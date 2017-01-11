Каникулы в самарских школах продлены до пятницы, 13 января
Решение о необходимости продления новогодних каникул в самарских школах принято в городском департаменте образования по рекомендации вышестоящего органа - регионального минобра.
Об этом sgpress.ru рассказали в пресс-службе городской администрации. Сложившаяся ситуация связана с эпидемиологической обстановкой в городе и высоким уровнем заболеваемости среди населения.
Напомним, что уже продленные ранее каникулы в самарских школах должны были закончиться завтра, 11 января. Однако теперь департамент образования рекомендует администрациям учреждений продлить зимний отдых детей еще на два дня, то есть до пятницы, 13 января. Напомним, что департамент образования лишь дает рекомендации, окончательное решение принимается на уровне школ.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в Самаре продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Итоги недельного мониторинга в период с 26 декабря по 1 января показали рост по Самаре на 6%. Тогда число заболевших граждан составляло 6943 случая, что составляло 58,7 на 10 тыс. населения. Более актуальных данных пока нет.
Об этом sgpress.ru рассказали в пресс-службе городской администрации. Сложившаяся ситуация связана с эпидемиологической обстановкой в городе и высоким уровнем заболеваемости среди населения.
Напомним, что уже продленные ранее каникулы в самарских школах должны были закончиться завтра, 11 января. Однако теперь департамент образования рекомендует администрациям учреждений продлить зимний отдых детей еще на два дня, то есть до пятницы, 13 января. Напомним, что департамент образования лишь дает рекомендации, окончательное решение принимается на уровне школ.
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в Самаре продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Итоги недельного мониторинга в период с 26 декабря по 1 января показали рост по Самаре на 6%. Тогда число заболевших граждан составляло 6943 случая, что составляло 58,7 на 10 тыс. населения. Более актуальных данных пока нет.
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