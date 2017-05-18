Лесные дебри и озера. Самарцев приглашают посетить Бузулукский бор

В последние годы туда отправляется все больше самарцев, хотя путь неблизкий. Но бор заслуживает особого внимания. Там хорошо в любое время года. Однако не забывайте: теперь основная часть уникального бора посреди степей стала территорией природного национального парка. А значит, там необходимо строго соблюдать природоохранные правила - животный и растительный мир не беспокоить, походным лагерем вставать только в специально отведенных местах.Как известно, Бузулукский бор расположен на территориях Борского района Самарской области и Бузулукского Оренбургской. До нашей стороны добираться ближе - к поселкам Лесной, Комсомольский, селам Большое Алдаркино, Красная Зорька. Но с оренбургской стороны близ поселков Колтубановский, Партизанский, Паника - самые интересные и красивые объекты. Лучший вариант - не меньше двух-трех дней на путешествие, чтобы увидеть как можно больше. Либо купить на неделю путевку на одну из здешних баз отдыха. Или же снять сельский дом в Панике, что делают из года в год уже многие самарцы - лечатся здесь красотой и целебным воздухом, пропитанным хвойными ароматами.Если нет возможности доехать сюда на машине, через поселок Колтубановский идут проходящие поезда, на праздники и выходные пускают дополнительную электричку из Самары и Кинеля.Благодаря усилиям сотрудников национального парка на территории оборудовано несколько очень удобных стоянок для посетителей. Длинные рубленые из дерева столы и лавки, туалеты, места для сбора мусора. Хотя пакеты с отходами, конечно же, лучше увозить с собой. Все стоянки - на берегу озер, а их здесь несколько: Березовое, Моховое, Ветельное… Рыбой не очень богаты, но заповедностью буквально дышат: обросшие непроходимыми дебрями и таинственные, тишина стоит пронзительная. Здесь можно расположиться с палатками. А близ поселков Паника, Опытный, Партизанский вас пригласят на постой вполне современные турбазы и санатории.Большая группа отдыхающих из Самары недавно побывала в Колтубановском, где расположены офис и музей национального парка «Бузулукский бор». Методист отдела экологического просвещения заповедника Наталья Шапилова провела по небольшому музею такую захватывающую экскурсию, какая сделала бы честь и большому областному музею. Рассказала о том, как появился этот бор среди степей, чем он сегодня богат. Если в прежние десятилетия нередко озвучивалась версия рукотворного создания, то сейчас лесоводы настаивают: ядро бора - естественного природного происхождения, зарождалось 6 - 7 тыс. лет назад в котловине бывшего древнего моря. Со временем с соснами стали соседствовать березы, осины, тополя, клены. Ныне он занимает площадь в 111 тыс. гектаров, почти 107 тысяч из них - границы национального парка.Бор рассекает быстрая речка Боровка. Жаль, что мелеет она в последнее время, но старожилы утверждают, что здесь еще водится 18 видов рыб.Если решитесь углубиться в здешние дебри, имейте в виду, что в бору много кабанов - по подсчетам, около 400 особей. А клыки зверя, между прочим, достигают 14 см. Умные особи на человечью тропу обычно не выходят, но ведь всякое может быть. Да, зрение у кабана слабое, но зато отличнейший нюх. И скорость он может развить до 45 км в час. Если вы чем-то не понравитесь махине в 400 кг, спастись от нее сможете только на дереве.В бору восстановилась численность косуль, в озерах развелось множество черепах. Есть особо охраняемая краснокнижная выхухоль. В прошлом году зафиксировано 187 особей лосей, семейства волков и рысей, барсуки, глухари… Кстати, Наталья Шапилова задала самарской группе вопрос: почему глухарь именно так называется? Горожане ответить не смогли. Оказалось, в феврале-марте, когда у глухарей начитается ток - брачный период, они токуют, то есть постоянно издают характерные звуки, и «ухо» у них при этом закрывается. Очень осторожная птица на время становится, по сути, глухой, к ней можно подойти чуть ли не на три метра. Так-то все интересно, по- своему разумно устроено в природе. И за этим заинтересованный путешественник может наблюдать в Бузулукском бору.В национальном парке «Бузулукский бор» разработано несколько экскурсий с посещением самых интересных объектов природы и отдыхом на берегу озер. Это 26-километровое «Заповедное кольцо», 12-километровый маршрут «Слияние двух рек», 8-километровый «В гостях у пасечника» и, конечно же, посещение знаменитой 350-летней сосны, ствол которой едва обхватят, взявшись за руки, четыре человека.