Андрей Макаров рассказал, чему посвящена первая книга Самары
14 февраля в библиотеке-филиале №8 состоялась очередная встреча участников открытого лектория, посвященного истории нашего города. С лекцией под названием «Первая книга Самары» выступил заведующий редакцией истории России (XIII-XX века) «Российской исторической энциклопедии» Андрей Макаров. Московский эксперт рассказал, чему посвящено первое литературное произведение, созданное в нашем городе, и что оно рассказывает о Самаре XVII века ее жителям века XXI.
Ценный факт
Андрей Макаров пояснил, в чем особенность исторического развития Самары и почему ее древняя история пишется «пунктиром».
- Помимо столиц в нашей стране много крупных городов, которые имеют большую историю, например, Новгород, Смоленск, Псков. Много и малых городов, имеющих богатое историческое наследие, - Звенигород, Зарайск или Переславль-Залесский. Самара, будучи большим городом, не попадает ни в одну из этих категорий. Она превратилась в крупный центр уже в результате событий XX века и не имеет значительной исторической глубины и древности. В советский период дореволюционная история города отмечалась буквально отдельными вехами: 1586 год - основание крепости, 1670 - 1671 годы - восстание Степана Разина, в 1770-е - восстание под предводительством Емельяна Пугачева. С 1990-х годов очень много сделано для открытия именно древних страниц истории города, тем не менее каждый новый факт чрезвычайно ценен, ведь в истории Самары остается еще много белых пятен, - отметил спикер.
Одним из таких ценных фактов, помогающих заполнить пробелы в древней самарской истории, является «Первая книга Самары». Речь идет об иллюстрированных списках двух известных произведений мировой литературы средних веков - «Повести о Варлааме и Иоасафе» и «Житии Нифонта Констанцского». Но значимость безусловно ценной книги повышает предисловие переписчика.
7137 год от Сотворения мира
- Самарский кодекс, написанный хорошим полууставом XVI века, составляет 680 страниц, в нем 395 роскошных цветных миниатюр, несколько из них раскрашены золотом. Книга оформлена в кожаный переплет, который, как говорят специалисты, был выполнен уже позднее - на рубеже XVIII-XIX веков в старообрядческой среде. Бумага для книги была привезена из немецкого города Базель. Предисловие, которое составляет восемь страниц, - это текст, сочиненный переписчиком непосредственно в Самаре. То есть это первый самарский текст, - подчеркнул Макаров.
Переписчик четко указывает место, в котором он исполнял свою работу, - «в богоспасаемом граде Самаре». И ставит дату - 7137 год от Сотворения мира. В пересчете на эру от Рождества Христова эта дата приходится на период с 1 сентября 1628 по 1 сентября 1629 года. Самарский переписчик называет себя священником Афанасием, а иллюстратора именует рабом Божьим Петром. Кроме того, он говорит о некоем «благонарочитом муже», то есть высокопоставленном человеке, который и сподвиг его на переписывание этой книги.
- Конечно, до этого времени в городе тоже была какая-то письменность, шла переписка воевод с Москвой, была деловая и канцелярская переписка. А вот литературных текстов не было. Это предисловие и можно назвать первым литературным произведением Самары, - поясняет исследователь. - Автор употребляет художественные обороты и приемы. Например, рассказывая о том, как непросто ему было приступить к своему труду, он говорит о собственной лености, подверженности мирской суете и для этого использует образ корабля, «влекомого морскими волнами».
Заказ воеводы
Любопытно, что в то время Самара, отбивавшаяся от нападений нагаев, представляла собой небольшую деревянную крепость, население которой составляло порядка 1000 человек. Около 400 из них были стрельцами и пушкарями, остальную часть населения составляли семьи военных. Найти в Самаре того периода специалиста, способного столь качественно исполнить рукопись, было практически невозможно. Именно поэтому эксперты предполагают, что автором списка мог быть столичный мастер. Вероятно, пригласил его в Самару Борис Михайлович Салтыков, как раз в тот период сосланный к нам в должности воеводы по указу царя Михаила Федоровича Романова.
О связи с боярским родом Салтыковых говорят и скрепы на полях книги.
- На нескольких страницах рукописи есть пометы - «бояр», «Михайла», «Михайловича», «да Петра», «Михайловича», «Салтыковых». Эти пометы в середине XIX века были интерпретированы таким образом, что книга принадлежала боярам Михаилу Михайловичу и Петру Михайловичу Салтыковым, - пояснил эксперт.
Не исключено, что именно воеводу Бориса Михайловича Салтыкова как заказчика рукописи переписчик и называет «благонарочитым мужем». В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что он, как и его брат Михаил, были «книжными» людьми. Образованные придворные выступили заказчиками еще как минимум двух рукописей. Еще до ссылки в Самару Борис Салтыков имел отношение к книгоиздательству - контролировал Печатный двор в Москве.
Место работы
Скептики усомнятся, о нашей ли Самаре вообще идет речь. Река Самара есть не только в нашей губернии. Ее тезка впадает в Днепр на Украине.
- На берегах этой реки известен Самарский Никольский монастырь. Можно было бы предположить, что манускрипт был создан там, но в этом случае, как отмечают специалисты, у рукописи был бы иной характер, да и сам монастырь был, видимо, основан уже в конце XVII века, то есть после создания самарской книги, - отметил Андрей Макаров.
Где именно работал переписчик - одна из загадок, которые до сих пор хранит забытая на долгое время самарская рукопись. Вопрос о месте создания книги выводит на историю и топографию самарских построек того времени. Это фронт работы для археологов, которым предстоит определить точное местоположение самарских построек того времени - Троицкого и Никольского храмов, воеводского двора, мужского и женского Спасо-Преображенских монастырей. В одной из них, вероятно, и была создана Самарская рукопись.
Трудоемкая задача
Возвращаясь в Москву, Борис Михайлович Салтыков, вероятно, увез Самарский кодекс с собой. У него не было прямых наследников, поэтому рукопись перешла к его брату и племяннику, имена которых и значатся на страницах манускрипта. В конце XVIII - начале XIX веков эта рукопись оказывается в старообрядческой среде: в середине XIX столетия ее приобрел князь Павел Петрович Вяземский, известный собиратель древностей. Об этом есть запись на первой странице манускрипта: «Продана за 200 рублей П.П. Вяземскому. Деньги получены сполна. Сироткин». Рукопись находилась в собрании созданного Вяземским Общества любителей древней письменности. С 1932 года библиотека этого общества хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, где и сегодня можно полистать первую самарскую книгу.
- Памятник явно нуждается в комплексном исследовании - филологическом, историческом, искусствоведческом. На сегодняшний день уже многое сделано. По теме рукописи написано множество научных и популярных статей, предисловие самарского переписчика издано отдельной брошюрой «Первое литературное произведение Самары», а у Российской национальной библиотеки есть интернет-ресурс с электронной публикацией всей самарской рукописи и ее научными описаниями. Тем не менее главная трудоемкая задача - факсимильное научное издание рукописи в бумажном виде - еще не выполнена. Для этого требуется привлечение сил специалистов и немалых финансовых средств, - заключил Андрей Макаров.
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