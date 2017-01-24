Где искать работу? Наибольшее количество вакансий - в сельском хозяйстве, здравоохранении и на обрабатывающих производствах
По состоянию на 18 января, на учете в службе занятости региона состояло 21814 безработных граждан.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% от экономически активного населения. Уровень ниже среднеобластного показателя сложился на 13 территориях: в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Волжском, Сызранском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Красноярском, Кинельском и Ставропольском районах. В столице региона зарегистрирован 4471 гражданин, не имеющий постоянного места работы. Уровень безработицы - 0,7%.
Наиболее высокие показатели безработицы регистрируются в муниципальных районах: Большечерниговском (3,9%), Большеглушицком (3,3%) и Приволжском (3%).
Наибольшее количество имеющихся вакансий, по состоянию на 18 января:
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% от экономически активного населения. Уровень ниже среднеобластного показателя сложился на 13 территориях: в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Волжском, Сызранском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Красноярском, Кинельском и Ставропольском районах. В столице региона зарегистрирован 4471 гражданин, не имеющий постоянного места работы. Уровень безработицы - 0,7%.
Наиболее высокие показатели безработицы регистрируются в муниципальных районах: Большечерниговском (3,9%), Большеглушицком (3,3%) и Приволжском (3%).
Наибольшее количество имеющихся вакансий, по состоянию на 18 января:
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