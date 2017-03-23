Музей Эльдара Рязанова могут открыть в Самаре уже к концу года
На днях глава города Олег Фурсов провел в администрации Самары совещание, посвященное созданию музея знаменитого режиссера, почетного гражданина города Эльдара Рязанова. Музей организуют на ул. Фрунзе, 120.
Именно в этом доме располагалась квартира Рязановых, где Эльдар Александрович провел первый месяц своей жизни. Здесь же семья прожила год в эвакуации, приехав в Куйбышев в августе 1941 года.
Три этапа
Трехэтажка на ул. Фрунзе, 120, или дом штабс-капитана Н.И. Залесова, является объектом культурного наследия регионального значения. Недавно его фасад восстановили за счет инвесторов. Часть помещений здесь - жилые. Как рассказал директор НПУ «Самарареставрация» Владимир Фетисов, предпроектные работы, визуальное обследование конструкций показали, что здание может принять музей. В доме также сохранились элементы исторического декора, которые отлично впишутся в интерьер культурного учреждения.
На совещании Олегу Фурсову представили концепцию музея Эльдара Рязанова, дизайн-проект экспозиционно-выставочных, административных и подсобных помещений. Планируется, что создание музея будет проходить в три этапа. По словам руководителя департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, решено начать с устройства мемориальной зоны на первом этаже, что обойдется примерно в 19 млн рублей.
В мемориальной зоне расположат экспозиции с фотографиями, которые расскажут об истории семьи режиссера, о том, что его связывает с Самарой. Здесь предполагается воссоздать обстановку XIX века, в том числе с помощью старинной мебели.
- Проводится большая исследовательская работа. Мы делаем запросы в архивы, ищем материалы, связанные с семьей Эльдара Александровича, с его дедом, работаем с родственниками, - отметила директор Самарского литературно-мемориального музея им. Горького Людмила Савченко. - Надеемся, к открытию музея материала будет достаточно.
Также на первом этаже появится экспозиция «Запасная столица», которая поведает о жизни культурной элиты и значимых событиях в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.
Подарок для города
Первый этаж музея планируют открыть в декабре 2017 года. Последующие два этапа работ проведут позднее. В перспективе на втором этаже появится экспозиция о творчестве Эльдара Рязанова. В концепции ее создания сегодня участвуют киноведы. А на третьем этаже, как рассказал директор ООО «Архитектурное бюро Храмова» Дмитрий Храмов, расположат помещения для выставок, конференций, акций.
- Если мы хотя бы на 80 процентов реализуем то, что предполагается, то получим не только музей Эльдара Рязанова, но и современную культурную инфраструктуру. Это будет большой подарок городу, - считает Людмила Савченко.
Эксперты сошлись во мнении: визиты Эльдара Рязанова в наш город в 1990-е и 2000-е годы - важные главы истории, и они обязательно найдут отражение в тематике музея.
Также на совещании обсудили проекты обустройства сквера Эльдара Рязанова. В планах - сделать его у дома на ул. Фрунзе, 120 к сентябрю. Здесь же установят скульптуру, посвященную режиссеру.
Именно в этом доме располагалась квартира Рязановых, где Эльдар Александрович провел первый месяц своей жизни. Здесь же семья прожила год в эвакуации, приехав в Куйбышев в августе 1941 года.
Три этапа
Трехэтажка на ул. Фрунзе, 120, или дом штабс-капитана Н.И. Залесова, является объектом культурного наследия регионального значения. Недавно его фасад восстановили за счет инвесторов. Часть помещений здесь - жилые. Как рассказал директор НПУ «Самарареставрация» Владимир Фетисов, предпроектные работы, визуальное обследование конструкций показали, что здание может принять музей. В доме также сохранились элементы исторического декора, которые отлично впишутся в интерьер культурного учреждения.
На совещании Олегу Фурсову представили концепцию музея Эльдара Рязанова, дизайн-проект экспозиционно-выставочных, административных и подсобных помещений. Планируется, что создание музея будет проходить в три этапа. По словам руководителя департамента культуры и молодежной политики Татьяны Шестопаловой, решено начать с устройства мемориальной зоны на первом этаже, что обойдется примерно в 19 млн рублей.
В мемориальной зоне расположат экспозиции с фотографиями, которые расскажут об истории семьи режиссера, о том, что его связывает с Самарой. Здесь предполагается воссоздать обстановку XIX века, в том числе с помощью старинной мебели.
- Проводится большая исследовательская работа. Мы делаем запросы в архивы, ищем материалы, связанные с семьей Эльдара Александровича, с его дедом, работаем с родственниками, - отметила директор Самарского литературно-мемориального музея им. Горького Людмила Савченко. - Надеемся, к открытию музея материала будет достаточно.
Также на первом этаже появится экспозиция «Запасная столица», которая поведает о жизни культурной элиты и значимых событиях в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.
Подарок для города
Первый этаж музея планируют открыть в декабре 2017 года. Последующие два этапа работ проведут позднее. В перспективе на втором этаже появится экспозиция о творчестве Эльдара Рязанова. В концепции ее создания сегодня участвуют киноведы. А на третьем этаже, как рассказал директор ООО «Архитектурное бюро Храмова» Дмитрий Храмов, расположат помещения для выставок, конференций, акций.
- Если мы хотя бы на 80 процентов реализуем то, что предполагается, то получим не только музей Эльдара Рязанова, но и современную культурную инфраструктуру. Это будет большой подарок городу, - считает Людмила Савченко.
Эксперты сошлись во мнении: визиты Эльдара Рязанова в наш город в 1990-е и 2000-е годы - важные главы истории, и они обязательно найдут отражение в тематике музея.
Также на совещании обсудили проекты обустройства сквера Эльдара Рязанова. В планах - сделать его у дома на ул. Фрунзе, 120 к сентябрю. Здесь же установят скульптуру, посвященную режиссеру.
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