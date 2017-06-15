Лучший водитель трамвая Самары Алексей Ярыгин - о сложностях конкурса профмастерства и о том, чем пришлось пожертвовать ради победы

- Добрая традиция проводить конкурсы профессионального мастерства водителей электротранспорта сложилась у нас достаточно давно, ей более 30 лет, - рассказывает заместитель директора МП «ТТУ» по эксплуатации, председатель жюри Валерий Бобков. - Состязания чередуются: в прошлом году мы выбирали лучшего водителя троллейбуса, в этом, уже в 16-й раз, - лучшего вагоновожатого.Главная цель конкурса - повышение профессионализма водителей. Участники соревнований прошли серьезный отбор, поэтому в финальном этапе собрались лучшие водители из трех трамвайных депо Самары - Городского, Кировского и Северного. Им предстояло пройти пять непростых этапов: проверку вождения, устройства и приемки подвижного состава, знание дорожного движения и демонстрацию культуры обслуживания.- Мы работаем для горожан, стараемся, чтобы электротранспорт был надежным, комфортным, безопасным, - продолжает Бобков. - Если водитель в полной мере обладает комплексом необходимых знаний и умений, то и пассажиры будут довольны, а это наша основная задача.Особое внимание - практическим навыкам вождения. Конкурсанты должны уметь вести трамвай на разных скоростях (5, 10, 15 км/ч), перевести стрелки, остановить многотонную машину в определенном месте - напротив предполагаемой остановки или экстренно затормозить. С поставленными задачами большинство водителей справились на «отлично». И это не случайность.- Мы постоянно проводим практические и теоретические занятия с водителями, чтобы повышать их квалификацию, - говорит Валерий Бобков. - Конкурс показывает, что уровень мастерства наших сотрудников растет год от года. На предприятии действует учебный центр, студенты которого буквально с первых дней знакомятся с работой предприятия, с техникой, вливаются в коллектив. Сегодня ребята присутствовали на соревновании. Я видел, как у них горели глаза: они тоже хотят принимать в этом участие. Кто знает, может быть, среди них будущие победители городского или даже всероссийского конкурса?В трамвайно-троллейбусном управлении делают ставку на молодежь: из девяти участников конкурса восемь являются недавними выпускниками учебного центра ТТУ. Несмотря на это недавние выпускники понимают, что дело выбрали очень ответственное, и поэтому стремятся повышать свой уровень.- Конкурс профессионального мастерства - это хороший способ проверить себя и свои навыки, узнать что-то новое, - считает водитель Денис Рябых.Один из самых интересных этапов - культура обслуживания пассажиров. Именно эту часть работы водителя может оценить любой самарец: как объявляются остановки, насколько вежлив и предупредителен водитель. А может, он сообщит по громкой связи жителям и гостям города о достопримечательностях, которые встречаются по пути следования общественного транспорта? Кто-то из конкурсантов рассказывал про Фабрику-кухню, кто-то - про самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Победительница конкурса в этой номинации Анастасия Скворцова говорит, что в часы пик водители иногда стараются развлечь многочисленных пассажиров и поднять им настроение разной интересной информацией.- Мне больше всего нравится костел - храм Пресвятого Сердца Иисуса, - рассказывает Анастасия. - Он открыт для посещений, и у него очень интересная история. Если будет нужно, смогу рассказать и о других интересных местах нашего города.Сотрудница ТТУ говорит, что трамваи нравились ей с детства. Больше всего ее впечатляло, что управляют железными махинами молодые, хрупкие девушки. Теперь она сама работает в Городском депо, хотя по первой профессии - учитель русского языка и литературы. Начинающий водитель (всего четвертый месяц управляет трамваем) не особенно рассчитывала на победу в конкурсе, но испытать себя очень хотелось.- Теория дается мне легко, а вот с вождением сложнее - опыта пока маловато, - улыбается Анастасия. - В общем зачете я получила пятое место, но думаю, что в будущем появится возможность попробовать еще раз. Участвовать в конкурсе волнительно, но очень интересно: узнаешь свою, казалось бы, такую знакомую профессию с новой стороны, погружаешься в нее еще глубже.Уровень подготовки конкурсантов оценивает профессиональное жюри. В его составе руководители предприятия, водители с многолетним стажем, ревизоры, наставники учебного центра и представитель ГИБДД. Задача перед судьями стояла серьезная. Из девяти лучших нужно было выбрать того единственного, кому предстоит отстаивать честь нашего города на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре этого года в Нижнем Новгороде. Лучшим был признан Алексей Ярыгин, второе место завоевал Денис Рябых, «бронза» у Оксаны Авдеевой. В трамвайно-троллейбусном управлении победитель работает всего полгода.- Я всегда хотел работать на железной дороге, как мама, - рассказывает лучший водитель 2017 года. - Но вышло так, что вожу трамвай первого маршрута. Это почти железная дорога, только маленькая. Этой победой я, конечно, обязан своим наставникам из учебного центра и Городского депо: инструктору, начальнику производственного обучения. Многие люди вложили в меня свои знания и опыт, спасибо им за это.Алексей признается: ради участия в конкурсе ему пришлось пожертвовать досугом и личной жизнью: в свободное от работы время молодой человек занимался с инструктором, освежал теорию.- Все испытания знакомы, но действовать нужно быстро, четко, - говорит Ярыгин. - Например, приемка подвижного состава перед выходом на линию занимает 15 минут: надо проверить салон, внешнее состояние вагона, пантограф, тормозную систему и многое другое. На конкурсе на все про все дается минут пять. Но самое сложное испытание, конечно, трасса. Едешь без зеркал, на одних ощущениях - в этот момент кажется, что по городу передвигаться намного легче. Победа стала для меня неожиданностью, не сразу понял, что цель достигнута.Впереди у Алексея три месяца на подготовку к всероссийским соревнованиям. Молодой водитель готов посвятить лето изучению теории и совершенствованию навыков вождения. Все лауреаты конкурса профессионального мастерства получили дипломы и денежные премии. Кроме того, прошедшие испытания смогли повысить свою квалификацию: водители третьего класса были повышены до второго.