К самарскому Деду Морозу приедут коллеги

Сообщается, что 2 января в 12:00 в гости к нему приедет друг из Финляндии - Йоуллупукки, 4 января в 12:00 – коллеги из Мордовии, Чувашии и Татарстана Также 6 января в 12:00 Дедушку посетит якутский Дед Мороз Чысхаан.Кроме того, в резиденции на зимних каникулах пройдут тематические дни – спортивный, музыкальный, театральный. В рамках мероприятий выступят творческие и спортивные коллективы города.