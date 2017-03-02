Эпидпорог по Самаре больше не превышен

Анализ эпидемиологической ситуации в период с 20 по 26 февраля показал, что в Самарской области зарегистрировано 10 995 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 5 035 случаев. По данным ведомства, в сравнении с предыдущей неделей зафиксировано снижение заболеваемости как по региону в целом (на 32,6%), так и по городу (на 30,9%)"В целом по состоянию на 27.02.2017 года заболеваемость ОРВИ по совокупному населению области и г.о. Самара регистрируется на неэпидемическом уровне. За прошедшую неделю превышения недельных эпидемических порогов ни в одной возрастной группе не отмечалось", - говорится в официальном сообщении ведомства.Сообщается также, что с целью недопущения распространения гриппа в организованных детских коллективах образовательный процесс был частично приостановлен в 30-ти классах 13-ти школ и двух группах двух детсадов.