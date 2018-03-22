22 марта 2018 года,
19:15
$ 57.5    70.57   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Общество/

Ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова о буднях балерины

Считается, что балерины питаются исключительно листьями салата и с младых ногтей не отходят от станка в танцевальном классе, позабыв про все остальное. О том, действительно ли это так, рассказала ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова.


Все началось с театра
- Хореографией я занимаюсь с шести лет, - говорит Вероника. - Моя мама тоже была балериной, поэтому я, можно сказать, выросла в театре. Мама как-то обмолвилась, что, ли бы у меня были более скромные данные, возможно, она бы и не отдала меня учиться. И речь не только о физических способностях, но и об эмоциональности, подвижности, желании танцевать.

Профильного училища в Самаре тогда еще не было. При театре работала только детская хореографическая школа. Поэтому, когда Веронике исполнилось 11 лет, она поступила в училище в Уфе. Взяли ее сразу во второй класс, в общеобразовательной школе она училась в шестом.

-Все семь лет учебы я жила в интернате, - продолжает рассказ Вероника. - Эту поездку восприняла как приключение. Рядом ни мамы, ни папы - это же так увлекательно! Новый класс, соседки по комнате - мы жили по три человека - все было очень интересно.

Кормили в училище хорошо. Давали и сладкую кашу с маслом, и беляши.

- Я никогда не сидела на воде и двух орешках, как принято считать, - развенчала первый миф о балеринах ведущая солистка САТОБа. - Наш день - это сплошные физические нагрузки, поэтому сжигаются все калории.

В интернате многие вещи пришлось делать самой - содержать в порядке гардероб, следить за внешностью. Но Вероника была самостоятельной всегда, это ее не пугало.

- Мой муж Кирилл тоже артист балета, и когда мы поженились, я оценила, как это замечательно, что мы оба с раннего возраста привыкли к самостоятельности, - говорит Землякова.

Немецкие сезоны
Начиная со второго курса Вероника танцевала в столичных театрах в качестве приглашенной актрисы. Окончила учебу с красным дипломом и осела в Москве, в Русском национальном балетном театре. Вышла замуж, а вскоре молодых супругов пригласили на работу в Германию, в город Магдебург. Так в 20 лет Вероника оказалась в чужой стране.

- Работать в Германии было интересно, - вспоминает она. - Там совершенно иная хореография. Театр выпускал по четыре премьеры в год. Это были и современные постановки, и классика, и модерн, и мюзиклы, для которых даже пришлось учиться петь. Были спектакли, которые ставили на нас с мужем.

В Германии супруги прожили восемь лет, там у них родился сын. Обычно для людей сцены обзавестись детьми - целая проблема. Ведь ради этого нужно на долгий срок выпасть из творческого процесса. Веронику это не напугало. Она перестала танцевать в три месяца беременности и вернулась из декретного отпуска, когда сыну исполнилось пять месяцев. Потом достаточно быстро восстановилась и вернулась к сольным партиям.

Возвращение
Несмотря на то, что карьера у обоих супругов складывалась удачно, семья все же решила вернуться в Россию.

- У меня был вид на жительство, и я уже должна была получить немецкое гражданство, - рассказывает Вероника. - Но нас с мужем не устраивало, что работа занимает всю нашу жизнь. Постоянно находиться в творчестве - это здорово. Но ребенка мы практически не видели, с ним постоянно была няня. С бабушками и дедушками сын общался раз-два в год. Это неправильно.

Сначала планировали переехать на родину мужа, в Санкт- Петербург. Но потом решили принять приглашение руководства САТОБа и обосноваться в Самаре.

- Видимо, потому что я выросла в этом театре, мне захотелось поработать на самарской сцене, - полагает Вероника. - Кроме того, мне кажется, имеет смысл приносить пользу в том городе, где ты родился. Я испытала огромное удовольствие, когда пригласила на спектакль свою учительницу начальных классов и мое выступление вызвало у нее восторг. В Самаре много людей, которые способствовали моему формированию, и здорово, что сейчас я могу доставить им радость. Думаю, есть вещи, которые не стоит перекрывать амбициями, стремлением попасть именно в столичный театр.

Не сценой единой
Официальный стаж, после которого артисты балета уходят на пенсию, - 20 лет. То есть, если приступить к работе в 18, в 38 можно отправляться на заслуженный отдых. Но на самом деле все индивидуально. Кто-то продолжает работать и дальше, кто-то заканчивает гораздо раньше. Понимая, что их профессия связана с рисками, артисты балета нередко получают второе образование, как говорится, не отходя от станка.

Во время коротких приездов в Самару Вероника с мужем заочно окончили местную академию культуры по специальности «хореография». А в какой-то момент супруги решили открыть фотостудию и несколько лет вплотную занимались этим бизнесом. Было интересно, но сложно совмещать с работой в театре. Впрочем, Вероника допускает, что, возможно, когда-нибудь вернется к этому занятию.

Танцы с утра до вечера
Рабочий день артиста балета начинается в 10.30, примерно до 15 часов идут репетиции. Затем перерыв до 18, и вновь работа до 21 - либо на спектакле, либо, если в этот день его нет, опять репетиции.

- Как видите, ничего интересного у нас не происходит, - смеется Вероника. - Мы танцуем, танцуем, потом опять танцуем и снова танцуем.

В промежуток между репетициями она успевает встретить ребенка из школы и отвести в спортивную секцию.

Репетируются не только премьеры, но и текущий репертуар. Завтра вечером зрители увидят «Лебединое озеро», где Вероника танцует Одетту-Одиллию, поэтому сегодня нужно вспомнить эти партии. В репетиционном зале, помимо Вероники, ее партнер по сцене Дмитрий Пономарев, дирижер, педагог-балетмейстер, аккомпаниатор. Какие- то фрагменты, которые всех устраивают, прогоняют единожды. Другие повторяют по несколько раз. Каждый из участников процесса высказывает свои замечания и предложения, и так до тех пор, пока результат не устроит всех.

В день спектакля артисты приходят часа за два до выхода на сцену. Нужно переодеться, проверить, в порядке ли костюмы, загримироваться. С простым гримом актеры справляются сами, более сложный помогает нанести специалист. Еще одно непременное действие - разминка, необходимая, чтобы избежать травм. Сначала, еще до переодевания, в репетиционном зале. Минут 20-30 физических упражнений, после которых, чтобы не остыть, надевают теплую одежду и обувь. Затем небольшой разогрев непосредственно перед выходом на сцену.

- Перед каждым спектаклем я очень волнуюсь, - говорит Вероника. - И не важно, премьера это или уже много раз сыгранная партия. Успокаиваюсь, только когда выхожу на сцену.

Пластика, идущая от сердца
- Люди приходят в театр за эмоциями, - уверена Землякова. - Я, например, очень люблю драматическое искусство. Не только потому, что я выросла в этой среде, мой папа - заслуженный артист Самарской области, актер театра «СамАрт» Юрий Земляков. Но все мы время от времени переживаем моменты опустошения, когда неожиданно настает пауза в творчестве. И тогда я иду в драматический театр. Слежу за тем, как актеры пластически выражаются. Иногда их движения - какие-то повороты тела, головы - настолько органичны, что ты понимаешь: это то, что мне нужно! Я смогу это использовать! Наше искусство молчаливое. Наша пластика идет изнутри, от сердца. Хочется, чтобы зритель понимал все, о чем мы хотим рассказать. Чтобы каждый наш взгляд, каждый жест попадал в точку. Ведь иногда балет воспринимается как череда схематических движений. Но как только мы внесем в них смысл, начнем рассказывать заложенную в эти движения историю, все изменится. Мы стремимся к тому, чтобы все было именно так, чтобы внутри у зрителя что-то переворачивалось. Только тогда приходит понимание того, что наш труд не напрасен.
Фотогалерея
Фото 129928Фото 129929Фото 129930Фото 129931Фото 129932
Дата: 22 марта 2018 , 11:02
255
Автор текста: Светлана Келасьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
Ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова о буднях балерины
22 марта 2018
255
Ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета Вероника Землякова о буднях балерины
200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет
20 марта 2018
460
200 детсадов и 30 больниц: сколько объектов построил легендарный трест № 11 в Самаре за 75 лет
Сбербанк начал выдавать льготные займы семьям с детьми
13 марта 2018
183
Сбербанк начал выдавать льготные займы семьям с детьми
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
6 марта 2018
498
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
4 марта 2018
2322
140 кошек и собак ждут новых хозяев в приюте «Хати»
Для иностранных студентов Самарского университета провели футбольный урок
11 февраля 2018
563
Для иностранных студентов Самарского университета провели футбольный урок
Про любовь. Приключения мещанина, застигнутого «большой историей» в провинциальной Самаре
11 февраля 2018
1071
Про любовь. Приключения мещанина, застигнутого «большой историей» в провинциальной Самаре
Самарские архитекторы: о реконструкции склона у площади Славы
4 февраля 2018
1263
Самарские архитекторы: о реконструкции склона у площади Славы
no photo
1 февраля 2018
1042
В Самаре за пять лет подростковая преступность снизилась на 65%
Лента новостей
22 марта 2018 , 19:08
13
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности в Самарской области
  18 марта президента РФ в регионе выбирали больше 1,6 миллиона человек.
22 марта 2018 , 18:04
144
Как прошли выборы президента РФ в Самарской области
Какие факторы повлияли на увеличение избирательной активности, и как меняется политическая...
22 марта 2018 , 15:18
120
Самарцам расскажут о защите трудовых прав
В пятницу, 23 марта, в Самаре пройдет прием граждан по вопросам соблюдения трудового...
22 марта 2018 , 13:47
169
Руководитель областного УФНС России Александр Вихров проведет прием граждан
Глава регионального налогового ведомства ответит на вопросы жителей Самары и представителей...
22 марта 2018 , 13:45
175
Болельщиками ЧМ-2018 в бесплатных поездах забронировано более трети мест
Перевозить их будут доппоезда на 30-ти маршрутах.
22 марта 2018 , 13:36
206
В Самаре отреставрируют «Шаховские казармы» на Вилоновской
На эти цели из федерального бюджета выделят 18 млн рублей. Заказчиком торгов выступает...
22 марта 2018 , 13:26
347
В Самарской области столкнулись Приора и фура, погиб мужчина
Авария произошла в среду, 21 марта, в 20:00 в Большеглушицком районе.
22 марта 2018 , 13:15
207
Завершили ремонт поврежденной теплосети на Ставропольской
В среду, 21 марта, произошел порыв трубы диаметром 500 мм на пересечении улиц Ставропольской и...
22 марта 2018 , 11:29
201
В Самарском Доме актера прошла лаборатория современной драматургии
Ее организатор - художественный руководитель театра «Витражи» Павел Карташев вместе...
22 марта 2018 , 11:22
170
Как в этом году будет проходить единый государственный экзамен по физике
Единый государственный экзамен по физике сдают многие выпускники - почти в каждом вузе есть...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
3366
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
3020
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
2598
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
2444
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2331
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
5 марта 2018
1020
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
752
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
587
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1573
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
1688
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.