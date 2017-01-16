Названы имена лауреатов общественной акции «Народное признание» 2016 года

Акция «Народное признание» проводилась в Самаре в девятый раз.



Лауреатов чествовали в здании театра опера и балета в день, когда губерния отмечала свое 166-летие. Торжественную церемонию награждения вели заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко и актриса театра и кино, заслуженная

артистка России Наталья Громушкина. Интересный постановочный ход придумали организаторы церемонии - имена победителей с экрана оглашали известные российские артисты Людмила Чурсина, Василий Лановой, Михаил Жигалов, Михаил Полицеймако и другие звезды, что стало настоящим сюрпризом для присутствовавших в зале.



Ежегодно народным голосованием определяются самые достойные люди, лучшие предприятия и организации Самарской области. Те, кто достиг больших успехов в профессиональной или общественной деятельности. Теперь в списке награжденных появился еще 21 лауреат. Среди награжденных немало самарцев - заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Тезикова, студентка Самарского социально-педагогического университета Александра Прокофьева, воевавший в Афганистане Герой Советского Союза Геннадий Кучкин, выдающийся конструктор Равиль Ахметов и другие замечательные люди. Были отмечены также Самарский театр оперы и балета и Жигулевский пивоваренный завод.



В 2016 году лучших определяли в семи номинациях - это «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «Героизм и Мужество», «Рожденные в сердце России», «Поколение будущего», «Открытие и Созидание». Две последние - новые. «Поколение будущего» - для творческих, инициативных, реализующих социально значимые проекты молодых людей, учащихся колледжей и вузов. В номинации «Открытие и Созидание» соперничали те, кто добился значительных результатов в профессиональной, научной и научно-практической деятельности.



Губернатор Николай Меркушкин вручил награды победителям в номинации «Единство и Успех». В своем выступлении глава региона подчеркнул:



- В этом году, как многие заметили, мы расширили число номинаций. Уверен: сделали правильно. На сцену сегодня поднималось много молодых людей. Это наше будущее. Они активно участвуют в акции, становятся лауреатами, что прекрасно. Это говорит о том, что рождаются «звездочки», которые будут светить и на которых будут равняться десятки, сотни, тысячи молодых людей. Именно они будут делать краше наш край, нашу великую страну.



И, конечно, для лауреатов премии и гостей праздника выступали артисты - Волжский народный хор, детский эстрадный театр

«Льдинка», театр оперы и балета.



Всего для участия в акции «Народное признание» - 2016 было подано 336 заявок.