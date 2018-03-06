Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных

Эксперты единогласны: ряды бродячих собак и кошек пополняются не только и не столько по естественным причинам. В том числе благодаря тому, что городские власти занимаются стерилизацией бездомных животных. Их численность в Самаре сократилась на 75% по сравнению с 2006 годом, когда был зафиксирован пик количества безнадзорных животных. А вот контролировать тех, кто выбрасывает на улицу надоевших питомцев, практически невозможно. Привлечь к ответственности бывших хозяев по закону нельзя. Ежемесячно на телефон одного только приюта «Надежда» поступает около 600 звонков с просьбой принять надоевшее домашнее животное. Забрать всех зоозащитники не могут при всем желании. Не дождавшись очереди в приют, хозяева выбрасывают бывших любимцев на улицу.- Убеждение сейчас, пожалуй, единственный метод, который доступен приютам. Нет никаких законов, которые бы четко определяли ответственность владельцев, чтобы их можно было оштрафовать за неправильный выгул, а тем более за то, что они выбрасывают животное на улицу, - рассказала председатель правления общественной организации защиты животных «Надежда» Амаль Баева. - Нельзя заставить хозяев стерилизовать питомцев, а не плодить щенков и котят и потом выносить их в коробочке в подъезд. Животное - это вещь, и человек может делать с ним все что захочет - разводить, выбросить на помойку... Пока закон таков. Мы как общественная организация призываем людей стерилизовать домашних питомцев, если они не представляют племенной ценности. Родить разок для здоровья - все это мифы, которые не имеют под собой никакой реальной основы. Большое перепроизводство щенков и котят приводит к тому, что они окажутся на улице.Численность безнадзорных животных, все же оказавшихся на улице, регулируют исключительно гуманными методами. Проконтролировать их соблюдение могут присутствующие при отлове: как сами заявители, так и представители районной администрации и ТСЖ.- Безнадзорные животные появляются в основном оттого, что граждане заводят себе домашних питомцев, но потом им становится слишком обременительно либо неинтересно содержать их. Тогда собак и кошек просто выбрасывают на произвол судьбы. В Самаре работа по регулированию численности организована по следующей схеме: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Это один из примеров гуманного отношения к животным. Пойманных четвероногих отвозят к ветеринарам. После этого принимается решение о стерилизации и возврате в городскую среду. Кроме того, ветеринары чипируют животных, чтобы не допустить повторного отлова, и прививают от бешенства, - рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов.Непосредственно самим отловом занимается по муниципальному контракту подрядная организация. Жестокое обращение с братьями меньшими для исполнителей контракта запрещено самим договором.- Процесс отлова носит заявительный характер. Нет у нас ни оружия, ни отравы или приманок - это не наши методы работы. Используем исключительно сачки и петли, - рассказала эколог ООО «Современные экологические технологии» Елена Панченкова.- Первоочередная задача муниципалитета - изъять из среды агрессивных и опасных животных. Если бездомная собака живет во дворе, ее опекают жильцы, она дружелюбна и агрессии за ней замечено не было, заявок на отлов не поступает, и бригада туда не приедет, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.Отловленные породистые собаки с ошейником содержатся в подрядной организации в течение трех дней. Это так называемая передержка, по истечении которой животное передается в приют. Все это время ведется поиск хозяев. Ищут хозяев не только департамент городского хозяйства, но и волонтеры. Если в течение полугода владелец найден, то животное ему возвращается. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем может передаваться новому хозяину.Сегодня на территории области работает пять приютов, принимающих животных, оказавшихся на улице. На их содержание из городского бюджета в этом году выделены дополнительные средства.- Общая вместимость приютов на сегодняшний день составляет порядка 550 особей. Муниципалитет принял решение о выделении дополнительных средств на содержание безнадзорных животных в приютах, - рассказал Андрей Семенов.- Основная наша задача - найти новый дом животному, а не оставить его у себя навсегда, - отметила Амаль Баева. - В месяц мы пристраиваем около 15 собак и порядка 20 кошек. К сожалению, в последние годы стало намного сложнее пристраивать собак. Хотелось бы, чтобы люди брали больше животных к себе, потому что многие из наших «постояльцев» - бывшие домашние.Работа власти и волонтеров дает свой результат. По данным центра гигиены и эпидемиологии Самарской области, с 2009 года почти втрое снизилось количество обращений граждан, которые были укушены безнадзорными животными. Однако вопросы санитарного контроля и безопасности никто не снимал.- К городу прилегает много муниципальных районов. Миграция животных наблюдается как летом, так и осенью. В конце дачного сезона многие бросают собак и кошек у себя на участках, им некуда деваться - они идут в город. В районах есть дикие животные, например лисы, при контакте с которыми питомец может заразиться бешенством и за- нести его в городскую среду. За период 2018 года у нас еще ни одного обращения по бешенству не было, - отметил консультант управления госветнадзора департамента ветеринарии Самарской области Вадим Кооп.Зоозащитники не устают напоминать, что отпускать домашних животных на самовыгул опасно и для питомца, и для жителей города.- Процент самовыгульных собак и кошек в городе большой, особенно в частном секторе. Закончиться это может очень печально: их может сбить машина, могут замучить садисты, животные могут просто потеряться и не найти дорогу домой. Хотелось бы обратиться к гражданам и еще раз напомнить, что самовыгул - это не норма в городе. Это не деревня, здесь каждая собака должна гулять на поводке или хотя бы иметь адресник, цена которого 50 рублей. Такая простая мера позволит быстро вернуть потерявшееся животное домой, - рассказала Амаль Баева.Эксперты отмечают, что горожанам не стоит бояться обращаться в службу отлова. Вреда животному они не нанесут, а вот спасти жизнь или найти хозяина помогут.- Сообщить о потерявшемся или беспризорном животном можно как в департамент городского хозяйства, так и в администрации внутригородских районов или в службу отлова. Животному окажут ветпомощь, накормят и, возможно, помогут найти хозяев, - пояснил Андрей Семенов.Пока зоозащитники ищут брошенным хвостатым новый дом, власти ведут и профилактическую работу. Как рассказал главный специалист областного департамента ветеринарии Илья Егоров, основы экологической культуры детям прививают уже со школьной скамьи.- В учреждениях дополнительного образования работают «живые уголки» и проводятся акции, которые учат детей гуманному отношению к животным. Они бесплатны и помогают ребятам понять, что мы в ответе за тех, кого приручили, - отметил Илья Егоров.Перед тем как завести домашнего питомца, эксперты советуют будущему хозяину несколько раз подумать, готов ли он нести ответственность за животное, когда милый котенок или щенок превратится во взрослую особь.