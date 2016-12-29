Как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья и фигуры
По информации областного управления Роспотребнадзора, за последние пять лет число жителей региона, страдающих от ожирения, выросло в 2,4 раза.
Если в 2010 году на десять тысяч населения приходилось 18 человек с таким диагнозом, то в 2015-м - уже 44. Основными причинами медики называют неправильное питание и недостаток физических нагрузок. Каким продуктам отдать предпочтение и как организовать досуг в праздники с пользой, эксперты обсудили в ходе круглого стола в нашей газете.
Как отметила директор НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ, главный внештатный специалист по диетологии областного министерства здравоохранения Ольга Сазонова, тенденции к избыточной калорийности рациона характерны для России в целом.
- Мы проводили мониторинг питания жителей региона. Можно констатировать, что рацион самарцев чрезмерно калориен. В первую очередь в пище превышено содержание жиров. Не стоит забывать, что существуют и так называемые скрытые жиры. Они содержатся в субпродуктах, сырах, колбасах и копченостях, - рассказала Сазонова. - Фастфуд тоже не идет на пользу фигуре, как и скрытый сахар, которого в избытке в глазированных сухофруктах, быстрых завтраках и газированных напитках.
В рационе жителей губернии низкое содержание клетчатки. Редкие, но обильные приемы пищи и низкая физическая активность также ведут к набору лишнего веса.
На неправильное питание как ключевой фактор проблем с лишним весом указывает и «спортивная» статистика. По данным городского департамента физкультуры и спорта, число поклонников здорового образа жизни в Самаре в последние годы растет.
- Если десять лет назад число постоянно занимающихся физкультурой и спортом в Самаре едва доходило до 14 процентов от общего количества населения, то по данным за 2015 год показатель вырос до 27 процентов. Есть основания полагать, что результаты текущего периода будут еще выше, ведь появилось немало новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортплощадок, бассейнов и катков, - отметил начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента Сергей Четвериков.
Пенять в вопросах лишнего веса исключительно на гормональный фон медики также не склонны. По словам эндокринолога Любови Бородиной, эндокринные нарушения становятся причиной ожирения не более чем в 20% случаев.
Комментарии
Ольга Сазонова, главный внештатный специалист по диетологии министерства здравоохранения Самарской области:
- 31 декабря - не повод забывать о режиме питания. Многие в этот день ограничиваются завтраком, в ожидании ночного застолья предпочитают не есть. Но лучше соблюдать обычный режим: завтрак, обед и небольшой перекус перед вечерней частью праздника. Такой ритм поможет не переесть.
Важно оценить и меню. Даже традиционные для Нового года «оливье», селедку «под шубой» можно сделать менее калорийными. Поменьше использовать майонез, особенно покупной. Похожий соус можно приготовить самим из йогурта, горчицы и лимонного сока. Снизит калорийность и замена других ингредиентов. Вместо колбасы - куриная грудка или говядина, вместо консервированного горошка - размороженный, вместо картофеля - топинамбур. За счет спиртного калорийность ужина увеличивается примерно на 15-20 процентов. Обратить внимание надо и на безалкогольные напитки: пить больше воды и помнить, что в соках сахара меньше, чем в нектарах.
В программе праздника полезно предусмотреть больше физической активности. Больше гуляйте, танцуйте, организуйте подвижные игры.
Сергей Четвериков, начальник отдела городского департамента физической культуры и спорта:
- Для самостоятельного занятия физкультурой и спортом - как в новогодние праздники, так и после них - в городе немало возможностей. Спортивные площадки и бесплатные катки располагаются на набережной, в парках, скверах, во дворах и при школах. Их общее количество этой зимой превысит сотню. Центром лыжного спорта традиционно становится учебно-спортивный комплекс «Чайка» в поселке Управленческий. Лыжные трассы есть и в парке имени Гагарина, 60-летия Октября, вдоль набережной. На 2017 год в Самаре запланировано более 300 официальных соревнований. Зимой главными из них станут лыжный марафон 28 января, а также турнир по хоккею «Золотая шайба», стартующий уже 5 января. Будет проведена и зимняя спартакиада среди детских дворовых команд, в феврале состоится форум «Лыжня России». Пройдут официальные состязания по горным лыжам, конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию.
Любовь Бородина, врач-эндокринолог НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ:
- Существуют различные виды облегчения праздничного рациона. Так называемые банкетные таблетки не дают усваиваться жирам. Благодаря им практически 70 процентов жира, поступающего с пищей, не задерживается в организме. Худеть на таких таблетках нельзя, но в качестве временной меры, наравне с ферментами, они могут использоваться. Стоит помнить, что после обильных застолий можно набрать пару лишних килограммов за счет воды. Алкоголь, сдабриваемый едой, задерживает жидкость, и человек отекает.
Осторожными стоит быть людям, которые придерживаются поста. Чтобы не встретить Рождество в больнице с панкреатитом, выходить из поста необходимо так же, как в него входили, то есть постепенно. В идеале: сколько дней человек постился, столько он и должен из него выходить. Основные рекомендации - начинать рождественский завтрак с легкоусвояемых белков. Это могут быть либо яйца, либо нежирные сорта мяса. Острое, жареное и жирное мясо можно включать в рацион не раньше чем через неделю после выхода из поста. В противном случае поджелудочная железа, привыкшая долгое время в ходе поста к однообразной пище и, соответственно, снизившая выброс ферментов, просто не справится. Организм не в состоянии будет сразу переварить обилие пищи, как следствие - приступ панкреатита.
Если в 2010 году на десять тысяч населения приходилось 18 человек с таким диагнозом, то в 2015-м - уже 44. Основными причинами медики называют неправильное питание и недостаток физических нагрузок. Каким продуктам отдать предпочтение и как организовать досуг в праздники с пользой, эксперты обсудили в ходе круглого стола в нашей газете.
Как отметила директор НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ, главный внештатный специалист по диетологии областного министерства здравоохранения Ольга Сазонова, тенденции к избыточной калорийности рациона характерны для России в целом.
- Мы проводили мониторинг питания жителей региона. Можно констатировать, что рацион самарцев чрезмерно калориен. В первую очередь в пище превышено содержание жиров. Не стоит забывать, что существуют и так называемые скрытые жиры. Они содержатся в субпродуктах, сырах, колбасах и копченостях, - рассказала Сазонова. - Фастфуд тоже не идет на пользу фигуре, как и скрытый сахар, которого в избытке в глазированных сухофруктах, быстрых завтраках и газированных напитках.
В рационе жителей губернии низкое содержание клетчатки. Редкие, но обильные приемы пищи и низкая физическая активность также ведут к набору лишнего веса.
На неправильное питание как ключевой фактор проблем с лишним весом указывает и «спортивная» статистика. По данным городского департамента физкультуры и спорта, число поклонников здорового образа жизни в Самаре в последние годы растет.
- Если десять лет назад число постоянно занимающихся физкультурой и спортом в Самаре едва доходило до 14 процентов от общего количества населения, то по данным за 2015 год показатель вырос до 27 процентов. Есть основания полагать, что результаты текущего периода будут еще выше, ведь появилось немало новых физкультурно-оздоровительных комплексов, спортплощадок, бассейнов и катков, - отметил начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента Сергей Четвериков.
Пенять в вопросах лишнего веса исключительно на гормональный фон медики также не склонны. По словам эндокринолога Любови Бородиной, эндокринные нарушения становятся причиной ожирения не более чем в 20% случаев.
Комментарии
Ольга Сазонова, главный внештатный специалист по диетологии министерства здравоохранения Самарской области:
- 31 декабря - не повод забывать о режиме питания. Многие в этот день ограничиваются завтраком, в ожидании ночного застолья предпочитают не есть. Но лучше соблюдать обычный режим: завтрак, обед и небольшой перекус перед вечерней частью праздника. Такой ритм поможет не переесть.
Важно оценить и меню. Даже традиционные для Нового года «оливье», селедку «под шубой» можно сделать менее калорийными. Поменьше использовать майонез, особенно покупной. Похожий соус можно приготовить самим из йогурта, горчицы и лимонного сока. Снизит калорийность и замена других ингредиентов. Вместо колбасы - куриная грудка или говядина, вместо консервированного горошка - размороженный, вместо картофеля - топинамбур. За счет спиртного калорийность ужина увеличивается примерно на 15-20 процентов. Обратить внимание надо и на безалкогольные напитки: пить больше воды и помнить, что в соках сахара меньше, чем в нектарах.
В программе праздника полезно предусмотреть больше физической активности. Больше гуляйте, танцуйте, организуйте подвижные игры.
Сергей Четвериков, начальник отдела городского департамента физической культуры и спорта:
- Для самостоятельного занятия физкультурой и спортом - как в новогодние праздники, так и после них - в городе немало возможностей. Спортивные площадки и бесплатные катки располагаются на набережной, в парках, скверах, во дворах и при школах. Их общее количество этой зимой превысит сотню. Центром лыжного спорта традиционно становится учебно-спортивный комплекс «Чайка» в поселке Управленческий. Лыжные трассы есть и в парке имени Гагарина, 60-летия Октября, вдоль набережной. На 2017 год в Самаре запланировано более 300 официальных соревнований. Зимой главными из них станут лыжный марафон 28 января, а также турнир по хоккею «Золотая шайба», стартующий уже 5 января. Будет проведена и зимняя спартакиада среди детских дворовых команд, в феврале состоится форум «Лыжня России». Пройдут официальные состязания по горным лыжам, конькобежному спорту, хоккею и фигурному катанию.
Любовь Бородина, врач-эндокринолог НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ:
- Существуют различные виды облегчения праздничного рациона. Так называемые банкетные таблетки не дают усваиваться жирам. Благодаря им практически 70 процентов жира, поступающего с пищей, не задерживается в организме. Худеть на таких таблетках нельзя, но в качестве временной меры, наравне с ферментами, они могут использоваться. Стоит помнить, что после обильных застолий можно набрать пару лишних килограммов за счет воды. Алкоголь, сдабриваемый едой, задерживает жидкость, и человек отекает.
Осторожными стоит быть людям, которые придерживаются поста. Чтобы не встретить Рождество в больнице с панкреатитом, выходить из поста необходимо так же, как в него входили, то есть постепенно. В идеале: сколько дней человек постился, столько он и должен из него выходить. Основные рекомендации - начинать рождественский завтрак с легкоусвояемых белков. Это могут быть либо яйца, либо нежирные сорта мяса. Острое, жареное и жирное мясо можно включать в рацион не раньше чем через неделю после выхода из поста. В противном случае поджелудочная железа, привыкшая долгое время в ходе поста к однообразной пище и, соответственно, снизившая выброс ферментов, просто не справится. Организм не в состоянии будет сразу переварить обилие пищи, как следствие - приступ панкреатита.
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