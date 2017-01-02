Новогодние гулянья в Самаре прошли спокойно

В них приняли участие около 61 тыс.человек. Речь идет про 237 населенных пункта.За охраной общественного порядка и обеспечение безопасности отвечали более 2 300 сотрудников органов внутренних дел, а также больше 200 активистов добровольных народных дружин. Им также помогали сотрудники ЧОПов (60 человек) и 30 представителей Волжского войскового казачьего общества."Групповых нарушений общественного порядка, иных чрезвычайных происшествий в период проведения праздничных мероприятий не допущено", - говорится в официальном сообщении регионального ГУ МВД России.