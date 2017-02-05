Квартира по субсидии. Как стать новоселами благодаря государственной поддержке

Они - это молодая семья Макаровых: папа Анатолий, мама Наталья, трехлетний сын Илья и годовалая дочка Злата. В августе ребята купили квартиру, за месяц сделали ремонт и уже в октябре въехали в апартаменты.Мама рассказала, что она все еще привыкает к этим просторам. Прежде жили вчетвером в «однушке» на 32 «квадратах», и дети постоянно были на глазах, а на такой площади контролировать их сложнее. Зато малышня быстро освоила территорию. Сын и дочь в восторге от того, что так много места для игр, можно кататься по квартире на велосипеде.Осуществить мечту о собственном доме Макаровы смогли при поддержке правительства области и администрации Самары.Эта семья - участник региональной программы на получение социальной выплаты на приобретение своего жилья. На четверых им было выделено 860 тысяч рублей - по 215 тысяч на каждого. Кроме того, в покупку квартиры вложены также «материнские» деньги и средства, полученные от продажи однокомнатной квартиры.- О том, что в нашей области существует программа поддержки молодой семьи, мы узнали от такой же пары, как мы, - рассказал Анатолий. - Они уже стояли в очереди на выплату и посоветовали нам сделать так же. Сказали, если раньше люди ждали субсидии пять-десять лет, то теперь программа идет гораздо быстрее.Три года назад Макаровы подали пакет документов в городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки (ул. Куйбышева, 44). Специальная комиссия рассмотрела их заявку и после положительного решения поставила на учет. Летом 2016 года был выдан сертификат.Глава семьи рассказал, какие условия ставят перед заявителями для участия в программе: хотя бы одному из супругов должно быть меньше 35 лет, нужно иметь стабильную работу и деньги на первоначальный взнос на квартиру.Надо сказать, такие «истории со счастливым концом» сегодня не редкость. На территории Самары успешно реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанная на 2015 - 2020 годы. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более. Деньги из областного бюджета предоставляются муниципалитету, который контролирует очередность и распределяет средства. Причем благодаря тому, что регион активно включился в федеральные программы, средства на улучшение жилищных условий молодых семей будут выделены еще и оттуда, а это почти 160 млн рублей дополнительно.В своем Послании 2016 года губернатор Николай Иванович Меркушкин отметил успехи в реализации программы:- В непростых условиях нам удалось удержать набранные в прошлом году рекордные темпы в строительстве. И по итогам текущего года мы имеем здесь самый большой рост в Приволжском федеральном округе. По количеству семей, получивших квартиры по программе «Жилье для российской семьи», мы третий год удерживаем первое место в стране.