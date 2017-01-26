Кто в доме хозяин? Как менялись семейные ценности на протяжении века

В год 100-летия революции 1917 года мы будем много говорить, писать об уроках истории и о том, как менялись приоритеты в жизни страны. Речь будет идти не только о политике, идеологии, но и о том, под каким лозунгами выстраивались отношения между людьми, в том числе в главных «ячейках общества» - семьях. Потому что на ней, семье, в первую очередь отражаются катаклизмы и пропагандистские кампании эпохи.



На днях в Самаре за круглым столом собрались чиновник, ответственный за социально-демографическую и семейную политику нашего региона, писатель, врач-педиатр, священнослужитель, психолог, она же многодетная мама. Все вместе давали ответ на вопрос: чем жила традиционная российская семья столетие назад, и к каким семейным ценностям мы пришли сегодня.



Цифры и факты: повод для оптимизма



Оттолкнемся от дня нынешнего. Заместитель министра социально-демографической и семейной политики губернии Регина Воробьева привела очень показательные цифры. Если в 2011 году в нашей области насчитывалось свыше 10 тыс. многодетных семей, где воспитываются трое и более детей, то сейчас число таковых перевалило за 22 тысячи! Растет число приемных и замещающих семей, широко пропагандируется роль отцов, все больше проводится мероприятий, объединяющих представителей всех поколений. Возврат к патриархальным ценностям? Не к патриархальным, а к исконным, поскольку только в полной, психологически здоровой и любящей семье родятся здоровые дети. А обществу во все времена нужны именно такие, если оно, общество, нацелено на развитие, а не на разрушение.



- У нас в каждом районе вот уже по 25 лет работают центры «Семья». Появились проблемы? Не пускайте ситуацию на самотек, приходите и советуйтесь с профессиональными опытными психологами, другими специалистами. Обязательно надо найти способы сохранить семью, - подсказывает Регина Воробьева.



Держались за незыблемые ценности



- В прежние времена большая многодетная семья прежде всего была трудовой ячейкой: много рабочих рук - голодным не останешься, - напоминает об исторических корнях православный писатель, отец пятерых детей, дед 15 внуков протоиерей Николай Агафонов. - Не надо идеализировать дореволюционную семью, потому что и тогда всякое бывало. Вспомните ту же Анну Каренину с ее отступлением от незыблемых ценностей ячейки общества. Но это были исключения, а в большинстве своем семья держалась на нерасторжимости венчаного брака, многодетности, объединяющем труде, беспрекословном иерархическом почитании старших. Отец-кормилец брал на себя миссию служения семье, обустройства этого домашнего мирка. Но времена меняются, сегодня мы видим иные приоритеты и ориентиры.



Продукты советского воспитания



- Мы с вами - продукт воспитания уже в советских семьях, - продолжает тему литературовед, писатель, доктор филологических наук Ирина Саморукова. - Такая семья была ресурсом власти. Активно работающие не только отец, но и мать, а к работе нередко приплюсовывалась не менее активная общественная деятельность. Редко кто оставался домохозяйкой, разве что жены больших начальственных чинов. Но при этом активно работающая жена продолжала быть матерью, домашней поварихой, прачкой… Поднимите статистику 60-х годов и увидите, что тогда отмечалась критическая смертность мужчин, очень многие из них имели алкогольную зависимость. Женщина стала такой сильной, что роль мужчин все более нивелировалась, они отступали на второй план. Именно на этой волне появилась нашумевшая в свое время газетная статья «Берегите мужчин!»



Как бы то ни было, и тогда, и сейчас все или почти все хотели и хотят иметь семью. Но обстоятельства, объективные экономические условия изменились. Все работают. Процедура развода максимально упрощена, потому что экономике нужны труженицы. К тому же сегодня мы имеем во многом потребительское общество с пропагандой получения личных удовольствий, удобства. Как результат - огромное количество разводов. Не умеют молодые мужья и жены прислушиваться друг к другу, уступать, понимать… Здесь уместно процитировать ироничные поэтические строки Олега Григорьева:



Жену свою я не хаю,

И никогда не брошу ее.

Это со мной она стала плохая,

Взял-то ее я хорошую.

Муж - глава, жена - помощница



- Надо всегда помнить о так называемых патриархальных, а на самом деле просто незыблемых общечеловеческих традициях: если судьба вас соединила - это должно быть на всю жизнь, и в радости, и в горе, - подчеркивает кандидат психологических наук, член ассоциации многодетных семей Самары, мама шестерых детей Ирина Шапкина. - Чем больше детей, тем больше счастья, каждый ребенок дает родителям новую молодость. Если в семье мир и взаимопонимание, мама обязательно найдет время и для самореализации, любимой работы. Находиться в четырех стенах, в сплошном быте - неправильно, раз сейчас мир открыт, значит, и семья должна быть открыта. Но при этом я считаю, что уравнивать роли мужа и жены нельзя. Мужчина изначально глава семьи, а женщина - его помощница. Если жена, мать детей, берет на себя несвойственную ей роль командира и тягловой силы - неминуем психологический дискомфорт, который точно отразится на детях.



Родители - причина, дети - следствие



- Психологический дискомфорт, конфликтные взаимоотношения родителей неминуемо отражаются на детях, на состоянии их здоровья. Это абсолютно точно, что подтверждают наши многолетние наблюдения. Детские болячки - во многом следствие неверных действий родителей. Причем уже с момента зачатия, и мы об этом будущим мамам и папам постоянно напоминаем, - отмечает врач-педиатр, кандидат медицинских наук Юлия Сапункова. - Все мы хотим иметь детей. Но детей здоровых и успешных. А крепкий ребенок родится только в семье психологически полноценной. Если у детей есть поведенческие отклонения, проблемы со здоровьем - значит, в семье что-то не так и ребенок неосознанно против этого протестует. Одной медициной здесь горю не поможешь.



Сначала разберитесь в своих взаимоотношениях, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки. Да, именно так, называю всех участников воспитания детей, потому что сверхактивные, уверенные в своей исключительной правоте бабушки очень часто вносят в семью дискомфорт. Идет борьба за влияние на ребенка, а ему очень трудно в этой атмосфере двоевластия. Без четкого ранжирования в семье ребенок беспомощен, поэтому, бабушки, ни в коем случае не принижайте высокую роль мамы и папы. У бабушки - лишь совещательное право голоса. А в семье есть глава, авторитетный папа. Это не патриархальный сценарий построения семьи, это во многом залог психологического комфорта и здоровья ребенка.



Счастье - это...



Вот как участники дискуссии сформулировали понятие семейного счастья на нынешнем историческом этапе развития российского общества.



• Семья счастлива, когда есть максимальное доверие друг к другу и максимальная поддержка друг друга.

• Это союз любящих сердец, жертвенность, терпимость. Как бы мы ни строили из себя свободных личностей, нам предстоит идти вместе несмотря ни на что, беречь друг друга до самого конца.

• Только в любящей гармоничной семье растут здоровые, счастливые, желанные дети, которые в свое время наверняка создадут такие же любящие семьи.



Эти сценарии счастья в чем-то патриархальны? Нет, просто они вечны.