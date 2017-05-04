Глава УФСБ по Самарской области Владимир Татауров поздравил ветеранов с наступающим 9 мая

Самара готовится к празднованию Дня Победы. Начальник Управления ФСБ России по Самарской области генерал-лейтенант Владимир Татауров поздравил с наступающим праздником ветеранов ВОВ:



Уважаемые ветераны!



Руководство, Совет ветеранов и личный состав Управления ФСБ России по Самарской области поздравляют Вас с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!



Годы не способны умалить значения победы над фашизмом для судьбы всего человечества. Героическая борьба народов нашей Родины с фашистскими захватчиками стала для всего мира ярким примером стойкости, силы духа и патриотизма, сыграла решающую роль в разгроме коварного и жестокого врага.



Низкий поклон победителям, с честью выполнившим свой долг перед Отечеством, перед народом и историей, и вечная благодарность тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил безмерное мужество и героизм.



По случаю всенародного праздника примите сердечные и искренние пожелания крепкого здоровья и жизненных сил Вам и Вашим близким, счастья, мира, оптимизма и долгих лет жизни.