница должна иметь в своем гардеробе также укороченный топ, брюки и юбку с высокой посадкой и топы/платья/рубашки с ассиметричным вырезом.
Обнажаем тело
Эта модная тенденция не только не сдаёт свои позиции, но и продолжает набирать обороты.
- На сегодняшний день одним разрезом, например, на юбке, никак не обойтись. Резать можно всё, и как можно больше. Вырезы и разрезы в одежде дизайнеры располагают в самых неожиданных местах тела: на животе, груди, спине, плечах, - отмечает Ирина Лашаева. – Такие вырезы придают образу женственность и делают наряд более эффектным и стильным.
Остается популярной сетка, которая может быть крупной и мелкой, яркой и гламурной, жёсткой и мягкой или растянутой, как «авоська» обывателя из советского времени.
- Сетка может быть также одним из слоёв платья, где нет и намёка на обнажённость, а может так открыть тело, что вызовет неоднозначные ассоциации. Это уже зависит от вашей культуры и воспитания, - говорит Ирина.
Ярче и сочнее
Эксперты уверяют: этим летом можно смело экспериментировать с сочетанием ярких цветов.
Одни из самых модных оттенков – яркий желтый, розовый, цвет орхидеи, цвет глубокого асфальта, мандариновый.
- Мандариновый оттенок будет отлично сочетаться с белым цветом и с голубым, - отмечает Ирина. - Также сейчас на пике моды все тона розового: яркие и нежные вариации, цветочные и фруктовые. Главное в этом сезоне – это натуральность, без примеси кислотности. Розовый, например, будет хорошо сочетаться с цветом глубокого асфальта.
- Лично мне особенно нравится сочетание розовых и красных оттенков, - говорит Анастасия Корбут. - Чем больше оттенков в образе, тем эффектнее и динамичнее будет наряд.
Конечно, не обойдется и без традиционных «летних» тонов: цвета свежей зелени, песочного и глубокого синего. Это цвета, которые повысят настроение, напомнят о солнце, пляже и море.
- Синий цвет этим летом может стать альтернативой черному. А изделия темно-синего цвета отлично сочетаются с песочным, мандариновым, белым, зеленым. Вы можете выбрать как однотонные оттенки, так и изделия с принтами и рисунками. Например, отличным вариантом для летних образов станут пальмовые листья, бананы, крупные цветы, - говорит Ирина Лашаева.
Цветочные мотивы и смешение принтов
Цветочный принт на лето 2017 года оказался в лидерах. Огромные розы, подсолнухи, лотосы, лилии – все они расцветают на платьях модниц.
Также в первую тройку вошли полоска и «хищные» принты. Популярно и смешение рисунков.
Не теряет позиции в новом сезоне одежда с блеском и металлическими переливами, вдохновлённая эпохой диско. Отличительным характером лета-2017 является огромное разнообразие сияющей цветовой гаммы.
Чем больше, тем лучше
Неотъемлемая часть образа - аксессуары. Именно они наполняют смыслом и завершают лук.
Эксперты в один голос заверяют: этим летом в моде большие массивные украшения. Это могут быть огромные браслеты (дизайнеры предлагают носить сразу несколько и на обеих руках), большие кулоны или крупные сережки. Писк моды - одна крупная сережка вместо привычных двух или серьги из разных комплектов.
Из осенне-зимнего сезона в весну и лето перекочевали броши, которые стали яркой изюминкой любого образа. Брошь уместна везде: на воротнике блузки, на шляпе, на шарфе, на лацкане пиджака или на сумке.
- Этим летом особенно актуально носить броши не поодиночке, а целыми группами - сетами. Абсолютный тренд - массивные броши ярких цветов, привлекающие внимание. А вот деревянные значки оставьте детям, - советует Анастасия Корбут.
Популярны в новом сезоне стали поясные сумки.
- Таким сумкам совсем не обязательно выглядеть похожими на сумки туристов или торговых работников. Многие из них могут заменить красивые и изящные клатчи для вечернего выхода, - отмечает Ирина Лашаева.
Актуальным аксессуаром являются широкие пояса, подчёркивающие талию, всевозможные ремни с огромными пряжками. Экспериментировать с количеством ремней не запрещается.
Шлепанцам с носками – нет!
По словам стилистов, актуальные модели для мужчин представлены разнообразными пиджаками, свитшотами, кардиганами, тренчами. Костюмы могут состоять из хлопка, совмещать разнообразные принты и цвета.
- В целом в мужской моде популярны одежда в стиле business-casual для офисных работников и расслабленный casual для творческих натур, - говорит Татьяна Макарова.
- В мужском гардеробе в этом сезоне обязательно должен присутствовать полосатый принт. Причем сама полоска может быть самой разнообразной: ломаной, вертикальной, горизонтальной, косой, - добавляет Ирина Лашаева.
А вот носить кожаные брюки, футболки с глубокими вырезами, ремень с массивной пряжкой, шлепанцы (особенно в сочетании с носками) мужчинам категорически не стоит.
Главное - удобство и комфорт
У каждого города так же, как и у каждого человека, есть свой собственный стиль. Зависит он от того, чем наполнен город, поэтому региональное восприятие трендов отличается от столичного. Что же выбирают в одежде самарцы?
- Если в мегаполисах мы можем отметить вектор свободы и самореализации, то в менее крупных городах люди справляются с бытовыми трудностями: снег на дорогах, недостаточное освещение улиц, необжитые лестничные площадки. И тогда мотиватором при выборе одежды будет комфорт. В современном прочтении этого понятия, конечно, - рассказывает Ирина. – Жители нашего города предпочитают более комфортную и универсальную одежду, которая будет в тренде не один сезон.
С Ириной солидарна и создатель собственного бренда аксессуаров.
- Волжане очень радуют стремлением одеваться не только стильно, но и удобно. Важно надевать то, что хочешь, не думая о мнении окружающих. Если тебе неудобно на каблуках - надевай на вечеринку кроссовки! Удобство и комфорт - вот на что делают ставку жительницы европейских городов, в том числе и самарцы, - резюмировала Анастасия Корбут.
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