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На этой неделе открыли дорогу-дублер Московского шоссе

Речь идет про участок, примыкающий к проспекту Кирова.

Напомним, дублер был перекрыт в связи с реконструкцией Московского шоссе в конце октября этого года. Теперь возвращена прежняя схема движения частного и общественного транспорта.

Как сообщают "Волга Ньюс "со ссылкой на компанию-подрядчика "Самаратранстрой", на этой неделе также было открыто движение на участке Московского шоссе от улицы Алма-Атинской до улицы Дальней по обеим проезжим частям (раньше автомобилисты были вынуждены ехать только по одной).
 
Добавим, самарский видеоблогер Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял, как выглядит дорога с высоты.


Дата: 25 декабря 2016 , 20:56
511
Автор текста: Ксения Кармазина
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