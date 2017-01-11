Большинство самарских школьников начнут учиться в понедельник, 16 января
Департамент образования администрации Самары рекомендовал директорам самарских школ продлить зимние каникулы до 13 января включительно.
Учитывая, что 13-е число выпадает на пятницу, решение о том, выходить ли детям на занятия в субботу, 14 января, будет приниматься на уровне администраций школ. Однако уже сейчас многим объявили о том, что первым учебным днем после затянувшихся зимних каникул станет понедельник, 16 января.
Напомним,что причиной нетрадиционно длинных выходных стала сложная эпидемиологическая обстановка в Самаре. По последним данным, в период со 2 по 8 января в городе официально было зарегистрировано 6 168¸случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В указанный период наблюдалось превышение недельных эпидпорогов по совокупному населению на 27,9%, в том числе среди лиц старше 15 лет на 38,6%.
Учитывая, что 13-е число выпадает на пятницу, решение о том, выходить ли детям на занятия в субботу, 14 января, будет приниматься на уровне администраций школ. Однако уже сейчас многим объявили о том, что первым учебным днем после затянувшихся зимних каникул станет понедельник, 16 января.
Напомним,что причиной нетрадиционно длинных выходных стала сложная эпидемиологическая обстановка в Самаре. По последним данным, в период со 2 по 8 января в городе официально было зарегистрировано 6 168¸случаев заболевания гриппом и ОРВИ. В указанный период наблюдалось превышение недельных эпидпорогов по совокупному населению на 27,9%, в том числе среди лиц старше 15 лет на 38,6%.
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