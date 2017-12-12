«АвтоВАЗ» и шоколадная фабрика «Россия». Кому еще нужен картон из вторсырья

Каждый месяц на «Мягкой кровле» перерабатывают более 3000 тонн макулатуры. Чтобы собрать такие объемы, в ворота завода каждый день, включая выходные и праздники, должны заезжать по пять груженых под завязку 20-тонных КамАЗов. Но на самом деле привозят вторсырье и более мелкие приемщики - на «Газелях» и другой «малокалиберной» технике. На склады предприятия попадает использованная упаковка из городских магазинов, прочитанные газеты, бумажный мусор со свалок. А вот книг, по словам специалистов, в последние годы среди макулатуры совсем немного. Из одной тонны «руды» получается около 900 килограммов новых картонных коробок и упаковочной бумаги.Привозят макулатуру как в огромных кипах по 500 килограммов, так и россыпью. За час, пройдя через воду, пар и огромные металлические валы, она превратится в картон. Сперва тракторами макулатуру подают на транспортерную ленту, которая отправляет бумагу в огромные измельчители, работающие по принципу мясорубки. Вращающиеся ножи разрезают мусор на мелкие части, которые затем смешивают с водой в специальных гидроразбивателях.- В разбивателях получается масса, в которой на 97 процентов воды приходится три процента бумажного волокна. Специальный сепаратор отделяет от бумаги скотч и другой полиэтилен и сбрасывает их в емкость, - рассказал заместитель главного инженера по производству картона и бумаги Игорь Борисенко.Отработанный скотч не становится просто мусором: его используют, например, при производстве тротуарной плитки.Бумажное волокно постоянно перемешивают, чтобы макулатура не сбивалась в комки, переходя из одной емкости в другую. Скрепки и металлические элементы, попавшие в макулатуру, отделяют уже после скотча. Для того чтобы устранить остатки клея, краски и других химических примесей, сырье нагревают до высокой температуры. Чем меньше будет в бумажной массе сторонних элементов, тем качественнее получится картон. Перед тем как достичь финального этапа производства, волокну предстоит искупаться в целом каскаде бассейнов.Из бассейнов жидкая масса подается на конвейерную ленту бумагоделательной машины. Сырье распределяется по специальной формующей сетке, которая не дает влажному составу растекаться. Дальнейший процесс в основном связан с высушиванием и прессованием будущей бумаги.Завод «Мягкая кровля» был основан еще в период первой пятилетки - в 1932 году. Интересно, что многие из оригинальных элементов машины, которая делает бумагу, прекрасно работают до сих пор. Например, сушильные цилиндры, которые устанавливали немецкие специалисты. Хотя, безусловно, оборудование системно модернизируют.В прошлом году были установлены новые газовые печи для подогрева сырья. Изначально использовали жидкое топливо, но при этом выделялись вредные вещества. В результате применения новых печей объем вредных выбросов сократился в 2,5 раза.Уже на сеточном столе будущий картон теряет часть влаги. Дополнительно бумажную ленту отжимают гранитными валами под давлением 500 - 700 килограммов на 1 квадратный сантиметр и только затем отправляют петлять сквозь 34 сушильных вала.- На валы бумага попадает уже наполовину сухая. Острый, то есть сухой, пар нагревает цилиндры, которые, вращаясь, окончательно высушивают ленту, - пояснил Борисенко.Высохший картон сматывается в огромные бобины, которые пропускают через продольно-резательный станок. Он делит бобины на рулоны нужного формата. В среднем они весят по 450 - 500 килограммов.Увидеть в повседневной жизни продукцию завода горожанину вряд ли придется. Только если он заглянет на оптовый склад какого-нибудь магазина или завода. Именно там упаковочная бумага и картон, сделанные из самарского мусора, очень востребованы.- До 1980 года из нашего картона делали обувные коробки. Сейчас на смену ему пришел гофрокартон. Примерно треть всей бумаги мы оставляем для собственных нужд и используем ее для производства кровельных материалов - рубероида и рубемаста. Оставшийся картон продаем на промышленные предприятия и заводы, - рассказал спикер.Из получившегося картона делают не только коробки. Используют его как прокладочный материал для обшивки вагонов. Для упаковки оптовых партий своей продукции эту бумагу применяют и шоколадная фабрика «Россия», и «АвтоВАЗ». Спрос на продукцию «Мягкой кровли» настолько велик, что, по словам Игоря Борисенко, макулатуры иногда просто не хватает. Она поступает не только из Самарской области, но и из соседних регионов - Ульяновской, Оренбургской областей, Башкортостана.Как утверждают переработчики, сбор макулатуры в последние годы в Самаре только растет. Сдать ненужную бумагу может и любой самарец в одном из пунктов приема. У тех же, кто накопил более 100 кило макулатуры, сборщики могут сами забрать сырье из дома или офиса.Перед тем как отправить в мусорный ящик кипу старых журналов или коробку от новых кроссовок, представьте, что для производства одного листа белой бумаги формата А4 требуется от 13 до 20 граммов древесины, а перерабатывая вторсырье, мы помогаем сберечь леса.