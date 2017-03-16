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Дзюдо, ушу и каратэ. «СГ» выяснила, какими восточными единоборствами можно легко заниматься на пенсии

Тезис о том, что физические нагрузки пожилых людей должны ограничиваться территорией дачного участка, весом новорожденных внуков или скандинавской ходьбой, - не более чем стереотип. Оказывается, людям «серебряного» возраста вполне по силам занятия дзюдо, карате или боксом. Что говорят по этому поводу эксперты и куда отправиться на занятия, узнала корреспондент «СГ».

Тренер Самарской федерации ушу Светлана Звягинцева уже несколько лет работает с людьми пенсионного возраста. Они занимаются китайской гимнастикой, которая отличается пластичностью движений и дыхательными упражнениями. Светлана убеждена, что возраст - это не повод серьезно ограничивать себя в видах деятельности, если для этого нет медицинских противопоказаний.

- Главное - внутренний настрой, - говорит тренер. - Если человек считает, что 60 лет - это только середина жизни, то возможны любые виды спорта и занятия.

Дзюдо для ясности ума

Специалисты самарского спортивного клуба «Дзюдокай» отмечают, что дзюдо может помочь людям в возрасте повысить выносливость организма и гибкость суставов, улучшить работу сердечной мышцы, контролировать вес. А еще - научиться приемам самообороны и почувствовать себя увереннее в любой, даже самой экстремальной, ситуации.

Занятия дзюдо, по мнению тренеров, способствуют сохранению не только физической силы, но и ясности ума. По сравнению с другими видами боевого искусства, такими как вольная или греко-римская борьба, дзюдо требует меньшей физической напряженности и большей концентрации.

- Дзюдо позволяет привести в норму сознание и нервную систему. Люди, которые регулярно практикуют это боевое искусство, отличаются спокойствием в любых жизненных ситуациях и могут быстро принимать правильные и взвешенные решения. А это избавляет от гипертонии и неврозов. Еще один плюс - групповые занятия. Тренировки помогут избавиться от одиночества, найти новых друзей и вернуть вкус к жизни, - отмечено на сайте клуба.

Как подчеркнул тренер детско-юношеской спортивной школы «Мужество» Михаил Перепелкин, в соревнованиях участвуют даже 80-летние спортсмены.

Философия карате

О позитивном влиянии боевых искусств рассказал и тренер Самарской федерации карате кекусинкай ДЮСШ №16 Равиль Измайлов:
- У меня, например, занимается мужчина 76 лет. И он является примером для ребят, которые тренируются в нашей школе. Люди с большим жизненным опытом иначе относятся к занятиям. Они все делают осознанно, вдумчиво, проникаясь особой философией этого боевого искусства. С большим удовольствием такие воспитанники слушают и принимают участие в семинарах и мастер-классах по классическим техникам борьбы, оружию и других. Это наиболее благодарные и ответственные ученики. Взамен они получают здоровье, общение, навыки самозащиты, личностный рост, а значит, активную полноценную жизнь.

Тренер добавил, что с удовольствием примет новичков любого возраста и уровня физподготовки.

Удар по старости

- Бокс как прикладной вид спорта и оздоровительных занятий также может быть полезен пожилым людям, - считает мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, тренер детско-юношеской спортивной школы №3, судья международной категории Дмитрий Брянов.

В Норвегии, например, бабушки и дедушки серьезно пристрастились к боксу. При этом медики убеждены, что именно этот вид спорта позволяет людям «серебряного» возраста тренировать координацию движений.

- К тому же умение держать удар в наше время очень важно, - добавляет Брянов. - Щадящие тренировки в кругу людей одного возраста - это реальная польза для физического и душевного здоровья. Поэтому если бы собрался небольшой коллектив желающих, вполне можно было бы организовать подобные занятия. И думаю, руководство спортшкол это поддержало бы.

Так что смело можно звонить и записываться на тренировки. Или найти единомышленников и заявить о своем желании заниматься тем или иным видом спорта. А может, и самим выступить тренерами по организации подобных секций.

Справка «СГ»
КУДА ПОЙТИ

Самарская федерация карате кекусинкай ДЮСШ №16:
ул. Урицкого, 3, школа №137, тел. 8-909-371-32-25
ул. XXII Партсъезда, 15а, тел. 995-90-71
Тренер - Равиль Измайлов

Спортклуб «Дзюдокай»
ул. Карбышева, 61а, тел. 8-927-011-94-02

Самарская федерация ушу
ул. Куйбышева, 129, тел. 8-937-981-69-94

Детско-юношеская спортивная школа №3
пр. Кирова, 40а, тел. 995-48-81

Директор - Игорь Томей
Тренер - Дмитрий Брянов
Дата: 16 марта 2017 , 12:45
97
Автор текста: Ирина Соловьева
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