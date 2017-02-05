05 февраля 2017 года,
04:40
$ 59.31    63.82   Нефть 56.72 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

Квартира по субсидии. Как стать новоселами благодаря государственной поддержке

Они до сих пор не могут поверить своему счастью - тому, что стали обладателями трехкомнатной квартиры площадью почти 90 квадратных метров в новом микрорайоне «Волгарь».

Они - это молодая семья Макаровых: папа Анатолий, мама Наталья, трехлетний сын Илья и годовалая дочка Злата. В августе ребята купили квартиру, за месяц сделали ремонт и уже в октябре въехали в апартаменты.

Мама рассказала, что она все еще привыкает к этим просторам. Прежде жили вчетвером в «однушке» на 32 «квадратах», и дети постоянно были на глазах, а на такой площади контролировать их сложнее. Зато малышня быстро освоила территорию. Сын и дочь в восторге от того, что так много места для игр, можно кататься по квартире на велосипеде.

Осуществить мечту о собственном доме Макаровы смогли при поддержке правительства области и администрации Самары.
Эта семья - участник региональной программы на получение социальной выплаты на приобретение своего жилья. На четверых им было выделено 860 тысяч рублей - по 215 тысяч на каждого. Кроме того, в покупку квартиры вложены также «материнские» деньги и средства, полученные от продажи однокомнатной квартиры.

- О том, что в нашей области существует программа поддержки молодой семьи, мы узнали от такой же пары, как мы, - рассказал Анатолий. - Они уже стояли в очереди на выплату и посоветовали нам сделать так же. Сказали, если раньше люди ждали субсидии пять-десять лет, то теперь программа идет гораздо быстрее.

Три года назад Макаровы подали пакет документов в городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки (ул. Куйбышева, 44). Специальная комиссия рассмотрела их заявку и после положительного решения поставила на учет. Летом 2016 года был выдан сертификат.

Глава семьи рассказал, какие условия ставят перед заявителями для участия в программе: хотя бы одному из супругов должно быть меньше 35 лет, нужно иметь стабильную работу и деньги на первоначальный взнос на квартиру.

Надо сказать, такие «истории со счастливым концом» сегодня не редкость. На территории Самары успешно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанная на 2015 - 2020 годы. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более. Деньги из областного бюджета предоставляются муниципалитету, который контролирует очередность и распределяет средства. Причем благодаря тому, что регион активно включился в федеральные программы, средства на улучшение жилищных условий молодых семей будут выделены еще и оттуда, а это почти 160 млн рублей дополнительно.

В своем Послании 2016 года губернатор Николай Иванович Меркушкин отметил успехи в реализации программы:
- В непростых условиях нам удалось удержать набранные в прошлом году рекордные темпы в строительстве. И по итогам текущего года мы имеем здесь самый большой рост в Приволжском федеральном округе. По количеству семей, получивших квартиры по программе «Жилье для российской семьи», мы третий год удерживаем первое место в стране.
Дата: 4 февраля 2017 , 13:18
482
Автор текста: Ева Скатина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
Квартира по субсидии. Как стать новоселами благодаря государственной поддержке
4 февраля 2017
482
Квартира по субсидии. Как стать новоселами благодаря государственной поддержке
Изменён перечень получателей льгот на оплату детского сада
4 февраля 2017
238
Изменён перечень получателей льгот на оплату детского сада
Самарец Константин Акчурин проехал на велосипеде уже по 40 странам всех континентов
2 февраля 2017
342
Самарец Константин Акчурин проехал на велосипеде уже по 40 странам всех континентов
Оксана Калачева рассказала «СГ» об особенностях работы в органах опеки
2 февраля 2017
226
Оксана Калачева рассказала «СГ» об особенностях работы в органах опеки
В Самаре снизилось число болеющих гриппом и ОРВИ
1 февраля 2017
310
В Самаре снизилось число болеющих гриппом и ОРВИ
4000 за 10 минут. В Самаре стартовал прием заявлений в первые классы школ
30 января 2017
908
4000 за 10 минут. В Самаре стартовал прием заявлений в первые классы школ
Специалисты РКЦ «Прогресс» рассказали, как орбитальные спутники помогают народному хозяйству
30 января 2017
305
Специалисты РКЦ «Прогресс» рассказали, как орбитальные спутники помогают народному хозяйству
В 2016 году размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза
30 января 2017
433
В 2016 году размер социального пособия малообеспеченным гражданам был увеличен в 3,3 раза
В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей
29 января 2017
700
В Самаре в рамках госпрограммы ЭКО родилось уже больше 2500 детей
Лента новостей
4 февраля 2017 , 18:46
148
В Самарской области будут судить водителя Нивы Шевроле
 По его вине в Кинеле на пересечении улиц Маяковской и Южной ранее произошло ДТП. 
4 февраля 2017 , 18:41
460
Сбежавшие из соцучреждения девочки-подростки найдены
 Ранее sgpress.ru писал о том, в полицию Тольятти поступило сообщение, что из одного...
4 февраля 2017 , 14:38
198
Самарский зоопарк отметил День сурка. Иван и Ева проспали свой праздник
  Каждый год 2 февраля отмечается День сурка. Считается, что в этот день по этим зверькам...
4 февраля 2017 , 14:19
173
Один из залов Художественного музея отдан под необычный международный проект
 Известный самарский фотограф Олег Давыдов при содействии Почетного консула Италии...
4 февраля 2017 , 13:18
482
Квартира по субсидии. Как стать новоселами благодаря государственной поддержке
 Они до сих пор не могут поверить своему счастью - тому, что стали обладателями...
4 февраля 2017 , 13:12
171
Школьники участвуют в проекте по раздельному сбору мусора
 В Самаре продолжается многолетний эксперимент по раздельному сбору мусора. С прошлого года...
4 февраля 2017 , 12:54
238
Изменён перечень получателей льгот на оплату детского сада
  На днях администрацией Самары было принято решение об отмене льгот на оплату детского...
Все новости
Календарь
Февраль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 31 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
7800
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5263
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4842
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4062
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1202
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
928
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1330
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
6 января 2017
1008
 
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.