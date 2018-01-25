Нужен ли Самаре бренд
Старый анекдот на тему самарского бренда состоит в том, что Самару всегда путают с Саратовом. И это было бы смешно, если бы не было так вредно. Значит ли это, что бренд нужен нам, только чтобы с Саратовом не путали? Не только. Бренд города и региона - это инвестиции. Опознавательный знак и знак качества, способствующий привлечению средств. Развитие бренда - прямой путь к повышению бизнес-активности, к развитию территории. Тут даже двух мнений быть не может. Но в части правильных фраз и призывов к хорошему мы все большие мастера. А что в реальности?
Город на С
Начнем с Саратова. Назовем три отличия - более весомые, чем «город на Волге в тысяче километров от Москвы, начинается на С». Да! Надо, чтобы это были универсальные, понятные преимущества Самары и только Самары перед этим, как его, тоже на С… А ведь нам приходится конкурировать с 90 регионами только в России. Плюс привлекать инвесторов со всего мира. И мотивация у инвесторов может быть очень разная. Например, наши китайские товарищи выбрали для совместных проектов Ульяновскую область не только потому, что там созданы хорошие условия для ведения бизнеса, но и потому, что это для китайцев - святые места. Родина Ленина. А мотивация туристов еще изощреннее. Поэтому и нужен Самаре и всему региону современный, динамичный бренд. Не хотелось бы сводить этот вопрос только к маркетингу территории. Слишком велика здесь роль любви и счастья, которые дарит нам отчая земля. Слово «бренд» тоже не слишком поэтичное, но оно хотя бы не звучит в переводе как продажа родины.
У - уникальность
Что понимать под брендом территории? Определений десятки, но в основе такое представление: это совокупность уникальных качеств и ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые характеристики территории и сообщества, получившие признание и пользующиеся стабильным спросом сообщества территории. Сама формула «совокупность уникальных качеств» дает понять, что отделаться очередным значком и пустым лозунгом нельзя. Да и выполнить эту работу наскоком, приглашением модных дизайнеров, тоже не выйдет. Хотя бы потому, что этот «продукт» будет адресован не только миру, но и городу. Он должен быть созвучен нашим сердцам. Находить отклик у самарцев. Вызывать у жителей желание развивать уникальные качества. Участвовать в развитии бренда.
А ищет кто?
В нашем крае уникального очень много. И клад Степана Разина, и бункер Сталина, и провинциальный модерн, и Жигули, и Седьмая симфония, и пиво, и космические заводы, и «Груша», и Волга, которая и в Саратове тоже есть. Шутки шутками, но выделить действительно уникальное и привлекательное, отделить от казуса бывает нелегко. Один уважаемый самарский историк предлагает продвигать Самару как родину кумысолечения. Да, была такая страница в нашей истории. Но сегодня кумыса самарского не бывает. Увы. Представьте себе, что в регионе Бордо бренд будет построен только на рассказах о том, что когда-то, во времена мушкетеров, здесь делали отменное вино.
Поискам в этом направлении и будет посвящен наш проект. Ревизия всех элементов самарской уникальности и привлекательности. Чтобы создать для региона бренд, необходимо разобраться, из чего же мы хотим его составить. И сделать это можно только вместе. Ни чиновники, ни историки, ни активисты, ни жители, ни дизайнеры, ни маркетологи - никто в отдельности не может ответственно создать бренд города. Сделать это можно только вместе. А наш проект - это предварительный этап. Изыскание. Весь год мы будем обсуждать и сравнивать элементы самарского бренда. Голосовать, поддерживать и отвергать. Потому что есть разные мнения. И эти мнения мы также представим в нашем проекте. О каждом элементе нашего бренда-конструктора мы спросим и жителей, и экспертов, и ответственных лиц.
Лозунг и смысл
Что будет в итоге? Мы, конечно, не получим готового рецепта для создания бренда, но наверняка запустим дискуссию и получим картину наших с вами предпочтений. А то ведь никто не может четко сказать: старый город и его средовая застройка - это наше культурное наследие или гнилушки, подлежащие сносу? И никто не знает, что думают об этом самарцы. А ведь хорошо бы не только сказать, но и по сказанному сделать. Поэтому наша ревизия будет максимально полной, и начнем мы с такого элемента бренда, который кажется безусловным. С нашего геральдического символа - козла. Или козы? Да-да, сразу неясности и разночтения. И так будет происходить очень часто. Многие элементы нашей идентичности только на первый взгляд кажутся такими однозначно понятными. Кто изображен на гербе города и губернии? Не торопитесь с ответом.
Геральдический «коз»
Первый известный нам герб Самары - из гербовника 1730 года, и это даже не герб, а знамя самарского полка. Животное, изображенное на нем, похоже на левретку, а не на козу. И уж тем более козла. Почти 300 лет наш город живет с этим символом непонятного происхождения. Сложно предположить, что в XVIII веке в окрестностях Самары было много вот таких животных. И еще сложнее понять, на что опирался при изображении козы художник Филиппов, рисовавший полковые гербы.
Козлиные загадки
Сегодня на гербе города - коза. Сам он является копией городского герба Самары 1851 года. А на гербе губернии - козел. Точнее, некое животное с ветвистыми рогами, которое геральдически определяется как «козел». Герб является копией губернского герба, утвержденного в 1878 году. Это узаконенная символика региона и города. Однако с геральдической точки зрения символика наша выполнена довольно небрежно. На флаге, например, изменена очередность цветов, и по непонятной причине герб области оказался поверх флага королевства Нидерланды. Да и гербы, используемые сегодня, видимо, не совсем преемственны. Жители Самары знают, что сразу несколько дореволюционных барельефов с гербом губернии имеют совершенно другое изображение козла. Драмтеатр, Крестьянский банк и Шихобаловская больница - все построены в конце XIX или начале XX века. Кстати, первый вариант герба Самарской губернии, который разрабатывался в 1991 году, тоже имел такое изображение козла. Трудно предположить, что в позапрошлом веке на важнейших зданиях, явно губернского подчинения, использовались гербы с несогласованным изображением. Кстати, козел на этих гербах - геральдически правильный. Единственное, что к козе-левретке из гербовника 1730 года он отношения не имеет.
Гербовый потенциал
Козел или коза - герб у нас уже есть, и хорошо бы понять, хотим ли мы использовать наше символическое животное в бренде региона. Сегодня, если зайти в магазин самарских сувениров, рогатых животных там будет немного. Козел и коза - сами по себе, независимо от Самары, конечно, животные, перегруженные символами. Тут и коза Амалфея, вскормившая Зевса, и библейский козел отпущения, и поклонения тамплиеров козлу-бафомету, и сказка про семерых козлят. Интерес к козе как символу города демонстрирует новая культура Самары. Козочка стала символом популярного онлайн-медиа bigvill.ru, появляется маленький козленок и в клипе «Братьев Грим» о Самаре. Козу - руку с двумя отогнутыми пальцами - использует в качестве символа популярный паблик «Интересная Самара». Символ живет и развивается.
Возможно, что кому-то коза и козел кажутся недостаточно благородными для нашего бренда, но это самый старый символ нашего региона. Сложный, имеющий богатую историю. И если говорить о туризме, этот символ в городе интересно представлен: те самые козлы на фасадах старых зданий. Плюс коза на гроте в Струкачах - это любимое место для фотографирования самарцев, наверное, уже лет сто!
Поддержите козу!
Мы предлагаем вам проголосовать на сайте «Самарской газеты» за этот элемент самарского бренда: надо развивать и продвигать наш геральдический символ или лучше просто смириться - что досталось, то и хорошо?
Город на С
Начнем с Саратова. Назовем три отличия - более весомые, чем «город на Волге в тысяче километров от Москвы, начинается на С». Да! Надо, чтобы это были универсальные, понятные преимущества Самары и только Самары перед этим, как его, тоже на С… А ведь нам приходится конкурировать с 90 регионами только в России. Плюс привлекать инвесторов со всего мира. И мотивация у инвесторов может быть очень разная. Например, наши китайские товарищи выбрали для совместных проектов Ульяновскую область не только потому, что там созданы хорошие условия для ведения бизнеса, но и потому, что это для китайцев - святые места. Родина Ленина. А мотивация туристов еще изощреннее. Поэтому и нужен Самаре и всему региону современный, динамичный бренд. Не хотелось бы сводить этот вопрос только к маркетингу территории. Слишком велика здесь роль любви и счастья, которые дарит нам отчая земля. Слово «бренд» тоже не слишком поэтичное, но оно хотя бы не звучит в переводе как продажа родины.
У - уникальность
Что понимать под брендом территории? Определений десятки, но в основе такое представление: это совокупность уникальных качеств и ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые характеристики территории и сообщества, получившие признание и пользующиеся стабильным спросом сообщества территории. Сама формула «совокупность уникальных качеств» дает понять, что отделаться очередным значком и пустым лозунгом нельзя. Да и выполнить эту работу наскоком, приглашением модных дизайнеров, тоже не выйдет. Хотя бы потому, что этот «продукт» будет адресован не только миру, но и городу. Он должен быть созвучен нашим сердцам. Находить отклик у самарцев. Вызывать у жителей желание развивать уникальные качества. Участвовать в развитии бренда.
А ищет кто?
В нашем крае уникального очень много. И клад Степана Разина, и бункер Сталина, и провинциальный модерн, и Жигули, и Седьмая симфония, и пиво, и космические заводы, и «Груша», и Волга, которая и в Саратове тоже есть. Шутки шутками, но выделить действительно уникальное и привлекательное, отделить от казуса бывает нелегко. Один уважаемый самарский историк предлагает продвигать Самару как родину кумысолечения. Да, была такая страница в нашей истории. Но сегодня кумыса самарского не бывает. Увы. Представьте себе, что в регионе Бордо бренд будет построен только на рассказах о том, что когда-то, во времена мушкетеров, здесь делали отменное вино.
Поискам в этом направлении и будет посвящен наш проект. Ревизия всех элементов самарской уникальности и привлекательности. Чтобы создать для региона бренд, необходимо разобраться, из чего же мы хотим его составить. И сделать это можно только вместе. Ни чиновники, ни историки, ни активисты, ни жители, ни дизайнеры, ни маркетологи - никто в отдельности не может ответственно создать бренд города. Сделать это можно только вместе. А наш проект - это предварительный этап. Изыскание. Весь год мы будем обсуждать и сравнивать элементы самарского бренда. Голосовать, поддерживать и отвергать. Потому что есть разные мнения. И эти мнения мы также представим в нашем проекте. О каждом элементе нашего бренда-конструктора мы спросим и жителей, и экспертов, и ответственных лиц.
Лозунг и смысл
Что будет в итоге? Мы, конечно, не получим готового рецепта для создания бренда, но наверняка запустим дискуссию и получим картину наших с вами предпочтений. А то ведь никто не может четко сказать: старый город и его средовая застройка - это наше культурное наследие или гнилушки, подлежащие сносу? И никто не знает, что думают об этом самарцы. А ведь хорошо бы не только сказать, но и по сказанному сделать. Поэтому наша ревизия будет максимально полной, и начнем мы с такого элемента бренда, который кажется безусловным. С нашего геральдического символа - козла. Или козы? Да-да, сразу неясности и разночтения. И так будет происходить очень часто. Многие элементы нашей идентичности только на первый взгляд кажутся такими однозначно понятными. Кто изображен на гербе города и губернии? Не торопитесь с ответом.
Геральдический «коз»
Первый известный нам герб Самары - из гербовника 1730 года, и это даже не герб, а знамя самарского полка. Животное, изображенное на нем, похоже на левретку, а не на козу. И уж тем более козла. Почти 300 лет наш город живет с этим символом непонятного происхождения. Сложно предположить, что в XVIII веке в окрестностях Самары было много вот таких животных. И еще сложнее понять, на что опирался при изображении козы художник Филиппов, рисовавший полковые гербы.
Козлиные загадки
Сегодня на гербе города - коза. Сам он является копией городского герба Самары 1851 года. А на гербе губернии - козел. Точнее, некое животное с ветвистыми рогами, которое геральдически определяется как «козел». Герб является копией губернского герба, утвержденного в 1878 году. Это узаконенная символика региона и города. Однако с геральдической точки зрения символика наша выполнена довольно небрежно. На флаге, например, изменена очередность цветов, и по непонятной причине герб области оказался поверх флага королевства Нидерланды. Да и гербы, используемые сегодня, видимо, не совсем преемственны. Жители Самары знают, что сразу несколько дореволюционных барельефов с гербом губернии имеют совершенно другое изображение козла. Драмтеатр, Крестьянский банк и Шихобаловская больница - все построены в конце XIX или начале XX века. Кстати, первый вариант герба Самарской губернии, который разрабатывался в 1991 году, тоже имел такое изображение козла. Трудно предположить, что в позапрошлом веке на важнейших зданиях, явно губернского подчинения, использовались гербы с несогласованным изображением. Кстати, козел на этих гербах - геральдически правильный. Единственное, что к козе-левретке из гербовника 1730 года он отношения не имеет.
Гербовый потенциал
Козел или коза - герб у нас уже есть, и хорошо бы понять, хотим ли мы использовать наше символическое животное в бренде региона. Сегодня, если зайти в магазин самарских сувениров, рогатых животных там будет немного. Козел и коза - сами по себе, независимо от Самары, конечно, животные, перегруженные символами. Тут и коза Амалфея, вскормившая Зевса, и библейский козел отпущения, и поклонения тамплиеров козлу-бафомету, и сказка про семерых козлят. Интерес к козе как символу города демонстрирует новая культура Самары. Козочка стала символом популярного онлайн-медиа bigvill.ru, появляется маленький козленок и в клипе «Братьев Грим» о Самаре. Козу - руку с двумя отогнутыми пальцами - использует в качестве символа популярный паблик «Интересная Самара». Символ живет и развивается.
Возможно, что кому-то коза и козел кажутся недостаточно благородными для нашего бренда, но это самый старый символ нашего региона. Сложный, имеющий богатую историю. И если говорить о туризме, этот символ в городе интересно представлен: те самые козлы на фасадах старых зданий. Плюс коза на гроте в Струкачах - это любимое место для фотографирования самарцев, наверное, уже лет сто!
Поддержите козу!
Мы предлагаем вам проголосовать на сайте «Самарской газеты» за этот элемент самарского бренда: надо развивать и продвигать наш геральдический символ или лучше просто смириться - что досталось, то и хорошо?
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