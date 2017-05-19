Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?

Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный выбор летних нарядов. Что будет актуально в предстоящем сезоне, и как не ошибиться с выбором нового платья или шорт? Корреспондент sgpress.ru расспросил модных экспертов о последних трендах в одежде на лето-2017.



Объем имеет значение



Одна из самых главных модных тенденций летнего сезона, по мнению стилистов, - объёмные вещи. Это одежда свободного кроя, которая на несколько размеров превосходит размер своей обладательницы.



- Это могут быть пышные рукава, которые увеличивают ширину плеч, или широкие брюки, которые могут быть разной длины, в том числе и кюлоты, - рассказывает стилист-имиджмейкер Ирина Лашаева.



- Также сейчас актуальна одежда с рюшами или воланами, - добавляет стилист Татьяна Макарова.

Эта модная тенденция не только не сдаёт свои позиции, но и продолжает набирать обороты.- На сегодняшний день одним разрезом, например, на юбке, никак не обойтись. Резать можно всё, и как можно больше. Вырезы и разрезы в одежде дизайнеры располагают в самых неожиданных местах тела: на животе, груди, спине, плечах, - отмечает Ирина Лашаева. – Такие вырезы придают образу женственность и делают наряд более эффектным и стильным.Остается популярной сетка, которая может быть крупной и мелкой, яркой и гламурной, жёсткой и мягкой или растянутой, как «авоська» обывателя из советского времени.- Сетка может быть также одним из слоёв платья, где нет и намёка на обнажённость, а может так открыть тело, что вызовет неоднозначные ассоциации. Это уже зависит от вашей культуры и воспитания, - говорит Ирина.Эксперты уверяют: этим летом можно смело экспериментировать с сочетанием ярких цветов.Одни из самых модных оттенков – яркий желтый, розовый, цвет орхидеи, цвет глубокого асфальта, мандариновый.- Мандариновый оттенок будет отлично сочетаться с белым цветом и с голубым, - отмечает Ирина. - Также сейчас на пике моды все тона розового: яркие и нежные вариации, цветочные и фруктовые. Главное в этом сезоне – это натуральность, без примеси кислотности. Розовый, например, будет хорошо сочетаться с цветом глубокого асфальта.- Лично мне особенно нравится сочетание розовых и красных оттенков, - говорит Анастасия Корбут. - Чем больше оттенков в образе, тем эффектнее и динамичнее будет наряд.Конечно, не обойдется и без традиционных «летних» тонов: цвета свежей зелени, песочного и глубокого синего. Это цвета, которые повысят настроение, напомнят о солнце, пляже и море.- Синий цвет этим летом может стать альтернативой черному. А изделия темно-синего цвета отлично сочетаются с песочным, мандариновым, белым, зеленым. Вы можете выбрать как однотонные оттенки, так и изделия с принтами и рисунками. Например, отличным вариантом для летних образов станут пальмовые листья, бананы, крупные цветы, - говорит Ирина Лашаева.Цветочный принт на лето 2017 года оказался в лидерах. Огромные розы, подсолнухи, лотосы, лилии – все они расцветают на платьях модниц.Также в первую тройку вошли полоска и «хищные» принты. Популярно и смешение рисунков.Не теряет позиции в новом сезоне одежда с блеском и металлическими переливами, вдохновлённая эпохой диско. Отличительным характером лета-2017 является огромное разнообразие сияющей цветовой гаммы.Неотъемлемая часть образа - аксессуары. Именно они наполняют смыслом и завершают лук.Эксперты в один голос заверяют: этим летом в моде большие массивные украшения. Это могут быть огромные браслеты (дизайнеры предлагают носить сразу несколько и на обеих руках), большие кулоны или крупные сережки. Писк моды - одна крупная сережка вместо привычных двух или серьги из разных комплектов.Из осенне-зимнего сезона в весну и лето перекочевали броши, которые стали яркой изюминкой любого образа. Брошь уместна везде: на воротнике блузки, на шляпе, на шарфе, на лацкане пиджака или на сумке.- Этим летом особенно актуально носить броши не поодиночке, а целыми группами - сетами. Абсолютный тренд - массивные броши ярких цветов, привлекающие внимание. А вот деревянные значки оставьте детям, - советует Анастасия Корбут.Популярны в новом сезоне стали поясные сумки.- Таким сумкам совсем не обязательно выглядеть похожими на сумки туристов или торговых работников. Многие из них могут заменить красивые и изящные клатчи для вечернего выхода, - отмечает Ирина Лашаева.Актуальным аксессуаром являются широкие пояса, подчёркивающие талию, всевозможные ремни с огромными пряжками. Экспериментировать с количеством ремней не запрещается.По словам стилистов, актуальные модели для мужчин представлены разнообразными пиджаками, свитшотами, кардиганами, тренчами. Костюмы могут состоять из хлопка, совмещать разнообразные принты и цвета.- В целом в мужской моде популярны одежда в стиле business-casual для офисных работников и расслабленный casual для творческих натур, - говорит Татьяна Макарова.- В мужском гардеробе в этом сезоне обязательно должен присутствовать полосатый принт. Причем сама полоска может быть самой разнообразной: ломаной, вертикальной, горизонтальной, косой, - добавляет Ирина Лашаева.А вот носить кожаные брюки, футболки с глубокими вырезами, ремень с массивной пряжкой, шлепанцы (особенно в сочетании с носками) мужчинам категорически не стоит.У каждого города так же, как и у каждого человека, есть свой собственный стиль. Зависит он от того, чем наполнен город, поэтому региональное восприятие трендов отличается от столичного. Что же выбирают в одежде самарцы?- Если в мегаполисах мы можем отметить вектор свободы и самореализации, то в менее крупных городах люди справляются с бытовыми трудностями: снег на дорогах, недостаточное освещение улиц, необжитые лестничные площадки. И тогда мотиватором при выборе одежды будет комфорт. В современном прочтении этого понятия, конечно, - рассказывает Ирина. – Жители нашего города предпочитают более комфортную и универсальную одежду, которая будет в тренде не один сезон.С Ириной солидарна и создатель собственного бренда аксессуаров.- Волжане очень радуют стремлением одеваться не только стильно, но и удобно. Важно надевать то, что хочешь, не думая о мнении окружающих. Если тебе неудобно на каблуках - надевай на вечеринку кроссовки! Удобство и комфорт - вот на что делают ставку жительницы европейских городов, в том числе и самарцы, - резюмировала Анастасия Корбут.