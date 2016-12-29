Кто же он такой, этот Пэр Ноэль? Сказочные персонажи встречают туристов в разных странах
Часто слышу от вернувшихся из новогодней турпоездки знакомых, показывающих фотографии:
- Кто такой этот Пэр Ноэль - Санта Клаус, что ли? А вот старик в красной короне и мантии, в белых перчатках - кто он? И к чему рядом с ним постоянно ходит подозрительный тип с рожицей, выпачканной сажей?
Давайте попробуем разобраться в сонме сказочных персонажей, которые встречают туристов на елочных базарах разных стран.
Самый главный, конечно же, Святой Николай. Он же и самый реальный из них. Николай Угодник родился в 270 году в греческой колонии Патары. Раздал оставшееся после родителей имущество бедным, посвятив себя богу, и в зрелом возрасте взошел на епископский престол в Мире. Поэтому в Европе он изображается в епископском одеянии и митре, с посохом в руках. Именно в день его рождения 6 декабря, открываются все рождественские деревни.
Святой Николай-чудотворец был добрым, справедливым, отзывчивым, однако и требовательным человеком. Вот почему его везде сопровождает черноликий Пэр Фуэттар с мешком розог под мышкой. По обычаю, встретив на елочном базаре ребенка, Сен-Николя спрашивает у его родителей, хорошо ли вело себя чадо весь прошедший год. Если довольны им, то Сен-Николя дает ребенку подарок, если нет - его стращает грозный Пэр Фуэттар. Сейчас только стращает, а в прошлые, менее демократичные времена, мог запросто высечь.
Сен-Николя обычно участвует и в церемонии открытия елочного базара. Например, в бельгийском Льеже он помогает майору - мэру рождественской деревни - посвящать в рыцари ордена Зеленой ели его помощников и депутатов.
Непременно в центре рождественской деревни - вертеп с сантонами, фигурками святых, изображающий сцену рождения Иисуса Христа. Рядом - сверкающее огнями колесо обозрения, а также украшенная фигурками Пэр Ноэля и северных оленей музыкальная карусель. Это для детей. А для взрослых на прилавках множества киосков приготовлены стопочки с разноцветной можжевеловой водочкой - пекэ, кружки с пивом и море закусок. Здесь же народные умельцы раскладывают свои поделки. Сюда привозят диковины из соседних стран.
А вот Пэр Ноэль приходит именно на Рождество. Это рождественский дух. Он влезает через трубу в сопровождении своих помощников - лютинов, чтобы незаметно положить в оставленную у камина туфельку или чулочек новогодний подарочек. Лютины - это духи леса, которые остались в сознании кельтских племен со времен их язычества. Иногда Пэр Ноэля сопровождает Мэр Ноэль. Ну как же батюшке Рождеству без матушки! Но говорят, что она появилась недавно и лишь благодаря неуемному воображению маркетологов.
- Кто такой этот Пэр Ноэль - Санта Клаус, что ли? А вот старик в красной короне и мантии, в белых перчатках - кто он? И к чему рядом с ним постоянно ходит подозрительный тип с рожицей, выпачканной сажей?
Давайте попробуем разобраться в сонме сказочных персонажей, которые встречают туристов на елочных базарах разных стран.
Самый главный, конечно же, Святой Николай. Он же и самый реальный из них. Николай Угодник родился в 270 году в греческой колонии Патары. Раздал оставшееся после родителей имущество бедным, посвятив себя богу, и в зрелом возрасте взошел на епископский престол в Мире. Поэтому в Европе он изображается в епископском одеянии и митре, с посохом в руках. Именно в день его рождения 6 декабря, открываются все рождественские деревни.
Святой Николай-чудотворец был добрым, справедливым, отзывчивым, однако и требовательным человеком. Вот почему его везде сопровождает черноликий Пэр Фуэттар с мешком розог под мышкой. По обычаю, встретив на елочном базаре ребенка, Сен-Николя спрашивает у его родителей, хорошо ли вело себя чадо весь прошедший год. Если довольны им, то Сен-Николя дает ребенку подарок, если нет - его стращает грозный Пэр Фуэттар. Сейчас только стращает, а в прошлые, менее демократичные времена, мог запросто высечь.
Сен-Николя обычно участвует и в церемонии открытия елочного базара. Например, в бельгийском Льеже он помогает майору - мэру рождественской деревни - посвящать в рыцари ордена Зеленой ели его помощников и депутатов.
Непременно в центре рождественской деревни - вертеп с сантонами, фигурками святых, изображающий сцену рождения Иисуса Христа. Рядом - сверкающее огнями колесо обозрения, а также украшенная фигурками Пэр Ноэля и северных оленей музыкальная карусель. Это для детей. А для взрослых на прилавках множества киосков приготовлены стопочки с разноцветной можжевеловой водочкой - пекэ, кружки с пивом и море закусок. Здесь же народные умельцы раскладывают свои поделки. Сюда привозят диковины из соседних стран.
А вот Пэр Ноэль приходит именно на Рождество. Это рождественский дух. Он влезает через трубу в сопровождении своих помощников - лютинов, чтобы незаметно положить в оставленную у камина туфельку или чулочек новогодний подарочек. Лютины - это духи леса, которые остались в сознании кельтских племен со времен их язычества. Иногда Пэр Ноэля сопровождает Мэр Ноэль. Ну как же батюшке Рождеству без матушки! Но говорят, что она появилась недавно и лишь благодаря неуемному воображению маркетологов.
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