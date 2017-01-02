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Новогодние гулянья в Самаре прошли спокойно

По официальным данным полиции, за 31 декабря прошлого года и 1 янврая 2017 года в Самарской области прошло 280 массовых мероприятий.

В них приняли участие около 61 тыс.человек. Речь идет про 237 населенных пункта.

За охраной общественного порядка и обеспечение безопасности отвечали более 2 300 сотрудников органов внутренних дел, а также больше 200 активистов добровольных народных дружин. Им также помогали сотрудники ЧОПов (60 человек) и 30 представителей Волжского войскового казачьего общества.

"Групповых нарушений общественного порядка, иных чрезвычайных происшествий в период проведения праздничных мероприятий не допущено", - говорится в официальном сообщении регионального ГУ МВД России.
Дата: 2 января 2017 , 12:46
163
Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: 63.мвд.рф
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