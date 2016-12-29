Накануне Нового года «Самарская газета» выяснила, где жители города разводят петухов и кур

На подворье семьи Бугровых петухи с курами появились четыре года назад. Соседи в первое время готовы были разорвать новых постояльцев сарая, норовивших пронзительно сообщить миру о наступлении дня исключительно в три часа ночи. Но удивительное дело, признаются соседи, очень скоро ночные петушиные побудки сну уже абсолютно не мешали, а с рассветом песня горластых птиц и вовсе воспринималась как бальзам на душу. Здорово же, проживая в самом центре городского округа, отгородиться от грохота и суеты урбанизации милыми деревенскими заборами, кудахтаньем кур, блеяньем козы и жизнеутверждающим ку-ка-ре-ку.У Бугровых сейчас проживает больше двадцати представителей курино-петушиного племени породы брама темная. Красивые крупные птицы. Среди них целых пять петухов! Яростных драк среди них не замечено, куры исправно несут яйца, а один молоденький Петя и вовсе прошлым летом отличился: когда появились в сарае цыплята, взялся греть их под своими крыльями, как мама- наседка. Так-то, отцовский инстинкт у птиц - это не сказки!У Жуковых с этой же улицы куры, петухи, индюки, перепелки жили на подворье много лет. Выхаживали здесь и ворону с пораненным крылом. Через забор у Тюжиных, Ляминых красавцы-петухи тоже как местные царьки держатся, чужаков не очень-то жалуют, охраняя свои семейства. А Шаровы всерьез задумались, не вернуть ли им во двор птицу, от которой отказались несколько лет назад. Тогда, с курами-петухами, было явно веселее. И отличный навоз для огорода подавался прямо из курятника.В городе помимо частных подворий есть еще одно место концентрации представителей курино-петушиного племени. Это Самарский зоопарк.- Два дня назад наша обезьянка как раз передавала эстафету года красавцу-петуху. За этим действом с удовольствием наблюдали ребятишки, которые пришли к нам на традиционную новогоднюю елку с участием животных, - сообщил главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. - Мы все вместе подготовились к встрече Года огненного Петуха, а вместе с этим и Года экологии - именно под этим знаком пройдет в России 2017-й. В нашем зоопарке живут около 30 кур и петухов. Все самцы полностью подтверждают мнение об их бойцовском характере. Так что будущий год, думаем, будет соответствующий - задиристый, воинственный, но при этом чтущий семейные ценности, поскольку петух и себя в обиду не дает, и семью свою ревностно охраняет. По всей видимости, о-очень активные нас ждут дни и месяцы.Наша газета никак не могла не обратиться за информацией о куринообразных к самому орнитологу, кандидату биологических наук, председателю Самарского отделения Союза охраны птиц России Сергею Павлову. Мы попали в самую точку. Даже о такой вроде бы не романтичной птице, как петух, Сергей Иванович готов рассказывать часами, с его фирменными шуточками-прибауточками и при этом в строго научном ключе.Вот и стало нам известно, что петух находится в самом тесном родстве с тетеревами, глухарями и фазанами, причем к последним он стоит ближе всех. А все куринообразные, в свою очередь, родня соколообразным. И тот же петух гораздо агрессивнее ястреба, хотя хищнический ресурс у него ниже.- Драки петухов - это нормальная территориальность, - рассуждает Сергей Павлов. - Так Петя прогоняет конкурентов. Инстинкт защиты своей кормовой базы и своей семьи.Как выяснилось, в прошлом году Павловы тоже завели у себя кур. Построили для них сарайчик на даче. Петуха Сергею Ивановичу подарил его бывший студент. И петух оказался отменным! Все свои функции исполняет на сто процентов: утром выводит кур на прогулку и кормежку, потом заводит их на отдых, в обед и вечером - та же история. Ну и красавец он выдающийся, и певун, и производитель.- Если подумываете завести себе петушка, выбирайте лучшего прежде всего по гребню, - советует орнитолог. - Суперматерый Петя должен иметь не менее семи зубцов на гребне, высокий пушисто-колосистый хвост, солидные шпоры. Чем качественнее сформирована птица, тем лучший она защитник и производитель. Кстати, у китайцев есть такая легенда. Повадился прилетать к людям страшный змей. Отбирал всю еду и воду. Люди собрали нехитрый скарб, ушли в слезах с земель своих предков. Остался лишь один старик. Оделся он во все красное, дом и последнюю свою живность такой же краской выкрасил. Прилетел дракон и так испугался сплошного огненного цвета, что исчез, и больше его там не видели. Вот и огненный Петух - восточный символ будущего года - должен быть таким: «Во имя мира всегда готов на подвиги!»С 1 июля по 15 августа уходящего года на всей территории страны проходила сельскохозяйственная перепись. В том числе в границах городских округов. Всего в Самарской области переписчики прошли 319 840 объектов - крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, дачные участки и объединения. Как сообщили «Самарской газете» специалисты отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Самарастата, работа шла и в частном секторе городского округа Самара, где жители содержат немало всевозможной живности. Но разбивка по группам животных и птиц пока не готова, на конец декабря подсчитано лишь количество хозяйств, в том числе подсобных, личных. Предварительные итоги переписи 2016 года будут подведены только в четвертом квартале 2017-го. Тогда-то и узнаем, сколько же петухов проживает в Самаре.