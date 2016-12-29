Дед Мороз принял первых гостей в своей резиденции на площади Куйбышева
Сегодня ровно в полдень начала свою работу резиденция самарского Деда Мороза.
Усадьба расположилась на площади Куйбышева. Территория вокруг нее огорожена деревянным забором. Вход осуществляется через ворота, у которых гостей встречают сказочные персонажи. Попать к Деду Морозу не так просто, как может покзаться на первый взгляд. Войдя внутрь ребята встречают таких сказочных персонажей как Баба Яга, которая живет в своей избушке на курьих ножках, и других. Ребятне предстоит пройти через вошлеюбный лес, деревушку, где их ждут приключения В конечном итоге мальчишки и девчонки попадают в огромный срубовой дом, где их ждут Дед Мороз и Снегурочка.
Напомним, главный сказочный новогодний волшебник будет принимать гостей с 12:00 до 20:00 каждый день до 9 января 2017 года. Посещение резиденции бесплатное.
Как ранее сообщал sgpress.ru, помимо Резиденции Деда Мороза здесь работает каток. Неколько дней назад площадь была украшена светящимися ледовыми скульптурами. Первые огни зажглись на главной городской елке. Сегодня же на площади был установлен пятиметровый шар. Впервые в этом году перед елкой появились объемные светящиеся буквы "Самара".
Усадьба расположилась на площади Куйбышева. Территория вокруг нее огорожена деревянным забором. Вход осуществляется через ворота, у которых гостей встречают сказочные персонажи. Попать к Деду Морозу не так просто, как может покзаться на первый взгляд. Войдя внутрь ребята встречают таких сказочных персонажей как Баба Яга, которая живет в своей избушке на курьих ножках, и других. Ребятне предстоит пройти через вошлеюбный лес, деревушку, где их ждут приключения В конечном итоге мальчишки и девчонки попадают в огромный срубовой дом, где их ждут Дед Мороз и Снегурочка.
Напомним, главный сказочный новогодний волшебник будет принимать гостей с 12:00 до 20:00 каждый день до 9 января 2017 года. Посещение резиденции бесплатное.
Как ранее сообщал sgpress.ru, помимо Резиденции Деда Мороза здесь работает каток. Неколько дней назад площадь была украшена светящимися ледовыми скульптурами. Первые огни зажглись на главной городской елке. Сегодня же на площади был установлен пятиметровый шар. Впервые в этом году перед елкой появились объемные светящиеся буквы "Самара".
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