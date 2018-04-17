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Как благотворители меняют Самару

В пятницу, 13 апреля, в России отмечался День мецената и благотворителя. Наше издание в этот день собрало экспертов, чтобы они рассказали, как на рубеже прошлых веков купцы, а в 21-м столетии бизнесмены помогали в благоустройстве города.

Фасады и ландшафт
Ремонтировать исторические здания, благоустраивать скверы и бульвары, устанавливать скульптуры и памятники - вот лишь небольшой перечень того, как современные благотворители помогают в преображении городского пространства. За последние годы только в Самарском и Ленинском районах за счет частных средств был покрашен 81 фасад. В 2016 году меценаты также выделяли средства на обновление зданий на въездах в город: была отремонтирована целая серия домов на улице Авроры.

Особое место занимают объекты культурного наследия. Ремонт таких зданий не только финансово более затратен, но и требует максимально ответственного подхода. По словам главного городского архитектора Алексея Самарцева, с 2015 по 2017 год за счет частных средств было отремонтировано 16 таких объектов. Расположены они в основном в исторической части Самары. Обновили фасады зданий по улицам Куйбышева, Алексея Толстого и другим.

- Мы рассмотрели возможность создания упрощенной схемы ремонта на объектах культурного наследия. В работы входило не только обновление фасада, но и ремонт кровли. Управление главного архитектора выполняло подготовку необходимого пакета документов, включая колерные карты. Еженедельно мы выезжали и контролировали ход работ, а также участвовали в приемке объектов, - рассказал Самарцев.

Облик города создает не только архитектурная застройка, но и общественные пространства. В устройстве парков и скверов, установке ландшафтных композиций и скульптур также принимают участие благотворители.

- В 2016 году за счет средств инвесторов мы провели четыре открытых архитектурных конкурса. Это конкурс на лучший проект комплексного благоустройства Комсомольской площади с установкой памятного знака около здания управления железной дороги. Второй конкурс - по восстановлению деревянной башни на пересечении улиц Водников и Кутякова. Кроме того, частные лица профинансировали конкурсы на лучший проект благоустройства пешеходного бульвара по проспекту Металлургов от улицы Елизарова до заводоуправления, а также конкурс на создание и установку памятника Петру Алабину на Красноармейском спуске, - рассказал главный архитектор.

Поддержан частными средствами был в 2017 году и конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника создателям ракетно-космической отрасли, который планируется установить на площадке у музея «Самара Космическая».

Часть этих проектов уже воплощена в жизнь. За счет средств муниципалитета была построена деревянная крепость на улице Кутякова.

Ремонт Ильинской площади тоже проводился за счет частных средств. Помогали благотворители и в благоустройстве бульвара на улице Стара-Загора.

- На реконструкцию бульвара выделяли средства 10 организаций и пять физических лиц. Эти деньги направлялись, к примеру, на приобретение тротуарной плитки, бордюрного камня. Мы предлагали участникам установить памятный элемент, где будут перечислены фамилии горожан и названия организаций, которые вложили средства, - рассказал главный архитектор.

В роли благотворителей проявили себя «ПСК Волга», «НПФ «XXI век», «Стройсервис», «Лапп Руссия», «Владимир», «Дом- 75», «Вертикаль», «Трансгруз», «Шард» и другие. Однако роль меценатов от благоустройства при- меряют на себя и общественники. Волонтеры «Том Сойер Фест» покрасили фасады 11 домов в старом центре Самары.

Добрые традиции
Как рассказал краевед, лектор музея «Детская картинная галерея» Александр Житков, благотворительность в Российской империи начала развиваться со времен Екатерины II.

По словам специалиста, в царской России были распространены эндаумент-фонды (целевые). Самара рубежа XIX-XX веков не была исключением.

- Купец жаловал деньги в фонд. Сами пожертвования из фонда не расходовались, а на благие цели направлялись проценты от такого вклада. К банку, который управлял фондом, купцы, как правило, относились очень трепетно: была негласная установка не использовать этот банк в рискованных операциях. Добавить можно, взять деньги из фонда было нельзя. И добавляли постоянно. Спустя годы фонды разрастались, и выплаты процентов были значительными, - рассказал Житков.

За счет средств подобного фонда была построена, например, Константиновская богадельня. Сейчас в этом здании на улице Спортивной, 11 расположен один из корпусов Самарского государственного колледжа. Основную часть средств в фонд вложил купец Иван Константинов, велики были пожертвования на это заведение и Антона Шихобалова.

Много для Самары в плане благотворительности сделал и Альфред фон Вакано.

- Часто вспоминают его полукоммерческие проекты, как бы сейчас сказали, благотворительные инвестиции. Но у него были траты, которые ему ничего, кроме славы, не принесли. На Рождество он обязательно устраивал елку с богатыми подарками для работников. Благоустройство Театральной площади и театрального холма, Пушкинского сквера, устройство спуска к Волге - тоже заслуга фон Вакано. Купцы Соколовы в 1904 году на открытие и содержание богадельни направили огромные по тем временам деньги - 500 тысяч рублей. Шихобалов за жизнь потратил на благие дела около полутора миллионов рублей, - рассказал краевед. -

Собственно меценатом в строгом смысле слова - покровителем людей искусства и культуры - в Самаре фактически был единственный человек, Петр Субботин. Он содержал Ивана Липаева, давал ему денег на учебу в Московской консерватории. Узнал о нем Субботин, потому что содержал хор в одном из соборов. Липатов впоследствии стал музыкантом, дирижером, заслуженным артистом РСФСР, - рассказал Александр Житков.

Благотворителями в царской Самаре были не только купцы.

- В этом участвовали широкие слои населения. Купцы просто были более заметны. Но этим занимались немного в другой форме и дворяне, и чиновники, например губернатор и его жена. Купцы чаще всего благотворителями выступали при постройке церквей, любили участвовать в оснащении и отстройке сиротских домов, богаделен, всего, что связано с призрением и приютом. Дворяне больше попечительствовали о своих же дворянах, участвовали в сборах денег на околовоенные дела, поддерживали стипендиями учащихся военных учебных заведений, - рассказал эксперт.

Благотворительность, как отмечает Житков, была, как правило, личная. Фирмы не вкладывали деньги, жертвовали люди. Поэтому мы знаем, как правило, благотворителей по именам, но не знаем их фирм. 
Дата: 17 апреля 2018 , 11:15
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Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Екатерина Елизарова
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