Как подать заявку на благоустройство двора
У самарцев есть еще две с половиной недели, чтобы подать заявки на участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Это реальный шанс преобразить территорию возле своих домов.
Алгоритм действий такой. Подать заявку в администрацию своего района. Принять на собрании собственников дома решение, что именно вы хотите сделать в своем дворе. Минимум, который доступен всем: ремонт системы освещения, дворовых подъездов, установка урн и лавок. На общем собрании можно расширить этот перечень. Например, поставить детскую, спортивную площадки, посадить деревья, устроить парковочные места. В таком случае потребуется либо трудовое, либо финансовое участие жильцов.
Второй большой блок работ - благоустройство общественных территорий. В прошлом году завершили капитальный ремонт площади имени Куйбышева. Там заменили асфальтовое покрытие, в скверах уложили тротуарную плитку, модернизировали систему освещения, заменили инженерные коммуникации. Обновили и склон у драмтеатра. Предстоящей весной завершат начатые в прошлом году работы по обновлению Струковского сада и четвертой очереди набережной.
Для пополнения списка общественных территорий, которые возьмут в работу, проведут общественное голосование. В перечень уже вошли 115 объектов. Конечно, их невозможно благоустроить за один сезон. Проект, инициатором которого выступил президент Владимир Путин, продлен до 2022 года. Начиная с середины февраля, в каждом районе будут обсуждать проект благоустройства. 18 марта пройдет голосование по отбору лучших из них.
Подать заявку на благоустройство надо до 10 февраля. До 10 марта муниципалитет вместе с жителями готовит эскизы проектов благоустройства и формирует список общественно значимых территорий для вынесения на голосование. 18 марта, в день президентских выборов, на избирательных участках можно будет отдать голос за понравившиеся проекты.
Подробности об участии в проекте можно узнать в районных администрациях:
• Железнодорожный район - 339-01-26, 339-01-53
• Кировский - 933-15-17
• Красноглинский - 950-35-12
• Куйбышевский - 330-35-55
• Ленинский - 339-27-60
• Октябрьский - 8-917-017-68-99
• Промышленный - 995-18-73, 995-91-37
• Самарский - 333-24-47
• Советский - 262-28-72
Екатерина Гудзима, КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
• Многие жители знают о проекте «Формирование комфортной городской среды». Нам поступило столько заявок, что их хватит года на три. Хотя, конечно, еще не все готовы проявлять инициативу. Благоустройство придомовой территории - не только своего рода подарок, но и дополнительная ответственность. Ведь после завершения ремонта жильцы должны заботиться о дальнейшем содержании территорий. Поэтому в первую очередь помощь получают те, кто готов взять на себя такую ответственность.
Юлия Копылова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВУ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:
• Привлечь людей к участию в приоритетном проекте можно только примером. Пусть вокруг становится все больше благоустроенных дворов и общественных пространств. Тогда даже самые инертные задумаются. Люди должны понимать, что дворы, парки преображаются
тогда, когда для этого прикладывают усилия. К счастью, в Самаре много инициативных жителей, готовых к конструктивной работе.
Зоя Пономарева, УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №2 КИРОВСКОГО РАЙОНА:
• У нас в основном частный сектор и двухэтажные дома, простор для работ по благоустройству большой. Мы ведем беседы с людьми, развешиваем объявления. Сейчас вместе с инициативными жителями добиваемся того, чтобы в Зубчаниновке появилась новая прогулочная зона - сквер имени Александра Невского. Думаю, людям необходим зеленый уголок, где они могли бы отдохнуть на свежем воздухе. Чтобы добиться своего, мы объединили усилия с советом микрорайона №3.
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