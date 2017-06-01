Меценаты отреставрируют 40 объектов культурного наследия
Второй год реализуется совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента градостроительства, регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия и Центрального государственного архива Самарской области. Он уже вызвал большой интерес и отклик жителей областного центра, специалистов. Мы рассказываем о ходе реставрационных, ремонтных работ на объектах, об истории зданий и о том, как помогают процессу неравнодушные жители. Нынешние жильцы старинных усадеб, заинтересованные горожане получают уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.
Купеческая чайная и три послереволюционных поколения
- Мы с удовольствием откликнулись на предложение городской администрации поучаствовать в восстановлении исторических усадеб, - месяц назад подчеркивал заместитель директора строительной компании ООО «Интеграция» Владимир Топчай. - Мы уже привели в порядок дом на улице Водников, 19. Покрасили деревянную обшивку, укрепили каменный полуэтаж. Дом готов. На очереди усадьба на Водников, 13. Считаем, эти здания должны быть достойны нашего города-миллионника, города - хозяина игр мирового футбольного первенства. Эти два дома стоят на въезде в историческую часть областного центра - по сути, встречают гостей, прибывающих с левого берега реки Самары. Так что «ворота» надо привести в самый лучший вид.
На сегодня уже готов и деревянный дом на Водников, 13. Выкрашен в сдержанно-желтый цвет, наличники выделены белой краской, и завалинку здесь с улицы укрепили. Усадьба старинная, по словам жильцов, построена была в первые годы XX века. Но исторической справкой об этом здании управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, увы, не располагает, поскольку усадьба не входила и не входит в число ОКН. Однако на помощь пришла жительница дома Валентина Егорова. Она и рассказала все, что знает о здании, ведь усадьба волею судеб стала родовым гнездом ее семьи.
- Я родилась в 1940 году здесь, в этом доме. Как и моя мама, которая родилась здесь же в 1918 году. А первыми поселились здесь после революции мои бабушка с дедушкой. Дед в начале прошлого века приехал в Самару из Нижегородской губернии и нанялся на работу на мельницу купца Башкирова - она рядом стоит, через дорогу, - рассказывает Валентина Михайловна. - Родители говорили, что наш бревенчатый срубовой дом, обшитый досками, построен в 1901 году и был усадьбой купца Бузина. Здесь, на въезде в город, располагалась чайная. Во дворе и сейчас стоят кирпичные стены прежних строений - каретника, конюшни, каменного двухэтажного здания. И подвал еще сохранился.
За более чем столетие у дома не раз переделывались при- строи. По словам Валентины Михайловны, были здесь веранда, парадное крыльцо, ворота с аркой. Сейчас ни арки, ни большого парадного крыльца уже нет, а из веранды сделали сени. Большой капитальный ремонт двухэтажный дом пережил в 1957 году. Тогда заменили старую дощатую обшивку новой, но тогда же сняли красивые резные наличники с окон, и с тех пор оконные украшения на здании самые простые. А красили этот дом в последний раз в 70-е годы, когда в городе ожидали приезда председателя Совета министров страны Косыгина.
Сейчас здесь живут шесть семей. От старины осталось, помимо крепкого сруба, печное отопление в двух квартирах. Валентина Михайловна показывает свою дровяную печь - диковинку для XXI века. Саму печку перекладывали в 60-х годах, а вот дверца ее, похоже, осталась еще с купеческих времен: резное чугунное литье с вензелями. Как и старый-престарый шкаф в сенях, который Валентина помнит в родительском доме еще с детства.
- Хорошо, что о нашем доме вспомнили и привели в порядок его фасад, - говорит Валентина Михайловна. - Конечно, капитальной работы здесь еще много, но с улицы дом теперь смотрится аккуратно. Красили стены, укрепляли завалинку около недели. Хотелось бы еще, конечно, резные наличники вернуть. Но какими они были, мы, двое здешних старожилов, уже не помним.
Родовое гнездо Яковлевых на Преображенской
Дом №19 на ул. Водников стал в этом сезоне одним из первых приведенных в порядок мецената- ми. Каменно-деревянное здание теперь выглядит как расписной теремок с многочисленными резными элементами. А что касается истории этой усадьбы, вот какую информацию «Самарская газета» получила от специалистов регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.
В документах архивных фондов Самарской городской управы за 1871 - 1918 годы и Самарской городской думы за 1853 - 1870 годы даются такие сведения по истории здания, расположенного на ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6.
В окладных книгах за 1867 - 1870 годы значится, что владельцем этого дворового места в «первой части г. Самары», в 7-м квартале, на углу улиц Преображенской и Успенской, являлся купец Василий Гаврилович Яковлев. Здесь располагались каменный одноэтажный дом и каменная кухня.
В окладных книгах за 1871 - 1899 годы дворовое место самарского купца Василия Гавриловича Яковлева значится в «первой части г. Самары», в 7-м квартале, на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской. На участке, согласно документам, тогда располагались двухэтажный полукаменный дом с пристроенной к нему кухней, амбар, кладовая, погреб, конюшня и деревянные службы.
В расчетных книгах за 1901 - 1906 годы значится, что это дворовое место на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской, 19/6 принадлежало самарским купеческим сыновьям Александру, Ивану и Василию Яковлевым. В оценочных ведомостях по оценке недвижимого имущества 1902 года отмечалось, что на дворовом месте Яковлевых в 7-м квартале на площади 119 кв. сажен располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, а во дворе - деревянные службы.
В феврале 1907 года часть дворового места, принадлежавшая Василию Васильевичу Яковлеву, перешла в собственность его братьев Александра и Ивана, а также Александры, Веры, Татьяны и Николая Яковлевых, согласно отношению старшего нотариуса Самарского окружного суда от 15 февраля 1908 года.
В июне 1910 года дворовое место перешло в собственность Ивана и Александра Яковлевых. В 1911 - 1918 годах владельцами усадьбы по- прежнему оставались братья Яковлевы, в этот период на участке значился один полукаменный дом по улице.
В документах архивного фонда Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных домов за 1919 год отмечен и дом А.В. Яковлева на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской, 19/6.
Так что, анализируя все эти документы, можно предположить, что дом по современному адресу ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6 был построен до 1867 года, то есть входит в число самых старых сохранившихся строений в городе.
Цифры
8 старинных домов в исторической части Самары было приведено в порядок меценатами в 2015 году;
27 домов - в 2016 году;
40 домов меценаты обещают отреставрировать, покрасить в 2017 году.
Купеческая чайная и три послереволюционных поколения
- Мы с удовольствием откликнулись на предложение городской администрации поучаствовать в восстановлении исторических усадеб, - месяц назад подчеркивал заместитель директора строительной компании ООО «Интеграция» Владимир Топчай. - Мы уже привели в порядок дом на улице Водников, 19. Покрасили деревянную обшивку, укрепили каменный полуэтаж. Дом готов. На очереди усадьба на Водников, 13. Считаем, эти здания должны быть достойны нашего города-миллионника, города - хозяина игр мирового футбольного первенства. Эти два дома стоят на въезде в историческую часть областного центра - по сути, встречают гостей, прибывающих с левого берега реки Самары. Так что «ворота» надо привести в самый лучший вид.
На сегодня уже готов и деревянный дом на Водников, 13. Выкрашен в сдержанно-желтый цвет, наличники выделены белой краской, и завалинку здесь с улицы укрепили. Усадьба старинная, по словам жильцов, построена была в первые годы XX века. Но исторической справкой об этом здании управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, увы, не располагает, поскольку усадьба не входила и не входит в число ОКН. Однако на помощь пришла жительница дома Валентина Егорова. Она и рассказала все, что знает о здании, ведь усадьба волею судеб стала родовым гнездом ее семьи.
- Я родилась в 1940 году здесь, в этом доме. Как и моя мама, которая родилась здесь же в 1918 году. А первыми поселились здесь после революции мои бабушка с дедушкой. Дед в начале прошлого века приехал в Самару из Нижегородской губернии и нанялся на работу на мельницу купца Башкирова - она рядом стоит, через дорогу, - рассказывает Валентина Михайловна. - Родители говорили, что наш бревенчатый срубовой дом, обшитый досками, построен в 1901 году и был усадьбой купца Бузина. Здесь, на въезде в город, располагалась чайная. Во дворе и сейчас стоят кирпичные стены прежних строений - каретника, конюшни, каменного двухэтажного здания. И подвал еще сохранился.
За более чем столетие у дома не раз переделывались при- строи. По словам Валентины Михайловны, были здесь веранда, парадное крыльцо, ворота с аркой. Сейчас ни арки, ни большого парадного крыльца уже нет, а из веранды сделали сени. Большой капитальный ремонт двухэтажный дом пережил в 1957 году. Тогда заменили старую дощатую обшивку новой, но тогда же сняли красивые резные наличники с окон, и с тех пор оконные украшения на здании самые простые. А красили этот дом в последний раз в 70-е годы, когда в городе ожидали приезда председателя Совета министров страны Косыгина.
Сейчас здесь живут шесть семей. От старины осталось, помимо крепкого сруба, печное отопление в двух квартирах. Валентина Михайловна показывает свою дровяную печь - диковинку для XXI века. Саму печку перекладывали в 60-х годах, а вот дверца ее, похоже, осталась еще с купеческих времен: резное чугунное литье с вензелями. Как и старый-престарый шкаф в сенях, который Валентина помнит в родительском доме еще с детства.
- Хорошо, что о нашем доме вспомнили и привели в порядок его фасад, - говорит Валентина Михайловна. - Конечно, капитальной работы здесь еще много, но с улицы дом теперь смотрится аккуратно. Красили стены, укрепляли завалинку около недели. Хотелось бы еще, конечно, резные наличники вернуть. Но какими они были, мы, двое здешних старожилов, уже не помним.
Родовое гнездо Яковлевых на Преображенской
Дом №19 на ул. Водников стал в этом сезоне одним из первых приведенных в порядок мецената- ми. Каменно-деревянное здание теперь выглядит как расписной теремок с многочисленными резными элементами. А что касается истории этой усадьбы, вот какую информацию «Самарская газета» получила от специалистов регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.
В документах архивных фондов Самарской городской управы за 1871 - 1918 годы и Самарской городской думы за 1853 - 1870 годы даются такие сведения по истории здания, расположенного на ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6.
В окладных книгах за 1867 - 1870 годы значится, что владельцем этого дворового места в «первой части г. Самары», в 7-м квартале, на углу улиц Преображенской и Успенской, являлся купец Василий Гаврилович Яковлев. Здесь располагались каменный одноэтажный дом и каменная кухня.
В окладных книгах за 1871 - 1899 годы дворовое место самарского купца Василия Гавриловича Яковлева значится в «первой части г. Самары», в 7-м квартале, на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской. На участке, согласно документам, тогда располагались двухэтажный полукаменный дом с пристроенной к нему кухней, амбар, кладовая, погреб, конюшня и деревянные службы.
В расчетных книгах за 1901 - 1906 годы значится, что это дворовое место на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской, 19/6 принадлежало самарским купеческим сыновьям Александру, Ивану и Василию Яковлевым. В оценочных ведомостях по оценке недвижимого имущества 1902 года отмечалось, что на дворовом месте Яковлевых в 7-м квартале на площади 119 кв. сажен располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, а во дворе - деревянные службы.
В феврале 1907 года часть дворового места, принадлежавшая Василию Васильевичу Яковлеву, перешла в собственность его братьев Александра и Ивана, а также Александры, Веры, Татьяны и Николая Яковлевых, согласно отношению старшего нотариуса Самарского окружного суда от 15 февраля 1908 года.
В июне 1910 года дворовое место перешло в собственность Ивана и Александра Яковлевых. В 1911 - 1918 годах владельцами усадьбы по- прежнему оставались братья Яковлевы, в этот период на участке значился один полукаменный дом по улице.
В документах архивного фонда Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных домов за 1919 год отмечен и дом А.В. Яковлева на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской, 19/6.
Так что, анализируя все эти документы, можно предположить, что дом по современному адресу ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6 был построен до 1867 года, то есть входит в число самых старых сохранившихся строений в городе.
Цифры
8 старинных домов в исторической части Самары было приведено в порядок меценатами в 2015 году;
27 домов - в 2016 году;
40 домов меценаты обещают отреставрировать, покрасить в 2017 году.
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