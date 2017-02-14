Археолог Дмитрий Сташенков рассказал, где по территории современной Самары тысячи лет назад бродили мамонты

7 февраля в библиотеке-филиале №8 состоялась очередная открытая лекция, посвященная истории нашего города. На этот раз перед слушателями выступил археолог, кандидат исторических наук, ученый секретарь музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков. Он рассказал, где по территории современной Самары тысячи лет назад бродили мамонты, как ученым удалось потерять целую крепость и почему древние скотоводы облюбовали район Воронежских озер. Эксперт убежден, что распространенное представление о том, что Самара неинтересна с точки зрения археологии, неверно.



- На территории нашего города имеется несколько десятков памятников археологии. Исследования, проводимые на протяжении десятилетий, позволили создать целую карту значимых объектов. На нее нанесено более 30 пунктов, которые расположены от самого въезда в Самару с севера от реки Сок и до южных границ городской территории. Обратил на них внимание еще в конце XIX века Петр Алабин, а уже в 1907 и 1908 годах были проведены первые археологические раскопки на территории современного города - на Барбошиной поляне, - рассказал Дмитрий Сташенков.



Привет из каменного века



По словам Дмитрия Сташенкова, на территории Самары найдены памятники самых разных эпох, начиная с каменного века.



- В 1972 году в районе пионерлагеря «Горный», который расположен у реки Сок на севере Самары, археологи нашли остатки кремневых орудий. Это свидетельство того, что в эпоху среднего каменного века, то есть в период мезолита, который начинается примерно 10-12 тысяч лет назад, в районе сокского левобережья уже существовало какое-то поселение, - сообщил лектор.



Жили люди в эпоху мамонтов и в районе Барбошина оврага, и на территории современного Постникова оврага.



- Впервые стоянки древних людей в Постниковом овраге обнаружили в 1922 году Константин Головкин и Михаил Маткин. Это была первая находка каменных орудий периода палеолита. На сегодняшний день только в этом овраге обнаружено полтора десятка мест древних стоянок или мастерских, - прокомментировал спикер.



Находили ученые не только следы древних поселений, но и кости мамонтов. Как рассказал Дмитрий Сташенков, при разведочных раскопках в Постниковом овраге всего несколько лет назад удалось обнаружить кости древнего животного. Судя по данным археологов, гуляли мамонты и недалеко от памятной стелы на площади Славы. В тех местах также были обнаружены останки доисторических животных.



Эпоха бронзы



- Памятников эпохи бронзового века у нас много. На территории современной Самары немало мест, которые были удобны для ведения скотоводческого хозяйства. Люди бронзового века были в основном малоподвижными скотоводами и занимались разведением коров, овец, лошадей или свиней. В нашем городе оказалось множество мест, которые были удобны для поселения: рядом было много водоемов для водопоя животных. Например, в районе Воронежских озер такое поселение, судя по находкам, однозначно было, - поделился историк.



В период бронзы, около 3,5 тысячи лет назад, как убеждены историки, в Самаре уже существовал центр металлургического производства. Об этом говорят найденные на берегу Самары каменные молоты для дробления руды, фрагменты литейных форм, а также другие бронзовые предметы, обнаруженные, например, в районе поселка Управленческий, возле пещеры братьев Греве.



- Вероятно, здесь располагалось какое-то пещерное святилище. К пещере братьев Греве охотники и рыболовы, жившие в этом районе, приносили дары. Точно такое же святилище было обнаружено на вершине Царева кургана при разработке карьера в 1938 году. Археологи собрали здесь около десятка бронзовых вещей, которые получили название «Клад с Царева кургана», - отметил лектор.



Свидетельствами того периода становятся и массовые захоронения древних людей. Найти их удалось прямо в центре Самары. Так называемое Первомайское погребение, расположенное в районе одноименной улицы, было обнаружено при прокладке траншеи в 1973 году. Некрополь времен бронзового века располагался недалеко от бывшего магазина «Академкнига» между улицей Ново-Садовой и проспектом Ленина. Совершены подобные находки более чем 3,5-тысячелетней давности и на Барбошиной поляне, в районе современной Безымянки, Студеном овраге.



Следы эпохи железного века, которая начинается примерно 2700 лет назад, ученые прослеживали в районе поселков Кряж и Рубежное. Есть свидетельства пребывания на территории Самары и древних гуннов, а в IX веке здесь кочевали древние венгры. Остатки древневенгерских захоронений были обранужены и на 116 км, и в районе микрорайона Крутые Ключи.



Самаре - 650?



Если взглянуть на карту 1376 года, созданную итальянцами Франческо и Доминико Пиццигани, то увидим, что на ней впервые отмечен некий населенный пункт с именем «Самар».



- На самой окраине цивилизованного мира в глазах европейцев того времени находилось поселение Самар. Именно на этой карте мы впервые встречаем название Самар, сопровожденное значком башни. Возможно, здесь было достаточно крупное поселение в то время. Но о его расположении и характере историки будут спорить еще долго. Ведь в русских средневековых летописях нет упоминаний о каких-либо поселениях в нашем районе в тот период. Поселение, обозначенное этим именем, теоретически могло располагаться в районе Барбошиной поляны, где археологами в разные годы было изучено более 200 захоронений, сопровождающихся предметами золотоордынского времени. Но материалов, которые могли бы датироваться временем после 1360 года, до сих пор не найдено, - отметил Дмитрий Сташенков.



Встречается название «Самар» и на карте Фра-Мауро 1459 года, но что это за поселение – большая загадка.



Секреты Хлебной площади



В 2013 году археологи начали работы на территории современной Хлебной площади. Обнаруженные ими бревенчатые конструкции принято относить к остаткам самарской крепости периода Петра I. Однако эти деревянные конструкции, по мнению Дмитрия Сташенкова, могут иметь гораздо более позднее происхождение.



- Бревенчатые клети действительно найдены внутри той самой земляной крепости, которая была построена в 1706 году. Но при строительстве земляных сооружений петровской эпохи деревянные конструкции в принципе не использовались. Чтобы отождествлять найденное на Хлебной площади с основой подвальной конструкции крепости XVIII века, оснований недостаточно. Обнаруженная при раскопках круговая керамика изготовлена не ранее XIX века, равно как и фарфоровая посуда. На фрагментах стеклянной посуды - бутылках и штофах, найденных там, стоят клейма: 1850-е годы. На мой взгляд, эти конструкции имеют отношение уже к другому периоду. В 1851 году Самара стала губернским городом. Одним из первых распоряжений губернатора было ликвидировать в городе следы пожара 1850 года и выровнять площадку, которая потом стала Полицейской площадью, - пояснил эксперт.



А вот искать засекинскую крепость археологи уже знают где - на территории завода клапанов.



- На глубине пять-шесть метров на границе с заводом при прокладке городского коллектора в 1970-е годы были обнаружены остатки деревянных бревен. Вполне возможно, что это и есть остатки засекинского укрепления, - сказал спикер.



О том, что Самару ждет еще немало археологических открытий, говорит и история «потерянной крепости».



- В планах, сделанных археологами в 1925 году, отмечено крепостное сооружение. Оно располагалось недалеко от станции Безымянка и относится, скорее всего, к 1730-м годам. Имеется изображение этой крепости и на карте Самары 1927 года. Однако историки практически ничего не знают об этой крепости. Территория, где она могла бы располагаться - на границах частного сектора и корпусах авиационного и кислородного заводов, полностью застроена и для исследований не пригодна. Словом, если мы еще не нашли на территории города целую крепость, то впереди нас ждет еще много открытий, - заключил эксперт.