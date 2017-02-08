На трассах в Самарской области работают пункты обогрева

По данным регионального ГУ МЧС, один пункт расположен на 974 км федеральной трассы М-5 (около Тольятти), второй - на дороге Самара - Саратов в районе поселка Волжский. Сообщается, что в пунктах обогрева есть все необходимое, в том числе медицинская аптечка, горячий чай и средства для подзарядки мобильников.