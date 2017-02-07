Горожанам рекомендуют ограничить нахождение на улице в морозы
Как ранее писал sgpress.ru, с 7 по 9 февраля в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха до -28 градусов и более.
В связи с этим администрация Самары настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и осторожными, ограничить нахождение на улице. Также необходимо по возможности исключить пребывание на улице детей и соблюдать правила пожарной безопасности.
В связи с этим администрация Самары настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и осторожными, ограничить нахождение на улице. Также необходимо по возможности исключить пребывание на улице детей и соблюдать правила пожарной безопасности.
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