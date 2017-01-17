Наталья Дементьева создает куклы своих кумиров в их лучших образах
Наталья Дементьева, как и многие самарцы, окончившие знаменитый аэрокос, - человек талантливый. Она и вся ее творческая семья - верные поклонники российского кино. Особенно восхищается Наталья теми режиссерами и актерами, работы которых можно отнести к настоящему, высокому искусству. Поэтому неудивительно, что однажды авиационный инженер Наталья загорелась идеей поведать окружающим свои размышления о любимых фильмах и актерах. Воплотить их она решила в виде авторских кукол.
Они очень узнаваемы
- В 2006 году я окончила специальные курсы Елены Шелуховской. Она и фотограф, и дизайнер, и замечательный учитель, - рассказывает Наталья.
Почему выбрала именно это занятие? Всегда рисовала, лепила, шила… А мастерство кукольника как раз и включает в себя эти умения.
Куклы-актеры Натальи Дементьевой очень узнаваемы, даже издали, когда их лицо не очень-то и разглядишь: жесты, манеры, позы точно указывают на прототип.
Вот восседает в кресле грузный старец - скрипичный мастер Никколо Амати в исполнении Ростислава Плятта.
- Это была последняя роль большого артиста, - проводит экскурсию по своей выставке Наталья. - Меня заинтересовала она тем, что, ведя речь от имени Амати, Плятт в этой удачной экранизации романа братьев Вайнеров «Визит к Минотавру» сам высказывается об искусстве и его роли в жизни человека.
На небольшой табличке на стене рядом с фигурой мастера Наталья посчитала нужным написать его самые заветные слова: «Скрипки не делают, делают бочки и скамейки, а скрипки, как хлеб, виноград и детей, - рождают и взращивают… И человек должен сам созреть, чтобы родить себе подобных».
Куклы с историей
Вообще Наталью очень интересует проблема экранизации литературных произведений. Вот, например, Джемма из романа Этель Лилиан Войнич «Овод» в исполнении молоденькой Анастасии Вертинской. Автору роскошной куклы захотелось изобразить свою любимую актрису в сложном, интересном образе. Поэтому была выбрана удачная экранизация режиссера Николая Мащенко. Джемма здесь именно
такая, по мнению Натальи, какой ее задумала вольнодумствующая писательница.
- А вообще-то Вертинская - актриса штучная, она великолепна в любой роли, - замечает Наталья.
Видно, что художница воплощает в произведениях свои мысли и чувства, что ее персонажи - плод долгих поисков и раздумий. Оттого они настолько живые.
- Когда я задумываю создать фигуру актера из какого-то конкретного фильма, то просто заболеваю этим, - раскрывает секрет Наталья, - очень много читаю о творчестве актера, о режиссере, пересматриваю сам фильм, изучаю сценарий или перечитываю книгу, по которой он снят. Я просто все это время живу атмосферой этого кино.
Поэтому Наталья знает множество историй, связанных с ее детищами. Вот, например, фигура Сталкера из одноименного фильма Андрея Тарковского. Этот режиссер снимал всегда только согласно собственному видению, и Стругацкие переписывали под него свой сценарий по роману «Пикник на обочине» не один раз.
Термин «сталкер» устойчиво вошел в русский язык. В контексте книги это человек, который, нарушая запреты, проникает в Зону и выносит из нее различные артефакты, которые продает, и тем зарабатывает на жизнь. После фильма Тарковского термин приобрел философский смысл проводника через нечто запретное и таинственное. Он идет по тому же пути, что и Дон Кихот, и князь Мышкин, выражает силу слабости, слабость, которая побеждает силу. Идею режиссера прекрасно воплотил Александр Кайдановский. Другой любимый артист Тарковского - Анатолий Солоницын играет в фильме роль Писателя.
Дверь в таинственный мир
А вот и фигура самого Анатолия Солоницына в его коронной роли иконописца Андрея Рублева из одноименного фильма Тарковского. Известно, что, прочитав в журнале сценарий, никому не известный в столице провинциальный актер приехал на пробы и, несмотря на противление различных худсоветов, был утвержден режиссером на главную роль. С тех пор он стал своеобразным талисманом для Тарковского - тот снимал актера во всех своих картинах.
Групповая композиция представляет сцену из фильма «Чайковский». В спокойной позе застыл Смоктуновский в роли великого композитора, за спинкой его кресла скромно прячется фигурка женщины. Это Надежда фон Мекк, благодаря участию и поддержке которой гениальный музыкант смог осуществить свои замыслы. Эти люди на самом деле никогда не виделись, но их переписка многотомна. «Моему другу» - так называется вторая симфония Чайковского, посвященная восхищавшейся им женщине.
А вот и Кот Бегемот на садовой скамейке. Он играет шахматную партию, но не с Воландом, а со своим создателем - Булгаковым.
- На самом деле фотографий этого величайшего писателя сохранилось мало, и я представляю здесь свое собственное видение его облика, - поясняет художница.
Однако видение это очень точное. Зритель не сомневается: перед ним сам великий мистификатор Михаил Булгаков, который вот-вот приоткроет дверь в волшебный тайный мир.
Наталья Дементьева:
К окончанию Года кино я собрала небольшую выставку из кукол-актеров, созданных в разные годы. Театр и кино - это зона моих интересов, зона моего жизненного комфорта. Конечно, делаю не только портретные куклы, я фантазирую на разные темы. Но, признаюсь,
тема кино - самая любимая.
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