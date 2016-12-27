Детский сад №325 принял детей. Завершена реконструкция дошкольного учреждения
Детский сад №325 в поселке Мехзавод Красноглинского района, рассчитанный на 260 мест, закрылся в прошлом году. Ребят распределили по другим учреждениям. Почти два года родители и дети ждали открытия «Незабудки», а оно по разным причинам откладывалось.
- Старое здание было снесено, а на его месте построены два больших трехэтажных корпуса, - рассказывает заведующая Валентина Васина. - Но практически в момент запуска обнаружилась проблема с крышей. Подрядчик допустил брак при кровельных работах. В помещениях третьего этажа было влажно, по стенам пошел грибок, появился неприятный запах.
Все недоделки подрядчик устранил. 6 декабря сад был введен в эксплуатацию и принял первых воспитанников - более 200 мальчишек и девчонок. Среди них 23 особенных ребенка - с синдромом Дауна, церебральным параличом, расстройствами аутического спектра, задержкой психического развития. С малышами занимаются опытные квалифицированные педагоги: психологи, логопеды, дефектологи, хореограф, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. В группах тепло и сухо, но некоторые замечания у педагогов и родителей есть.
- Течи с крыши после ремонта не было, но бывает довольно прохладно в буфетной, на лестничных площадках, иногда поддувает из вентиляционной шахты, - говорит Васина. - Рассчитываем, что и эти вопросы вскоре будут решены, подрядчик обязан исправить недоделки за свой счет.
Ситуация находится на контроле городской администрации и активистов регионального отделения общероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт». В саду они бывают регулярно, а последний их визит состоялся на прошлой неделе.
- Мы обязательно вернемся сюда весной, - обещает член регионального штаба ОНФ Сергей Недорезов. - Конечно, особое внимание - крыше. Посмотрим, не будет ли протечек, не появится ли вновь грибок. - В местах протекания кровля была вскрыта, проведены ремонтные работы, после чего прошли повторные контрольные испытания, - говорит заместитель руководителя отдела технического надзора департамента градостроительства Александр Галко. - Крышу, как положено, заливали водой, протеканий не было.
- Старое здание было снесено, а на его месте построены два больших трехэтажных корпуса, - рассказывает заведующая Валентина Васина. - Но практически в момент запуска обнаружилась проблема с крышей. Подрядчик допустил брак при кровельных работах. В помещениях третьего этажа было влажно, по стенам пошел грибок, появился неприятный запах.
Все недоделки подрядчик устранил. 6 декабря сад был введен в эксплуатацию и принял первых воспитанников - более 200 мальчишек и девчонок. Среди них 23 особенных ребенка - с синдромом Дауна, церебральным параличом, расстройствами аутического спектра, задержкой психического развития. С малышами занимаются опытные квалифицированные педагоги: психологи, логопеды, дефектологи, хореограф, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. В группах тепло и сухо, но некоторые замечания у педагогов и родителей есть.
- Течи с крыши после ремонта не было, но бывает довольно прохладно в буфетной, на лестничных площадках, иногда поддувает из вентиляционной шахты, - говорит Васина. - Рассчитываем, что и эти вопросы вскоре будут решены, подрядчик обязан исправить недоделки за свой счет.
Ситуация находится на контроле городской администрации и активистов регионального отделения общероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт». В саду они бывают регулярно, а последний их визит состоялся на прошлой неделе.
- Мы обязательно вернемся сюда весной, - обещает член регионального штаба ОНФ Сергей Недорезов. - Конечно, особое внимание - крыше. Посмотрим, не будет ли протечек, не появится ли вновь грибок. - В местах протекания кровля была вскрыта, проведены ремонтные работы, после чего прошли повторные контрольные испытания, - говорит заместитель руководителя отдела технического надзора департамента градостроительства Александр Галко. - Крышу, как положено, заливали водой, протеканий не было.
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