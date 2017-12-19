Как в Самаре развивают промышленный туризм
Промышленный туризм - явление уникальное. Судите сами: люди фактически платят компании за то, чтобы увидеть ее рекламу - побывать на производстве, получить информацию о выпускаемой продукции, убедиться в ее качестве.
Другого такого маркетингового инструмента просто не существует. Это хорошо понимают руководители крупнейших мировых корпораций. Например, в Японии индустриальный туризм встраивается в маркетинговую программу практически каждого предприятия наряду с проведением акций, распродаж и распространением рекламы.
В нашей стране экскурсии на производство пока не распространены столь широко, тем не менее многое в этом направлении уже сделано.
В этом году в России был создан совет по развитию промышленного туризма, который сейчас занимается разработкой единой федеральной карты производственных объектов, открытых для гостей. Центром индустриального направления должен стать Уральский регион - местность, богатая полезными ископаемыми и являющаяся сосредоточением передовых технологий. Однако и на территории Самарской области немало предприятий, которым есть что показать туристам и которые также могут быть размещены на этой федеральной карте.
Начало положено
Сейчас 15 самарских предприятий принимают туристические группы. В их числе пивоваренная компания «Балтика», Жигулевский пивзавод, заводы «Кока-кола» и «Самарский Стройфарфор», Самарское пассажирское вагонное депо, Булочно-кондитерский комбинат, ГТРК «Самара», медицинская компания «ИДК», «GMАВТОВАЗ». Совсем недавно туристам также стал доступен Самарский метрополитен. В ближайшее время жители и гости Самары также смогут попадать на заводы «Нектар», «Кузнецов» и «Авиакор», фабрику «Весна», гипсовый и кирпичный комбинаты и даже воинскую часть.
Одной из первых компаний, принимающих туристов, в Самарском регионе стала пивоваренная компания «Балтика». Экскурсии там проводятся с 2003 года. Идея организации экскурсионных маршрутов была заложена еще на этапе проектирования и строительства предприятия. Обустроена экскурсионная галерея, позволяющая осматривать основные этапы производства, не нарушая санитарного режима. В отдельном зале гостям предлагают продегустировать пиво и рассказывают о культуре его потребления. Экскурсии, естественно, только для совершеннолетних туристов.
Музей вместо производства
Конечно, показать туристам можно не любое производство. Например, ракетно-космический центр «Прогресс» является режимным предприятием, куда посторонним вход воспрещен. Поэтому всех желающих узнать о том, как создавался этот завод и как шло его развитие от выпуска велосипедов до изготовления всемирно известных ракет, приглашают в музей. Наиболее частые гости - студенты колледжей и университетов технической направленности.
«Газпром трансгаз Самара» также прежде всего интересен своим музеем. Не столько из-за секретности предприятия, сколько по той причине, что производственных помещений этой компании в городе нет, они разбросаны по нескольким регионам. А самое главное, что показывать там, в общем-то, и нечего, поскольку продукции как таковой нет - есть газ, энергия, которая струится по трубам под землей. Поэтому туристов и приглашают в музей, расположенный на 18-м этаже высотного здания на улице Ново-Садовой. Там представлено несколько макетов, а о передовых технологиях расскажет специальный видеофильм. Например, участникам экологического лектория «СГ» показали технологию прокладки подруслового перехода магистрального газопровода через водную преграду. На 23-м этаже этого высотного здания находится ресторан, где после экскурсии можно попить чай, любуясь волжскими просторами - открывается прекрасный вид на Жигулевские ворота.
Огурцы как сувенир
- Наша компания уже три года занимается разработкой промышленных экскурсий, - рассказывает управляющий консалтинговой группы «ТурБизнес Консалт» Сергей Рыжов. - Мы назвали этот проект «Как рождаются вещи». Как раз три года назад стали говорить об импортозамещении, и многие предприятия охотно пошли на создание таких программ. Первым предприятием, присоединившимся к проекту, стал Булочно-кондитерский комбинат. Несмотря на то, что производство изначально строилось без учета возможности проведения экскурсий, руководство приняло решение организовать программу для школьников.
Также школьными группами весьма востребованы экскурсии на «Самарский Стройфарфор».
- На базе предприятия работают два абсолютно разных производства: санитарно-строительных изделий и керамогранитной плитки, - рассказывает начальник отдела обучения Александра Потапова. - Первое основано на ручном труде, второе представляет собой полностью автоматизированный процесс, это очень интересный контраст.
Весьма серьезно к организации экскурсий подошли в АО «Тепличный». Сюда тоже приезжают преимущественно школьники, и чтобы иметь возможность показать ребятам не только флору, но и фауну, завели страусов, кабанов и кроликов-великанов, а также обустроили пруд, в котором развели карпов. Не менее ответственно отнеслись и к составлению текста экскурсии.
-Мы рассказываем туристам, что наше предприятие выращивает около семи миллионов килограммов овощей в год. Если выложить все эти огурцы друг за другом, получится дорога в четыре тысячи километров, это примерно от Самары до Мадрида, - комментирует исполнительный директор АО «Тепличный» Александр Фаерман. - А если посчитать площадь огурца и сделать развертку, то огурцами за прошлый год можно выложить 80 гектаров - это два Ватикана.
Экскурсии в «Тепличный» проходят с января по май. Летом огурцами и помидорами никого не удивишь, а в холодное время года туристы очень радуются, увозя овощи в качестве сувениров.
Не только промышленность, но и…
По словам Сергея Рыжова, сегодня помимо крупных производственных предприятий интерес к промышленному туризму проявляют и организации другой направленности. Одной из первых в своей отрасли стала медицинская компания «ИДК», которая проводит экскурсии по современному медицинскому комплексу и рассказывает о возможностях современной медицины. Еще один пример - телерадиокомпания ГТРК «Самара».
Также удалось сформировать весьма интересный турпродукт на РЖД - предприятии, которое тоже не является производственным. В рамках программы «От вагона до перрона» можно побывать в пассажирском вагонном депо. Экскурсия предназначена в первую очередь для школьников, а также студентов технических колледжей и является прежде всего профориентационной. Как пояснила ведущий психолог пассажирского вагонного депо Ирина Блинова, ребятам показывают много интересного, в том числе проводят их по основным цехам. Завершается экскурсия в музее, где оборудованы интерактивные зоны: кабина машиниста локомотива, купе, стилизованное под 50-е годы прошлого века. В конце экскурсии всех ждет чаепитие из настоящих «железнодорожных» стаканов.
По словам Сергея Рыжова, есть предварительные договоренности с предприятиями логистической направленности, а также с крупным торговым комплексом - туристам покажут изнутри, как он работает.
Информацию о любой уже действующей экскурсии можно получить у самарских туроператоров, а также в Туристском информационном центре.
Другого такого маркетингового инструмента просто не существует. Это хорошо понимают руководители крупнейших мировых корпораций. Например, в Японии индустриальный туризм встраивается в маркетинговую программу практически каждого предприятия наряду с проведением акций, распродаж и распространением рекламы.
В нашей стране экскурсии на производство пока не распространены столь широко, тем не менее многое в этом направлении уже сделано.
В этом году в России был создан совет по развитию промышленного туризма, который сейчас занимается разработкой единой федеральной карты производственных объектов, открытых для гостей. Центром индустриального направления должен стать Уральский регион - местность, богатая полезными ископаемыми и являющаяся сосредоточением передовых технологий. Однако и на территории Самарской области немало предприятий, которым есть что показать туристам и которые также могут быть размещены на этой федеральной карте.
Начало положено
Сейчас 15 самарских предприятий принимают туристические группы. В их числе пивоваренная компания «Балтика», Жигулевский пивзавод, заводы «Кока-кола» и «Самарский Стройфарфор», Самарское пассажирское вагонное депо, Булочно-кондитерский комбинат, ГТРК «Самара», медицинская компания «ИДК», «GMАВТОВАЗ». Совсем недавно туристам также стал доступен Самарский метрополитен. В ближайшее время жители и гости Самары также смогут попадать на заводы «Нектар», «Кузнецов» и «Авиакор», фабрику «Весна», гипсовый и кирпичный комбинаты и даже воинскую часть.
Одной из первых компаний, принимающих туристов, в Самарском регионе стала пивоваренная компания «Балтика». Экскурсии там проводятся с 2003 года. Идея организации экскурсионных маршрутов была заложена еще на этапе проектирования и строительства предприятия. Обустроена экскурсионная галерея, позволяющая осматривать основные этапы производства, не нарушая санитарного режима. В отдельном зале гостям предлагают продегустировать пиво и рассказывают о культуре его потребления. Экскурсии, естественно, только для совершеннолетних туристов.
Музей вместо производства
Конечно, показать туристам можно не любое производство. Например, ракетно-космический центр «Прогресс» является режимным предприятием, куда посторонним вход воспрещен. Поэтому всех желающих узнать о том, как создавался этот завод и как шло его развитие от выпуска велосипедов до изготовления всемирно известных ракет, приглашают в музей. Наиболее частые гости - студенты колледжей и университетов технической направленности.
«Газпром трансгаз Самара» также прежде всего интересен своим музеем. Не столько из-за секретности предприятия, сколько по той причине, что производственных помещений этой компании в городе нет, они разбросаны по нескольким регионам. А самое главное, что показывать там, в общем-то, и нечего, поскольку продукции как таковой нет - есть газ, энергия, которая струится по трубам под землей. Поэтому туристов и приглашают в музей, расположенный на 18-м этаже высотного здания на улице Ново-Садовой. Там представлено несколько макетов, а о передовых технологиях расскажет специальный видеофильм. Например, участникам экологического лектория «СГ» показали технологию прокладки подруслового перехода магистрального газопровода через водную преграду. На 23-м этаже этого высотного здания находится ресторан, где после экскурсии можно попить чай, любуясь волжскими просторами - открывается прекрасный вид на Жигулевские ворота.
Огурцы как сувенир
- Наша компания уже три года занимается разработкой промышленных экскурсий, - рассказывает управляющий консалтинговой группы «ТурБизнес Консалт» Сергей Рыжов. - Мы назвали этот проект «Как рождаются вещи». Как раз три года назад стали говорить об импортозамещении, и многие предприятия охотно пошли на создание таких программ. Первым предприятием, присоединившимся к проекту, стал Булочно-кондитерский комбинат. Несмотря на то, что производство изначально строилось без учета возможности проведения экскурсий, руководство приняло решение организовать программу для школьников.
Также школьными группами весьма востребованы экскурсии на «Самарский Стройфарфор».
- На базе предприятия работают два абсолютно разных производства: санитарно-строительных изделий и керамогранитной плитки, - рассказывает начальник отдела обучения Александра Потапова. - Первое основано на ручном труде, второе представляет собой полностью автоматизированный процесс, это очень интересный контраст.
Весьма серьезно к организации экскурсий подошли в АО «Тепличный». Сюда тоже приезжают преимущественно школьники, и чтобы иметь возможность показать ребятам не только флору, но и фауну, завели страусов, кабанов и кроликов-великанов, а также обустроили пруд, в котором развели карпов. Не менее ответственно отнеслись и к составлению текста экскурсии.
-Мы рассказываем туристам, что наше предприятие выращивает около семи миллионов килограммов овощей в год. Если выложить все эти огурцы друг за другом, получится дорога в четыре тысячи километров, это примерно от Самары до Мадрида, - комментирует исполнительный директор АО «Тепличный» Александр Фаерман. - А если посчитать площадь огурца и сделать развертку, то огурцами за прошлый год можно выложить 80 гектаров - это два Ватикана.
Экскурсии в «Тепличный» проходят с января по май. Летом огурцами и помидорами никого не удивишь, а в холодное время года туристы очень радуются, увозя овощи в качестве сувениров.
Не только промышленность, но и…
По словам Сергея Рыжова, сегодня помимо крупных производственных предприятий интерес к промышленному туризму проявляют и организации другой направленности. Одной из первых в своей отрасли стала медицинская компания «ИДК», которая проводит экскурсии по современному медицинскому комплексу и рассказывает о возможностях современной медицины. Еще один пример - телерадиокомпания ГТРК «Самара».
Также удалось сформировать весьма интересный турпродукт на РЖД - предприятии, которое тоже не является производственным. В рамках программы «От вагона до перрона» можно побывать в пассажирском вагонном депо. Экскурсия предназначена в первую очередь для школьников, а также студентов технических колледжей и является прежде всего профориентационной. Как пояснила ведущий психолог пассажирского вагонного депо Ирина Блинова, ребятам показывают много интересного, в том числе проводят их по основным цехам. Завершается экскурсия в музее, где оборудованы интерактивные зоны: кабина машиниста локомотива, купе, стилизованное под 50-е годы прошлого века. В конце экскурсии всех ждет чаепитие из настоящих «железнодорожных» стаканов.
По словам Сергея Рыжова, есть предварительные договоренности с предприятиями логистической направленности, а также с крупным торговым комплексом - туристам покажут изнутри, как он работает.
Информацию о любой уже действующей экскурсии можно получить у самарских туроператоров, а также в Туристском информационном центре.
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