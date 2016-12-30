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К самарскому Деду Морозу приедут коллеги

Как ранее писал sgpress.ru, 29 декабря на площади Куйбышева начала свою работу резиденция самарского Деда Мороза.

Сообщается, что 2 января в 12:00 в гости к нему приедет друг из Финляндии - Йоуллупукки, 4 января в 12:00 – коллеги из Мордовии, Чувашии и Татарстана Также 6 января в 12:00 Дедушку посетит якутский Дед Мороз Чысхаан.

Кроме того, в резиденции на зимних каникулах пройдут тематические дни – спортивный, музыкальный, театральный. В рамках мероприятий выступят творческие и спортивные коллективы города. 
Дата: 30 декабря 2016 , 10:59
123
Автор текста: Ксения Кармазина
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