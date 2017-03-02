Эпидпорог по Самаре больше не превышен
Таковы результаты еженедельного мониторинга, осуществляемого региональным Управлением Роспотребнадзора.
Анализ эпидемиологической ситуации в период с 20 по 26 февраля показал, что в Самарской области зарегистрировано 10 995 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 5 035 случаев. По данным ведомства, в сравнении с предыдущей неделей зафиксировано снижение заболеваемости как по региону в целом (на 32,6%), так и по городу (на 30,9%)
"В целом по состоянию на 27.02.2017 года заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области и г.о. Самара регистрируется на неэпидемическом уровне. За прошедшую неделю превышения недельных эпидемических порогов ни в одной возрастной группе не отмечалось", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Сообщается также, что с целью недопущения распространения гриппа в организованных детских коллективах образовательный процесс был частично приостановлен в 30-ти классах 13-ти школ и двух группах двух детсадов.
Анализ эпидемиологической ситуации в период с 20 по 26 февраля показал, что в Самарской области зарегистрировано 10 995 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 5 035 случаев. По данным ведомства, в сравнении с предыдущей неделей зафиксировано снижение заболеваемости как по региону в целом (на 32,6%), так и по городу (на 30,9%)
"В целом по состоянию на 27.02.2017 года заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области и г.о. Самара регистрируется на неэпидемическом уровне. За прошедшую неделю превышения недельных эпидемических порогов ни в одной возрастной группе не отмечалось", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Сообщается также, что с целью недопущения распространения гриппа в организованных детских коллективах образовательный процесс был частично приостановлен в 30-ти классах 13-ти школ и двух группах двух детсадов.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Общество
1 марта 2017
180
28 февраля 2017
263
28 февраля 2017
238
27 февраля 2017
298
27 февраля 2017
651
26 февраля 2017
1021
1
25 февраля 2017
824
22 февраля 2017
608
21 февраля 2017
418
1 марта 2017 , 19:28
142
Соглашение о партнерстве между Самарой и Тхонъёном было подписано на IV Форуме...
1 марта 2017 , 17:17
151
Сегодня к ремонту трассы у Жигулевской ГЭС приступило федеральное дорожное агентство...
1 марта 2017 , 16:49
159
Она пройдет 5 марта в 18:00 в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки.
1 марта 2017 , 16:44
173
Весной киноклуб «Ракурс» вновь порадует любителей фильмов авторской программой...
1 марта 2017 , 16:06
205
В самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России предупреждают: эти действия направлены на...
1 марта 2017 , 16:04
462
Сегодня в Самаре состоялась конференция, посвященная обеспечению безопасности гостиниц и иных...
1 марта 2017 , 16:01
460
ДТП произошло 28 февраля в 19:50 на улице Диагональной в Центральном районе Тольятти.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5057
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
3848
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
2962
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
2 февраля 2017
2657
Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
19 февраля 2017
863
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
1 марта 2017
204
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1360
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
27 февраля 2017
651
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.