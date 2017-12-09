Известный французский шеф-повар Гаэль Шаллер: как стать асом кулинарного искусства

Зовут его Гаэль Шаллер. Он родился во Франции, учился в Англии, а в итоге любовь привела его в Россию. Отдыхая на Канарах, влюбился в своего экскурсовода Нину. Красавица и умница, знающая несколько языков, оказалась уроженкой Самары. Некоторое время каждый из них продолжал заниматься своей карьерой. Но после долгой переписки и поездок друг к другу в гости Нина и Гаэль поняли, что не могут жить друг без друга. На днях у супругов родился сын Давид.Самарчанка готова во всем поддерживать своего талантливого мужа. Он уже успел завоевать второе место в местной «Битве поваров», которая состоялась в одном из торговых центров. Гаэль отдает должное своему более удачливому сопернику, подчеркивая, что тот показал чудеса молекулярной кухни, которая показалась несведущим в ней самарцам настоящим аттракционом. Гаэль же приготовил утиную грудку под вишневым соусом и картофельное пюре с тапинадом - это измельченные маслины с добавлением специй. Шеф Шаллер гордится тем, что получил признание на Волге.- Самара - очень красивый город, - говорит Гаэль. - Какая набережная, какие пляжи, какие памятники архитектуры! Но, к сожалению, иностранцу здесь трудно развивать собственный бизнес. Я готов помочь местным рестораторам привести их заведения в соответствие с международными требованиями.Сам шеф-повар имеет большой опыт в приготовлении блюд разных кухонь мира. Он много поездил по свету и в результате создал свою собственную. Ее главный принцип - как можно удачнее раскрыть вкус каждого продукта.С кулинарным творчеством Гаэля знаком даже английский принц Филипп, а еще бельгийская принцесса Астрид, участники «Формулы-1» и экс- президент УЕФА Мишель Платини.Гаэль Шаллер, как и многие из нынешнего поколения французов, чувствует себя гражданином мира. На родине, в славном городе Нанси, у него, кажется, было все, чего только можно пожелать: семейный бизнес, уважение и любовь земляков, деньги наконец.- Мой отец занимается торговлей рыбой, у него несколько рыбных магазинов, он снабжает этим ценным продуктом больницы и другие социальные заведения, а у мамы, которая, кстати, одно время была в команде мэра Нанси, собственный ресторан. Он даже получил звезду Мишлен, - рассказывает Шаллер.С детства, так же как и другие дети, Гаэль помогал родителям. Одно время работал подручным у шеф-повара в ресторане своей мамы и там понял, что искусство кулинарии - его судьба. Затем занимался финансами в фирме отца. Но вот случился коренной поворот в его размеренной жизни:- К 30 годам я знал, кажется, все о рыбе. Но при этом не видел, как ее ловят. Поэтому пошел матросом на рыболовецкое судно. Родители, конечно, были в шоке.Вдоволь нахлебавшись морской романтики, рыбак причалил в одном из портов Англии. Побродил по лондонским пабам и решил превратить место, в котором только пьют пиво, в заведение, где посетителей могут также вкусно накормить. То есть пошел вразрез с вековыми традициями. В чопорной Англии сделать это обычно невозможно. А ему удалось! Паб, в котором он стал работать, занял шестое место на английском кулинарном конкурсе. Этот пример стал заразительным, и Гаэль помог другим пивным ресторанчикам. Он с нуля развил сеть заведений в Кембридже.- Вообще-то английская кухня раньше ни у кого не вызывала восхищения, - делится шеф. - Ее символом долгое время был знаменитый «фиш энд чипс» - то есть жареная рыба с картошкой, завернутые во вчерашнюю газету. Теперь все по-другому. Во многом благодаря иммигрантам. В столице Туманного Альбиона множество бистро с национальной кухней - китайской, индийской, мексиканской.Но и в Англии этот искатель приключений не мог наслаждаться плодами своего успеха. Его пригласили на работу в Казахстан в качестве бренд-шефа. Это означало возможность изучить давно манивший Гаэля Восток изнутри и заняться вновь созданием целой сети ресторанов. Молодому специалисту опять все удалось. Он продумал меню, в которое кроме европейских блюд включил творчески переработанные местные, любимые народом.- Сейчас я могу приготовить манты, лагман, бешбармак, а также из русской кухни - пельмени, судака по-царски и шашлык, - улыбается Гаэль. - Надеюсь, что в Самаре я тоже пополню свою творческую копилку.Бренд-шефу нравится, что в нашем городе хорошо представлены кухни разных народов. Во многих ресторанах хорошая подача блюд. Но, по его мнению, самарские рестораны слишком дорогие для того, чтобы, как в Европе, стать местом отдыха семей по выходным. К тому же не хватает нормальной уличной еды, отсутствует ее культура.- Мое пребывание в Самаре уже повлияло на мои вкусы. Раньше бы я ужаснулся при виде соленого сала, никогда бы не стал пробовать холодец и ваш любимый салат «Оливье» под жирным майонезом. Но это нравится моей русской семье, и я понемногу пробую все эти «вкусняшки», которые готовит теща.И все же как поборник здорового питания Гаэль категорически против жирной пищи. Изучив историю возникновения салата «Оливье», Шаллер даже восстановил его первоначальный рецепт. Изначально майонез был другим - приготовленным из дижонской горчицы, оливкового масла и свежих яиц с добавлением лимонного сока и розового перца.Своими знаниями шеф готов делиться с самарцами. Пока у него есть свободное время. Но он не думает навсегда оставаться в России. Вот только долгожданный сын встанет на ножки! Шеф Шаллер жаждет новых дорог и новых приключений.- Мое пребывание в Самаре уже повлияло на мои вкусы. Раньше я бы ужаснулся при виде соленого сала, никогда бы не стал пробовать холодец и ваш любимый салат «Оливье» под жирным майонезом. Но это нравится моей русской семье, и я понемногу пробую все эти «вкусняшки», которые готовит теща.На 500 г свежей рыбы необходимо 300 г соли, 200 г сахара, 50 г укропа и рюмку водки. Нужно оставить кожу, ни в коем случае не убирать ее с рыбы. Смешать соль и сахар вместе, нарезать очень мелко, как это возможно, укроп. Взять емкость, например контейнер, половину смеси соли и сахара положить вниз под рыбу, кожей положить рыбу на смесь, полить водкой, посыпать укропом и снова засыпать смесью. Положить под пресс. Надо проследить, чтобы вся тушка была засыпана смесью. Закрыть контейнер и поставить в холодильник на 18 часов.