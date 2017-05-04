Геолог Александр Сидоров "открывает" Царев Курган

В нашем издании стартовал новый цикл открытых краеведческих лекций. Если прошлые встречи были посвящены самым разным страницам городской истории, то новый цикл приурочен к Году экологии в России. Самарцам расскажут о природных памятниках региона, богатстве его флоры и фауны. Первым в эколектории выступил директор геолого-минералогического музея СамГТУ, кандидат физико-математических наук доцент Александр Сидоров.



Что в имени тебе моем?



Версий происхождения названия Царева кургана достаточно много, и далеко не все из них указывают на пребывание на этой горе неких монарших особ. Один из вариантов, как и многие другие вопросы, связанные с ранней историей нашего края, опирается на заметки Адама Олеария. Немецкий путешественник, побывавший в наших краях, оставил в 1634 году упоминание и о Царевом кургане. Он записал легенду о том, что под курганом якобы погребен князь Мамаон.



Мамаон вместе с другими семью царями плыл вверх по Волге, собираясь напасть на Русь. Но долгую дорогу не пережил, и соратники погребли его именно на Царевом кургане. Чтобы почтить память правителя, воины шапками и щитами сносили на его могилу землю. В результате и появилась гора. Высота ее, к слову, первоначально достигала 115 метров, но в советское время курган лишился верхушки из-за добычи камня, и высота его уменьшилась до 84 метров. Промысел впоследствии прекратили, карьер засадили березами, но иначальной красоты уже не вернуть.



В записках Олеария гора именовалась Сареол курган.



- После Адама Олеария многие путешественники использовали это название. Переводят его обычно так: «сар» или «сары» значит «желтый», «олы» - большой. В итоге получаем «желтый большой курган», - рассказал Александр Сидоров.



По словам лектора, этимология названия связана и со словом «царь» или «сар». По одной версии, скорее всего, свое имя курган унаследовал от монголо-татарского периода и назван был в честь пребывания здесь царей того времени. Как отметил Александр Сидоров, первые упоминания о кургане относятся к XVI веку.



- О нем говорили летописчики Игнатия Зайцева в 1555 - 1556 годах, то есть еще в досамарское время, - отметил лектор.



Однако есть версия, что упоминания о памятнике встречаются и в более ранних источниках.



Высокий визит



В книге Александра Сидорова, которую автор планирует издать, собрано не меньше двух десятков самых разных легенд о Царевом кургане и о том, что бывали на нем Иван Грозный, Александр I, Ермак, Степан Разин, Владимир Ленин и многие другие государственные деятели, путешественники, ученые. Одна из легенд рассказывает о визите на гору Петра I.



- В петровские времена этими местами стали интересоваться беглые заключенные. Нередко селились они в окрестностях кургана, рассчитывая начать новую, тихую жизнь. Одними из таких первых поселенцев были Черняк и его сын. Рядом с ними, бывшими разбойниками, постепенно сложилось поселение, но жили они мирно и бандитским промыслом более не интересовались. Все, кроме одного жителя. Селяне поймали соседа и предупредили, чтобы преступностью больше не занимался. Однако обиженный разбойник взял да и оклеветал поселенцев, рассказав об их прошлом самарскому воеводе. Тот собрал солдат, взял пушку и начал сражение против жителей кургана. В это время по Волге шел целый караван судов, и на самом красивом из них плыл царь Петр. Он услышал эту стрельбу, приказал остановиться, сошел на берег и смело пошел на звуки выстрелов. Раненный в бою Черняк, умирая, рассказал правителю, что произошло. Петр I сделал выговор воеводе, а сам собственноручно срубил крест и поставил его на Царевом кургане погибшему Черняку, - пересказал легенду Александр Сидоров.



Спасительная зыбь



Как отметил лектор, в 30-е годы прошлого века Царев курган мог быть полностью разрушен.



- Первоначально гидроузел планировалось строить в 1937 году именно в створе у Царева кургана, который по проекту при этом подлежал сносу. Однако когда начали бурить, выяснилось, что аллювий, то есть речные наносы, в районе кургана тянется на глубину до 300 метров. За глинистое, иловое основание не помогут закрепиться ни бурение, ни сваи - очень зыбкая основа. Поэтому было решено закрепить плотину на скальных основаниях и протянуть ее от берега до берега как струну, - рассказал Сидоров. - Опасения строителей из-за мощной толщи песка и Жигулевской дислокации, в которой относительный сдвиг слоев в районе Зольного достигает 850 метров, усилил печальный опыт Америки. В сентябре 1938 года в схожих условиях рухнула плотина Фор-Пек на реке Миссури, строители испугались и решили перенести плотину на Жигулевские ворота, или, иначе, Красноглинский створ. Здесь вплоть до 1940 года, собственно, и велось строительство, но затем в планы вмешалась война, да и новое место не вполне подходило для строительства.



Так война спасла природный памятник, который и сегодня является гордостью Самарской области. Он разрушен, но не до основания, и с него все еще открывается прекрасный вид на Волгу.



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По некоторым косвенным свидетельствам, около Царева кургана располагалась летняя столица Золотой Орды. О Царевом кургане и известном историческом сражении Тамерлана и Тохтамыша в 1391 году есть много размышлений и даже современные легенды. В одной из них рассказывается, что именно на вершине этой горы Тамерлан останавливался после победы над Тохтамышем у реки Кондурчи. Геологические же находки свидетельствуют о том, что курган сложен породами, возраст которых около 300 миллионов лет. Самые древние из обнажающихся здесь пород относятся к периоду верхнего карбона.