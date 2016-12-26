На этой неделе открыли дорогу-дублер Московского шоссе

Добавим, самарский видеоблогер Александр Карягин с помощью квадрокоптера снял, как выглядит дорога с высоты.







Напомним, дублер был перекрыт в связи с реконструкцией Московского шоссе в конце октября этого года. Теперь возвращена прежняя схема движения частного и общественного транспорта.Как сообщают "Волга Ньюс "со ссылкой на компанию-подрядчика "Самаратранстрой", на этой неделе также было открыто движение на участке Московского шоссе от улицы Алма-Атинской до улицы Дальней по обеим проезжим частям (раньше автомобилисты были вынуждены ехать только по одной).