Лучшим учителем Самары стал педагог 132-й школы

Лидером образования города в 2017 году жюри признало молодого, креативного учителя математики и информатики школы №132 Владимира Пономаренко.



Это стало известно сегодня на ежегодной церемонии награждения победителей конкурсов профессионального мастерства.



Приз зрительских симпатий получила учитель химии школы №80 Екатерина Демина. Детское жюри отдало свои голоса опытному и талантливому преподавателю русского языка и литературы Самарской государственной областной академии (Наяновой) Ирбулату Таумову.



Дипломы победителей и денежные призы от администрации города получили также прекраснейшие педагоги-финалисты: учитель английского языка школы №6 Алена Пюльзю, изобразительного искусства школы №29 Елена Широнина и биологии лицея «Классический» Галина Панарина.



По словам руководителя департамента образования горадминистрации Самары Лилии Галузиной, в областном этапе конкурса «Учитель года-2017» на равных будут участвовать все шесть финалистов городского этапа.