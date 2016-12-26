Актриса Самарского театра кукол Екатерина Ржеусская делает валяные игрушки своими руками
Кто-то может посчитать Екатерину Ржеусскую человеком несерьезным, потому что она много лет и на работе, и дома… играет в куклы.
Но если внести уточнение, что по профессии она - актриса Самарского театра кукол, а по увлечению - создатель удивительно милых, теплых войлочных зверюшек и птиц, то все встанет на свои места. Потому что это - дела самые что ни на есть серьезные.
В преддверии новогодних праздников «Самарская газета» решила заглянуть в гости к мастерице - туда, где из мягких комочков разноцветной шерсти рождается маленькое чудо - сказочный зоопарк.
На сцене…
Сначала появилась профессия. После окончания училища искусств в Минске и Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге Екатерина получила профессию актрисы кукольного театра. Так сложилась судьба, которой она очень благодарна за этот подарок. Потому что работа в кукольном театре - это невероятный простор для фантазии, особый мир, в котором можно многое придумать и оживить все, что угодно.
Начинала работать в Петербургском театре кукол - и в живом плане, когда актер сам находится на сцене, и в «черном кабинете», когда зритель видит только ведомого кукольником героя, и открытым приемом, когда публика общается и с персонажами, и с актерами.
Четыре года назад молодая семья переехала в Самару и с тех пор трудится на подмостках двух наших театров. Супруг Петр -
Самарского академического театра драмы, Екатерина - конечно же, в кукольном.
… и в творческой мастерской
Екатерина Ржеусская настаивает: у хорошего кукольника должны быть серьезные знания по технологии изготовления персонажей к самым разным спектаклям и концертным выступлениям. Она обучалась этому и в Минске, и в Питере. Но сейчас, по законам театральной дисциплины, писаным и неписаным правилам, для больших спектаклей кукол изготавливает не актер, а группа художников и технологов. Для этого в театре есть специальный цех.
Но руки-то просят работы, фантазия-то рвется на широкий простор… Несколько лет назад во время гастролей в Финляндии начинающая актриса-кукольница увидела, какие замечательные вещи делала из комочков шерсти финка - организатор того фестиваля. Теплое, мягкое, пушистое творчество невероятно органично сочеталось с заснеженной северной страной - родиной Санта-Клауса. Дома Екатерина попробовала сделать подобную войлочную фигурку. Получилось. Причем с первой же работы это был персонаж со своим характером, своим настроением. Так диктовала выучка актрисы кукольного театра: ни одной аморфной стандартной куклы, в каждую надо вложить художественное зерно, каждая должна быть личностью.
Когда ждала рождения сына, увлеклась войлочными игрушками по-настоящему. Появился навык, совершенствовались технологии. Сейчас работы исчисляются уже многими десятками. Сын Яша играет только с мамиными валяными игрушками, и многие подруги с превеликим удовольствием носят бесподобные Катины брошки - войлочных лисят, попугайчиков, ленивцев, совят. Каждая из мордочек - непременно со своим настроением. Вот хомячок обманулся, растерялся: расколол орех, а там - пусто. Вот лисица спокойненько так держит пойманного гуся, потому что для воровки это душегубство - совершено естественное состояние. Вот мышонок не подготовился к музыкальному уроку и идет весь измученный: ну сколько же еще родители и педагоги будут надо мной экспериментировать?
В коллекции мастерицы есть и работы из серии «Мамины ручки»: медвежонок на лапках мамы-медведицы, мышонок обнимает свою любимую маму-мышь… Есть целая серия развивающих игрушек - так называемые перчаточные куклы, которые надеваются на руку, и с ними можно придумать целый спектакль. А сейчас, в преддверии Нового года с его восточным символом - Красным Огненным Петухом, появился уже первый шар для украшения елки с гордым петушиным профилем. Петух, само собой, «вылупляется» все из того же кусочка шерсти. Вот такой может быть творческая самореализация в свободное от работы время.
***
Свои игрушки Екатерина Ржеусская создает из разноцветной шерсти по технологии сухого валяния (с помощью фальцевальных игл) и мокрого валяния (с помощью воды и мыла). Глазки, носики, ботиночки и некоторые иные атрибуты лепятся из полимерной глины и запекаются. В качестве каркаса для лапок используется проволока. Вот, собственно, и все технологические премудрости. Все остальное - фантазия, настроение и мастерство создателя.
Но если внести уточнение, что по профессии она - актриса Самарского театра кукол, а по увлечению - создатель удивительно милых, теплых войлочных зверюшек и птиц, то все встанет на свои места. Потому что это - дела самые что ни на есть серьезные.
В преддверии новогодних праздников «Самарская газета» решила заглянуть в гости к мастерице - туда, где из мягких комочков разноцветной шерсти рождается маленькое чудо - сказочный зоопарк.
На сцене…
Сначала появилась профессия. После окончания училища искусств в Минске и Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге Екатерина получила профессию актрисы кукольного театра. Так сложилась судьба, которой она очень благодарна за этот подарок. Потому что работа в кукольном театре - это невероятный простор для фантазии, особый мир, в котором можно многое придумать и оживить все, что угодно.
Начинала работать в Петербургском театре кукол - и в живом плане, когда актер сам находится на сцене, и в «черном кабинете», когда зритель видит только ведомого кукольником героя, и открытым приемом, когда публика общается и с персонажами, и с актерами.
Четыре года назад молодая семья переехала в Самару и с тех пор трудится на подмостках двух наших театров. Супруг Петр -
Самарского академического театра драмы, Екатерина - конечно же, в кукольном.
… и в творческой мастерской
Екатерина Ржеусская настаивает: у хорошего кукольника должны быть серьезные знания по технологии изготовления персонажей к самым разным спектаклям и концертным выступлениям. Она обучалась этому и в Минске, и в Питере. Но сейчас, по законам театральной дисциплины, писаным и неписаным правилам, для больших спектаклей кукол изготавливает не актер, а группа художников и технологов. Для этого в театре есть специальный цех.
Но руки-то просят работы, фантазия-то рвется на широкий простор… Несколько лет назад во время гастролей в Финляндии начинающая актриса-кукольница увидела, какие замечательные вещи делала из комочков шерсти финка - организатор того фестиваля. Теплое, мягкое, пушистое творчество невероятно органично сочеталось с заснеженной северной страной - родиной Санта-Клауса. Дома Екатерина попробовала сделать подобную войлочную фигурку. Получилось. Причем с первой же работы это был персонаж со своим характером, своим настроением. Так диктовала выучка актрисы кукольного театра: ни одной аморфной стандартной куклы, в каждую надо вложить художественное зерно, каждая должна быть личностью.
Когда ждала рождения сына, увлеклась войлочными игрушками по-настоящему. Появился навык, совершенствовались технологии. Сейчас работы исчисляются уже многими десятками. Сын Яша играет только с мамиными валяными игрушками, и многие подруги с превеликим удовольствием носят бесподобные Катины брошки - войлочных лисят, попугайчиков, ленивцев, совят. Каждая из мордочек - непременно со своим настроением. Вот хомячок обманулся, растерялся: расколол орех, а там - пусто. Вот лисица спокойненько так держит пойманного гуся, потому что для воровки это душегубство - совершено естественное состояние. Вот мышонок не подготовился к музыкальному уроку и идет весь измученный: ну сколько же еще родители и педагоги будут надо мной экспериментировать?
В коллекции мастерицы есть и работы из серии «Мамины ручки»: медвежонок на лапках мамы-медведицы, мышонок обнимает свою любимую маму-мышь… Есть целая серия развивающих игрушек - так называемые перчаточные куклы, которые надеваются на руку, и с ними можно придумать целый спектакль. А сейчас, в преддверии Нового года с его восточным символом - Красным Огненным Петухом, появился уже первый шар для украшения елки с гордым петушиным профилем. Петух, само собой, «вылупляется» все из того же кусочка шерсти. Вот такой может быть творческая самореализация в свободное от работы время.
***
Свои игрушки Екатерина Ржеусская создает из разноцветной шерсти по технологии сухого валяния (с помощью фальцевальных игл) и мокрого валяния (с помощью воды и мыла). Глазки, носики, ботиночки и некоторые иные атрибуты лепятся из полимерной глины и запекаются. В качестве каркаса для лапок используется проволока. Вот, собственно, и все технологические премудрости. Все остальное - фантазия, настроение и мастерство создателя.
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