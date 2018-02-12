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Для иностранных студентов Самарского университета провели футбольный урок

В этом году на подготовительное отделение Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева поступили более 120 иностранных студентов, приехавших из стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Всего несколько месяцев занятий, а ребята уже освоились в нашем городе, привыкли к зиме и начали довольно хорошо изъясняться на русском.

- Студенты очень способные, многие прошли серьезный отбор у себя на родине, - рассказывает преподаватель-филолог Оксана Ярун. - Поэтому все схватывают буквально на лету. Живо интересуются жизнью в России, историей и настоящим нашего города. А то, что они смогут присутствовать летом на таком важном событии, как Чемпионат мира по футболу, приводит их в восторг.

На специальном уроке преподаватели попросили студентов рассказать о том, какую роль играет этот вид спорта в их жизни, какие матчи они посетят и что покажут своим соотечественникам в нашем городе.

- Для меня большое счастье, что, приехав в Самару, я смогу попасть на Чемпионат! - воскликнул Ален Нгендакумана из Бурунди.

- У нас в стране несколько неплохих футбольных команд. Я болею за «Витало», она лучшая. У нас сформирована и сборная. Но она не будет выступать на Чемпионате. Поэтому я буду болеть за Россию, так как сейчас живу здесь. А еще - за Аргентину, поскольку в ее сборной играет Лионель Месси. Это мой любимый футболист, - делится мыслями еще один бурундиец - Дидье Нингабире.

Оказалось, что Месси - пример для юношей разных стран и континентов. Ребята говорили о его прекрасной физической форме и красивой игре. А также о том, что залог успеха этого футболиста - большое трудолюбие и честное отношение к спорту.

Колумбиец Давид Парра гордится успехами национальных клубов. Он сам с детства болеет за «Депортиво Кали». Это один из сильнейших и самых титулованных клубов Колумбии. С началом каждого сезона Давид покупает единый билет на все его матчи. Даже привез этот пластиковый пропуск в Россию и продемонстрировал его однокашникам. Сборная Колумбии будет принимать участие в ЧМ-2018, и один из матчей пройдет в Самаре. Давид уже заказал билет на игру. Ему очень хочется своими глазами увидеть новый стадион «Самара Арена», о котором так много говорят. Студент добавляет:

- Я с удовольствием покажу моим соотечественникам, которые непременно приедут 28 июня на матч сборных Сенегала и Колумбии, город. Самара очень красивая, в ней много театров и музеев. Мне особенно понравилась «Самара космическая». Этот музей расположен рядом с памятником - ракетой. Экспозиция связана с моей будущей профессией.

Джозеф Харол из Перу поделился большой радостью, которую испытывают все его соотечественники. Впервые за 30 лет сборная страны выступит на мировом первенстве по футболу. Он уже взял билет на первый матч команды и поедет его смотреть в Саранск. А в Самаре, конечно, будет регулярно посещать фан-зону на площади имени Куйбышева.

Землячка Джозефа Сесилия Куардос поедет в Екатеринбург, чтобы посмотреть матч Перу - Франция. Она обожает капитана сборной. По ее мнению, Паоло Герреро - самый лучший перуанский игрок.

Карлос Сантьяго из Гватемалы подчеркивает, что все жители Латинской Америки просто обожают футбол. Говорят, в него играли еще древние ацтеки.

Сантьяго Эсоно из Гвинеи утверждает, что и в его стране абсолютно все мальчишки с самого раннего детства играют в футбол. К сожалению, сборная страны ни разу не участвовала в международных первенствах. Однако многие гвинейцы - заядлые болельщики.

Студенты расспросили журналиста «СГ» об истории самарского футбола, о команде «Крылья Советов». И с удовольствием сфотографировались с плакатом «75 лет любимой команде». Они пожелали самарским футболистам вернуться поскорее в премьер-лигу.

Соу Геладан Эварист из Кот- д`Ивуар подвел итог беседе. Он подчеркнул, что главное в спорте - то, что он объединяет людей, способствует взаимопониманию и миру на земле.
Дата: 11 февраля 2018 , 18:18
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Автор текста: Татьяна Гриднева
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