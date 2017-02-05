Изменён перечень получателей льгот на оплату детского сада

Подробно прокомментировала ситуацию заместитель руководителя городского департамента образования Наталия Кудрявцева.- Федеральным законодательством предусмотрен обязательный перечень категорий льготников, которые полностью освобождаются от платы за детский сад, - рассказывает Кудрявцева. - К ним относятся дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с туберкулезной интоксикацией. В зависимости от возможностей бюджета муниципалитет вправе добавить к этому федеральному перечню дополнительные категории, что и делалось в прошлые годы.В частности, город предоставляет стопроцентную льготу семьям, где оба родителя являются инвалидами I или II групп, и родителям, являющимся непедагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений. К ним относятся помощники воспитателя, медицинские работники, повара, кухонные работники, дворники, сторожа - их дети ходят в детский сад бесплатно.Льготой в 50% пользовались многодетные семьи и педагогические работники муниципальных детских садов - воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физическому воспитанию, логопеды, психологи, дефектологи, то есть те, кто участвует именно в воспитательно-образовательном процессе.Теперь в дополнительный перечень льготополучателей внесены изменения, касающиеся двух «городских» категорий.Из общего числа многодетных семей льготой дальше смогут пользоваться те, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. А полная отмена льготы коснется педагогических работников детсадов. Это связано с тем, что за последние пять лет средний размер заработной платы этой категории сотрудников муниципальных дошкольных учреждений вырос с 8940 до 26126 рублей, то есть практически в три раза. В то же время средняя зарплата непедагогических работников значительно ниже и составляет сегодня 10383 рубля. Поэтому для них льгота на оплату детского сада сохранена в полном объеме, то есть 100%.По предварительным оценкам департамента образования, изменения коснутся примерно 1000 семей. Однако спрогнозировать размер экономии бюджетных средств трудно, так как не известно, сколько многодетных семей подтвердят статус малообеспеченных и останутся льготополучателями.По словам Наталии Кудрявцевой, теоретически может оказаться так, что все многодетные семьи, в которых есть воспитанники муниципальных детских садов, подтвердят статус малообеспеченных, тогда каждая из них будет иметь право на льготу. Город к такой ситуации готов: денег в бюджете на эти нужды заложено столько же, сколько и в прошлом году.Кроме того, Наталия Кудрявцева отметила, что изменен сам размер родительской платы для всех семей без исключения. Вместо прошлогодних 146 рублей теперь родители будут платить 150 за каждый день, проведенный ребенком в детском саду. Из этой суммы 134 рубля приходится на питание ребенка и 16 - на «иные расходы». В эту статью входит приобретение моющих средств, необходимых хозяйственных товаров для обеспечения нормальной работы учреждения. При этом напомним, что плата за питание взимается только за те дни, в которые ребенок посещает учреждение, а плата на «иные расходы» за каждого воспитанника взимается независимо от посещения им детсада, поскольку содержать учреждение в порядке нужно ежедневно.- Подобные повышения размера родительской платы за детский сад происходят по всей стране практически ежегодно и обусловлены ростом цен на товары и услуги, - комментирует Наталия Владимировна. - Сумма, на которую увеличивается размер платы, обычно зависит от величины инфляции. В прошлом году этот показатель составил 5,2%, но повышение нам удалось удержать на уровне 2,8%, то есть почти вдвое ниже уровня инфляции.