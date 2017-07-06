На улице Алексея Толстого приведены в порядок фасады пяти исторических зданий

Самарскую старину сейчас приводят в порядок не только на бюджетные деньги, но и на средства социально ответственных компаний. По инициативе главы города Олега Фурсова третий год мэрия ведет с ними диалог. И меценатов, которые откликаются на призыв совместными усилиями украшать город к предстоящему Чемпионату мира по футболу, становится все больше.В прошлом сезоне строительная компания «Трансгруз» на свои средства приводила в порядок исторический фасад усадьбы на ул. Водников, 86. В этом - уже обновила фасады двухэтажного деревянного дома с красивой резьбой наличников на ул. Алексея Толстого, 108 и деревянной трехэтажной усадьбы на Алексея Толстого, 106. Первый дом стал сине-голубым, с белыми резными элементами, второй - желто-кирпичным. Кстати, в управлении главного архитектора Самары напоминают, что старинные усадьбы, имеющие статус объектов культурного наследия, ремонтируются с элементами реставрации строго в соответствии с документацией, согласованной управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Ремонт и покраска других старинных зданий, не имеющих статуса ОКН, идет в соответствии с типовыми колористическими решениями, утвержденными управлением главного архитектора города.Отремонтированное здание на ул. Водников, 86 (фото 2) как раз является выявленным объектом культурного наследия «Дом купца Е.В. Хрунтяева». В окладных книгах за 1874 - 1883 годы значится, что владельцем дворового места в 1-й части г. Самары, в 20-м квартале, по ул. Преображенской (ныне улица Водников) являлся самарский купец Епифан Васильевич Хрунтяев (Хорунтяев).В оценочных ведомостях за 1874 год отмечается, что на дворовом месте Е.В. Хрунтяева в 20-м квартале по ул. Преображенской располагались: каменный двухэтажный дом с кухней, каменный амбар, деревянные каретник и конюшня. В оценочных ведомостях за 1902 год значится, что на дворовом месте Хрунтяевых площадью 360 кв. саженей располагались: по улице - двухэтажный каменный дом с подвальным этажом, а во дворе - каменный амбар и каменные погребицы.В сентябре 1904 года дворовое место Хрунтяевых перешло в собственность самарского купеческого сына Ивана Степановича Разсыпнова. Он был владельцем усадьбы вплоть до ноября 1916 года. В ноябре дворовое место перешло в собственность Надежды Ивановны Зуйкиной. Она была владелицей в 1917 - 1918 годах. На ее дворовом месте располагались: по улице каменный дом и каменный амбар, а во дворе два каменных амбара.В документах архивного фонда Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных домов за 1923 год значится и этот, на ул. Преображенской.Судя по всем этим документам, найденным архивистами, можно предположить, что дом по современному адресу ул. Водников, 86 построен до 1874 года. На протяжении полутора столетий он использовался исключительно под жилые помещения.Какой-либо архивной информации об истории дома на ул. Алексея Толстого, 106 не нашлось. Главный специалист управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Елена Котова, которая второй год оказывает помощь нашему изданию, разыскивая редкие документы, вынуждена была ответить: материалами об этом здании управление не располагает. А вот по соседнему дому, №108 (фото 1), историческая справка нашлась.Вот какую информацию подготовили специалисты Центрального государственного архива Самарской области.По документам Городской управы за 1874 год, дворовый участок, на котором сейчас располагается дом №108 на ул. Алексея Толстого, принадлежал наследникам мещанина Ивана Короткова. Эта улица до 1932 года называлась Казанской, затем, до 1983 года, - Обороны. На той же Казанской, в том же 43-м квартале Коротковым принадлежали и два соседних одинаковых участка по 6 на 18 саженей. На каждом из них имелось по одной деревянной избе.В расчетной книге налогов за 1884 год за наследниками Короткова значится уже только одно дворовое место с одной половиной дома. Вторая половина дома располагалась на соседнем участке, он был продан Аграфене Николаевне Пономаревой.В 1898 году дворовое место Коротковых значится за Марьей Ивановной Седовой, на участке которой имелся один деревянный флигель по улице и деревянные службы во дворе.В оценочной ведомости недвижимостей жителей города Самары за 1902 год дворовый участок М.И. Седовой значится под №94 по ул. Казанской в 43-м строительном квартале 1-й полицейской части. В усадьбе по улице располагался одноэтажный деревянный флигель, во дворе - деревянные погребица и амбар. В графе «Кому принадлежит имущество» после фамилии домовладелицы сделана приписка: «…ныне Вяльшину Карлу Маркеловичу и Прокофьевой Евдокии Павловне (она же Жданова), сам. мещ.».В документах Городской управы сохранилось прошение, без чертежей, Вяльшина К.М., датированное 30 апреля 1912 года. Он просил разрешения на строительство двухэтажного деревянного дома на своем участке на ул. Казанской. По окладной книге взимания налогов с жителей г. Самары за 1915 - 1918 годы дворовая усадьба Вяльшина - Прокофьевой значится по адресу ул. Казанская, 114. Усадьба состоит из двух земельных участков: 4,3 на 7 саженей и 5 на 12 саженей. В усадьбе располагались дом деревянный по улице и деревянный же - во дворе. Оценка недвижимости за 1915 год составляла 727 рублей.Так что, судя по этим архивным документам, нынешний двухэтажный дом №108 на ул. Алексея Толстого - то деревянное здание, на строительство которого мещанин Вяльшин испрашивал разрешение в 1912 году. То есть построен он был между 1912 и 1915 годами. На второе столетие, получается, перевалил его возраст.- В этом доме жили еще мои бабушка с дедушкой, - рассказывает нынешняя жительница из квартиры №1 Татьяна Захарова. - Мама моя отсюда замуж выходила, и я родилась здесь же, как и мои дети, внуки. Получается, для всей нашей семьи этот дом родной. Старый он уже, конечно, обветшавший, столетие дает о себе знать. Но очень приятно, что привели в порядок его фасад. Красиво получилось, вся богатая деревянная резьба выделяется. А что касается раритетов внутри дома, кое-что еще остается от начала прошлого века: ступени деревянные на второй этаж, полы из толстых-претолстых досок. В нашей квартире были и две отопительные печи, облицованные старинным кафелем. Но в 60-х годах, когда дом подключили к центральному отоплению, мы те печи разобрали.Улица Алексея Толстого между Венцека и Ленинградской обновляется на глазах. Построено много новых зданий, но среди них пока еще держатся здешние аборигены - усадьбы прошлого и позапрошлого веков. Их фасады сейчас приводят в порядок один за другим, чтобы еще стояла, радовала глаз старосамарская история. Уже готовы дома №№ 106, 108, 110, 114, 116. На противоположной стороне улицы под кураторством министерства культуры идет масштабная реставрация исторической мечети (дом №61). Тут же укладывается новый асфальт на пешеходных тротуарах, ведь гости города в первую очередь заглядывают именно сюда, в исторические кварталы Самары в пяти минутах ходьбы от Волги.