«АвтоВАЗ» и шоколадная фабрика «Россия». Кому еще нужен картон из вторсырья
Экологический лекторий «СГ» продолжает «производственную» программу. На встречах участники не только узнают о богатствах флоры и фауны нашего края, но и знакомятся с технологиями, которые самарские предприятия используют для снижения нагрузки на окружающую среду. На прошлой неделе слушатели проекта заглянули в цеха «Мягкой кровли» - единственного в Самаре завода, перерабатывающего макулатуру в картон.
Тонны бумажной руды
Каждый месяц на «Мягкой кровле» перерабатывают более 3000 тонн макулатуры. Чтобы собрать такие объемы, в ворота завода каждый день, включая выходные и праздники, должны заезжать по пять груженых под завязку 20-тонных КамАЗов. Но на самом деле привозят вторсырье и более мелкие приемщики - на «Газелях» и другой «малокалиберной» технике. На склады предприятия попадает использованная упаковка из городских магазинов, прочитанные газеты, бумажный мусор со свалок. А вот книг, по словам специалистов, в последние годы среди макулатуры совсем немного. Из одной тонны «руды» получается около 900 килограммов новых картонных коробок и упаковочной бумаги.
Привозят макулатуру как в огромных кипах по 500 килограммов, так и россыпью. За час, пройдя через воду, пар и огромные металлические валы, она превратится в картон. Сперва тракторами макулатуру подают на транспортерную ленту, которая отправляет бумагу в огромные измельчители, работающие по принципу мясорубки. Вращающиеся ножи разрезают мусор на мелкие части, которые затем смешивают с водой в специальных гидроразбивателях.
- В разбивателях получается масса, в которой на 97 процентов воды приходится три процента бумажного волокна. Специальный сепаратор отделяет от бумаги скотч и другой полиэтилен и сбрасывает их в емкость, - рассказал заместитель главного инженера по производству картона и бумаги Игорь Борисенко.
Отработанный скотч не становится просто мусором: его используют, например, при производстве тротуарной плитки.
Бумажное волокно постоянно перемешивают, чтобы макулатура не сбивалась в комки, переходя из одной емкости в другую. Скрепки и металлические элементы, попавшие в макулатуру, отделяют уже после скотча. Для того чтобы устранить остатки клея, краски и других химических примесей, сырье нагревают до высокой температуры. Чем меньше будет в бумажной массе сторонних элементов, тем качественнее получится картон. Перед тем как достичь финального этапа производства, волокну предстоит искупаться в целом каскаде бассейнов.
Сквозь 34 вала
Из бассейнов жидкая масса подается на конвейерную ленту бумагоделательной машины. Сырье распределяется по специальной формующей сетке, которая не дает влажному составу растекаться. Дальнейший процесс в основном связан с высушиванием и прессованием будущей бумаги.
Завод «Мягкая кровля» был основан еще в период первой пятилетки - в 1932 году. Интересно, что многие из оригинальных элементов машины, которая делает бумагу, прекрасно работают до сих пор. Например, сушильные цилиндры, которые устанавливали немецкие специалисты. Хотя, безусловно, оборудование системно модернизируют.
В прошлом году были установлены новые газовые печи для подогрева сырья. Изначально использовали жидкое топливо, но при этом выделялись вредные вещества. В результате применения новых печей объем вредных выбросов сократился в 2,5 раза.
Уже на сеточном столе будущий картон теряет часть влаги. Дополнительно бумажную ленту отжимают гранитными валами под давлением 500 - 700 килограммов на 1 квадратный сантиметр и только затем отправляют петлять сквозь 34 сушильных вала.
- На валы бумага попадает уже наполовину сухая. Острый, то есть сухой, пар нагревает цилиндры, которые, вращаясь, окончательно высушивают ленту, - пояснил Борисенко.
Высохший картон сматывается в огромные бобины, которые пропускают через продольно-резательный станок. Он делит бобины на рулоны нужного формата. В среднем они весят по 450 - 500 килограммов.
Увидеть в повседневной жизни продукцию завода горожанину вряд ли придется. Только если он заглянет на оптовый склад какого-нибудь магазина или завода. Именно там упаковочная бумага и картон, сделанные из самарского мусора, очень востребованы.
- До 1980 года из нашего картона делали обувные коробки. Сейчас на смену ему пришел гофрокартон. Примерно треть всей бумаги мы оставляем для собственных нужд и используем ее для производства кровельных материалов - рубероида и рубемаста. Оставшийся картон продаем на промышленные предприятия и заводы, - рассказал спикер.
Из получившегося картона делают не только коробки. Используют его как прокладочный материал для обшивки вагонов. Для упаковки оптовых партий своей продукции эту бумагу применяют и шоколадная фабрика «Россия», и «АвтоВАЗ». Спрос на продукцию «Мягкой кровли» настолько велик, что, по словам Игоря Борисенко, макулатуры иногда просто не хватает. Она поступает не только из Самарской области, но и из соседних регионов - Ульяновской, Оренбургской областей, Башкортостана.
Как утверждают переработчики, сбор макулатуры в последние годы в Самаре только растет. Сдать ненужную бумагу может и любой самарец в одном из пунктов приема. У тех же, кто накопил более 100 кило макулатуры, сборщики могут сами забрать сырье из дома или офиса.
Перед тем как отправить в мусорный ящик кипу старых журналов или коробку от новых кроссовок, представьте, что для производства одного листа белой бумаги формата А4 требуется от 13 до 20 граммов древесины, а перерабатывая вторсырье, мы помогаем сберечь леса.
Тонны бумажной руды
Каждый месяц на «Мягкой кровле» перерабатывают более 3000 тонн макулатуры. Чтобы собрать такие объемы, в ворота завода каждый день, включая выходные и праздники, должны заезжать по пять груженых под завязку 20-тонных КамАЗов. Но на самом деле привозят вторсырье и более мелкие приемщики - на «Газелях» и другой «малокалиберной» технике. На склады предприятия попадает использованная упаковка из городских магазинов, прочитанные газеты, бумажный мусор со свалок. А вот книг, по словам специалистов, в последние годы среди макулатуры совсем немного. Из одной тонны «руды» получается около 900 килограммов новых картонных коробок и упаковочной бумаги.
Привозят макулатуру как в огромных кипах по 500 килограммов, так и россыпью. За час, пройдя через воду, пар и огромные металлические валы, она превратится в картон. Сперва тракторами макулатуру подают на транспортерную ленту, которая отправляет бумагу в огромные измельчители, работающие по принципу мясорубки. Вращающиеся ножи разрезают мусор на мелкие части, которые затем смешивают с водой в специальных гидроразбивателях.
- В разбивателях получается масса, в которой на 97 процентов воды приходится три процента бумажного волокна. Специальный сепаратор отделяет от бумаги скотч и другой полиэтилен и сбрасывает их в емкость, - рассказал заместитель главного инженера по производству картона и бумаги Игорь Борисенко.
Отработанный скотч не становится просто мусором: его используют, например, при производстве тротуарной плитки.
Бумажное волокно постоянно перемешивают, чтобы макулатура не сбивалась в комки, переходя из одной емкости в другую. Скрепки и металлические элементы, попавшие в макулатуру, отделяют уже после скотча. Для того чтобы устранить остатки клея, краски и других химических примесей, сырье нагревают до высокой температуры. Чем меньше будет в бумажной массе сторонних элементов, тем качественнее получится картон. Перед тем как достичь финального этапа производства, волокну предстоит искупаться в целом каскаде бассейнов.
Сквозь 34 вала
Из бассейнов жидкая масса подается на конвейерную ленту бумагоделательной машины. Сырье распределяется по специальной формующей сетке, которая не дает влажному составу растекаться. Дальнейший процесс в основном связан с высушиванием и прессованием будущей бумаги.
Завод «Мягкая кровля» был основан еще в период первой пятилетки - в 1932 году. Интересно, что многие из оригинальных элементов машины, которая делает бумагу, прекрасно работают до сих пор. Например, сушильные цилиндры, которые устанавливали немецкие специалисты. Хотя, безусловно, оборудование системно модернизируют.
В прошлом году были установлены новые газовые печи для подогрева сырья. Изначально использовали жидкое топливо, но при этом выделялись вредные вещества. В результате применения новых печей объем вредных выбросов сократился в 2,5 раза.
Уже на сеточном столе будущий картон теряет часть влаги. Дополнительно бумажную ленту отжимают гранитными валами под давлением 500 - 700 килограммов на 1 квадратный сантиметр и только затем отправляют петлять сквозь 34 сушильных вала.
- На валы бумага попадает уже наполовину сухая. Острый, то есть сухой, пар нагревает цилиндры, которые, вращаясь, окончательно высушивают ленту, - пояснил Борисенко.
Высохший картон сматывается в огромные бобины, которые пропускают через продольно-резательный станок. Он делит бобины на рулоны нужного формата. В среднем они весят по 450 - 500 килограммов.
Увидеть в повседневной жизни продукцию завода горожанину вряд ли придется. Только если он заглянет на оптовый склад какого-нибудь магазина или завода. Именно там упаковочная бумага и картон, сделанные из самарского мусора, очень востребованы.
- До 1980 года из нашего картона делали обувные коробки. Сейчас на смену ему пришел гофрокартон. Примерно треть всей бумаги мы оставляем для собственных нужд и используем ее для производства кровельных материалов - рубероида и рубемаста. Оставшийся картон продаем на промышленные предприятия и заводы, - рассказал спикер.
Из получившегося картона делают не только коробки. Используют его как прокладочный материал для обшивки вагонов. Для упаковки оптовых партий своей продукции эту бумагу применяют и шоколадная фабрика «Россия», и «АвтоВАЗ». Спрос на продукцию «Мягкой кровли» настолько велик, что, по словам Игоря Борисенко, макулатуры иногда просто не хватает. Она поступает не только из Самарской области, но и из соседних регионов - Ульяновской, Оренбургской областей, Башкортостана.
Как утверждают переработчики, сбор макулатуры в последние годы в Самаре только растет. Сдать ненужную бумагу может и любой самарец в одном из пунктов приема. У тех же, кто накопил более 100 кило макулатуры, сборщики могут сами забрать сырье из дома или офиса.
Перед тем как отправить в мусорный ящик кипу старых журналов или коробку от новых кроссовок, представьте, что для производства одного листа белой бумаги формата А4 требуется от 13 до 20 граммов древесины, а перерабатывая вторсырье, мы помогаем сберечь леса.
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