Где искать работу? Наибольшее количество вакансий - в сельском хозяйстве, здравоохранении и на обрабатывающих производствах

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% от экономически активного населения. Уровень ниже среднеобластного показателя сложился на 13 территориях: в Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистнево, Отрадном, Волжском, Сызранском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Красноярском, Кинельском и Ставропольском районах. В столице региона зарегистрирован 4471 гражданин, не имеющий постоянного места работы. Уровень безработицы - 0,7%.Наиболее высокие показатели безработицы регистрируются в муниципальных районах: Большечерниговском (3,9%), Большеглушицком (3,3%) и Приволжском (3%).Наибольшее количество имеющихся вакансий, по состоянию на 18 января: