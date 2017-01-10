Каникулы в самарских школах заканчиваются 11 января. Где могут ввести карантин?
Об эпидемиологической обстановке в учреждениях образования Самары говорили сегодня на оперативном совещании в администрации города.
Как рассказала заместитель руководителя департамента образования мэрии Наталия Кудрявцева, до сих пор ни в одном из детских садов карантин не вводился.
- Во всех садах еще до новогодних праздников у нас не было закрыто ни одной группы. То есть все 178 учреждений работали, и сейчас продолжают работать в штатном режиме, - доложила она. - До каникул на карантин ушла только одна школа - №153 Советского района.
Наталия Кудрявцева напомнила, что в школах каникулы продлены до 11 января. Сегодня, 9 января, учиться вышли только воспитанники Медико-техничекого лицея, администрация которого приняла такое решение. Сейчас собирается информация по детям, приступившим к занятиям. С учетом этого руководство лицея и будет принимать дальнейшие решения. Что касается остальных школ, то ситуация по ним станет ясна в среду, 11 января.
Кудрявцева пояснила, что решение о необходимости введения карантина принимается в зависимости от количества заболевших детей. По нормативам, если 20% детей в классе, группе не пришли на занятия, то их закрывают на карантин. Если отсутствует 20% учащихся и воспитанников всего учреждения, то оно также должно быть временно закрыто.
Как рассказала заместитель руководителя департамента образования мэрии Наталия Кудрявцева, до сих пор ни в одном из детских садов карантин не вводился.
- Во всех садах еще до новогодних праздников у нас не было закрыто ни одной группы. То есть все 178 учреждений работали, и сейчас продолжают работать в штатном режиме, - доложила она. - До каникул на карантин ушла только одна школа - №153 Советского района.
Наталия Кудрявцева напомнила, что в школах каникулы продлены до 11 января. Сегодня, 9 января, учиться вышли только воспитанники Медико-техничекого лицея, администрация которого приняла такое решение. Сейчас собирается информация по детям, приступившим к занятиям. С учетом этого руководство лицея и будет принимать дальнейшие решения. Что касается остальных школ, то ситуация по ним станет ясна в среду, 11 января.
Кудрявцева пояснила, что решение о необходимости введения карантина принимается в зависимости от количества заболевших детей. По нормативам, если 20% детей в классе, группе не пришли на занятия, то их закрывают на карантин. Если отсутствует 20% учащихся и воспитанников всего учреждения, то оно также должно быть временно закрыто.
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