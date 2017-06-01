Меценаты отреставрируют 40 объектов культурного наследия

- Мы с удовольствием откликнулись на предложение городской администрации поучаствовать в восстановлении исторических усадеб, - месяц назад подчеркивал заместитель директора строительной компании ООО «Интеграция» Владимир Топчай. - Мы уже привели в порядок дом на улице Водников, 19. Покрасили деревянную обшивку, укрепили каменный полуэтаж. Дом готов. На очереди усадьба на Водников, 13. Считаем, эти здания должны быть достойны нашего города-миллионника, города - хозяина игр мирового футбольного первенства. Эти два дома стоят на въезде в историческую часть областного центра - по сути, встречают гостей, прибывающих с левого берега реки Самары. Так что «ворота» надо привести в самый лучший вид.На сегодня уже готов и деревянный дом на Водников, 13. Выкрашен в сдержанно-желтый цвет, наличники выделены белой краской, и завалинку здесь с улицы укрепили. Усадьба старинная, по словам жильцов, построена была в первые годы XX века. Но исторической справкой об этом здании управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, увы, не располагает, поскольку усадьба не входила и не входит в число ОКН. Однако на помощь пришла жительница дома Валентина Егорова. Она и рассказала все, что знает о здании, ведь усадьба волею судеб стала родовым гнездом ее семьи.- Я родилась в 1940 году здесь, в этом доме. Как и моя мама, которая родилась здесь же в 1918 году. А первыми поселились здесь после революции мои бабушка с дедушкой. Дед в начале прошлого века приехал в Самару из Нижегородской губернии и нанялся на работу на мельницу купца Башкирова - она рядом стоит, через дорогу, - рассказывает Валентина Михайловна. - Родители говорили, что наш бревенчатый срубовой дом, обшитый досками, построен в 1901 году и был усадьбой купца Бузина. Здесь, на въезде в город, располагалась чайная. Во дворе и сейчас стоят кирпичные стены прежних строений - каретника, конюшни, каменного двухэтажного здания. И подвал еще сохранился.За более чем столетие у дома не раз переделывались при- строи. По словам Валентины Михайловны, были здесь веранда, парадное крыльцо, ворота с аркой. Сейчас ни арки, ни большого парадного крыльца уже нет, а из веранды сделали сени. Большой капитальный ремонт двухэтажный дом пережил в 1957 году. Тогда заменили старую дощатую обшивку новой, но тогда же сняли красивые резные наличники с окон, и с тех пор оконные украшения на здании самые простые. А красили этот дом в последний раз в 70-е годы, когда в городе ожидали приезда председателя Совета министров страны Косыгина.Сейчас здесь живут шесть семей. От старины осталось, помимо крепкого сруба, печное отопление в двух квартирах. Валентина Михайловна показывает свою дровяную печь - диковинку для XXI века. Саму печку перекладывали в 60-х годах, а вот дверца ее, похоже, осталась еще с купеческих времен: резное чугунное литье с вензелями. Как и старый-престарый шкаф в сенях, который Валентина помнит в родительском доме еще с детства.- Хорошо, что о нашем доме вспомнили и привели в порядок его фасад, - говорит Валентина Михайловна. - Конечно, капитальной работы здесь еще много, но с улицы дом теперь смотрится аккуратно. Красили стены, укрепляли завалинку около недели. Хотелось бы еще, конечно, резные наличники вернуть. Но какими они были, мы, двое здешних старожилов, уже не помним.Дом №19 на ул. Водников стал в этом сезоне одним из первых приведенных в порядок мецената- ми. Каменно-деревянное здание теперь выглядит как расписной теремок с многочисленными резными элементами. А что касается истории этой усадьбы, вот какую информацию «Самарская газета» получила от специалистов регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.В документах архивных фондов Самарской городской управы за 1871 - 1918 годы и Самарской городской думы за 1853 - 1870 годы даются такие сведения по истории здания, расположенного на ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6.В окладных книгах за 1867 - 1870 годы значится, что владельцем этого дворового места в «первой части г. Самары», в 7-м квартале, на углу улиц Преображенской и Успенской, являлся купец Василий Гаврилович Яковлев. Здесь располагались каменный одноэтажный дом и каменная кухня.В окладных книгах за 1871 - 1899 годы дворовое место самарского купца Василия Гавриловича Яковлева значится в «первой части г. Самары», в 7-м квартале, на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской. На участке, согласно документам, тогда располагались двухэтажный полукаменный дом с пристроенной к нему кухней, амбар, кладовая, погреб, конюшня и деревянные службы.В расчетных книгах за 1901 - 1906 годы значится, что это дворовое место на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской, 19/6 принадлежало самарским купеческим сыновьям Александру, Ивану и Василию Яковлевым. В оценочных ведомостях по оценке недвижимого имущества 1902 года отмечалось, что на дворовом месте Яковлевых в 7-м квартале на площади 119 кв. сажен располагались: по улице - двухэтажный полукаменный дом, а во дворе - деревянные службы.В феврале 1907 года часть дворового места, принадлежавшая Василию Васильевичу Яковлеву, перешла в собственность его братьев Александра и Ивана, а также Александры, Веры, Татьяны и Николая Яковлевых, согласно отношению старшего нотариуса Самарского окружного суда от 15 февраля 1908 года.В июне 1910 года дворовое место перешло в собственность Ивана и Александра Яковлевых. В 1911 - 1918 годах владельцами усадьбы по- прежнему оставались братья Яковлевы, в этот период на участке значился один полукаменный дом по улице.В документах архивного фонда Куйбышевского городского отдела коммунального хозяйства в списках муниципализированных домов за 1919 год отмечен и дом А.В. Яковлева на углу улиц Преображенской и Старо-Самарской, 19/6.Так что, анализируя все эти документы, можно предположить, что дом по современному адресу ул. Водников, 19/ул. Крупской, 6 был построен до 1867 года, то есть входит в число самых старых сохранившихся строений в городе.8 старинных домов в исторической части Самары было приведено в порядок меценатами в 2015 году;27 домов - в 2016 году;40 домов меценаты обещают отреставрировать, покрасить в 2017 году.