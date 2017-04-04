В преддверии паводка в Самаре проверили качество воды

Инженерная служба Самарских коммунальных систем, обеспечивающих водоснабжение более чем миллиона жителей Самары, заверяет, что пять станций очистки работают штатно. Но с началом активного таяния для ужесточения контроля как обычно будет введен специальный «режим паводка». Саратовское водохранилище - главный источник водоснабжения Самары - уже вскрылось ото льда. И пока ни по химическим, ни по физическим показателям превышений норм нет. После недавнего дождя отмечалось небольшое превышение параметров по бактериологическим показателям. В этой связи поставщики воды скорректировали ввод реагентов на этапах водоподготовки, и для потребителей ситуация оказалась неопасной.Три поселка городского округа Самара с населением около 20 тысяч человек - Прибрежный, Береза и Рубежное - обслуживаются МП «Самараводоканал». Главный инженер предприятия Владимир Белов отмечает: если в Прибрежном и Березе поступающая в трубы вода полностью соответствует санитарным правилам и нормам (СанПиН), то в Рубежном она не дотягивает до нужных параметров по концентрации железа и мутности. Город предпринимает меры: здесь будет построена станция очистки воды, ввести в эксплуатацию ее планируется уже в этом году.Контролирующие структуры признают: на качество воды время от времени поступают жалобы от населения, хотя, справедливости ради, с каждым годом их становится все меньше.- Вода - важнейшая составляющая санитарного благополучия территории, и граждане должны знать, что ее качество постоянно находится под контролем, - подчеркивает начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Матюнина. - Ведется мониторинг всех 776 систем питьевого водоснабжения на территории губернии, и, поверьте, мы знаем все слабые места, сигналим о них эксплуатирующим организациям и органам власти. В прошлом году мы проверили половину систем водоснабжения, в позапрошлом была стопроцентная проверка. Все 25 исковых требований за прошлый год по неудовлетворительному водоснабжению - а в основном они касались небольших населенных пунктов - судом были удовлетворены. Предписано привести системы в нормативное состояние, что и должны делать на местах по решению суда.Роспотребнадзор приводит такие цифры: в прошлом году по микробиологическим показателям на территории губернии неудовлетворительными были признаны 5,3% проб воды. Это несколько больше, чем в среднем по стране (3,5%). Главная проблема - большой износ водопроводных сетей. В некоторых населенных пунктах губернии фиксируется ненормативное обеззараживание «сырья». В каждом таком случае работа сетей приостанавливается для их промывки и обеззараживания.- Тенденция у нас в губернии просматривается очень четко: развитие населенному пункту дают не только инфрастуктура, жилье, наличие работы, но и качественная вода, - считает заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Сергей Ульянкин. А значит, местные власти должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы люди не уезжали из родных мест в поисках качественной водопроводной воды.По уверениям специалистов, водоподготовка у нас находится на уровне. Сейчас в Самаре на насосно-фильтровальных станциях применяется двойная система обеззараживания - ультрафиолетом и хлором. Но, увы, многие системы водоснабжения имеют большой износ. С насосно-фильтровальной станции вода выходит нормативного качества, поскольку контроль там строгий. А вот дальше, на транзите по старым и нередко ржавым трубам, происходит так называемое вторичное загрязнение.- Потому сейчас, когда начала действовать программа капитального ремонта домов, жильцы все чаще просят привести в порядок не только кровлю, фасад, но и старые инженерные системы в здании, - подчеркивает Сергей Ульянкин. - Идет замена старых металлических труб на металлопластиковые, гораздо более экологичные и долговечные.А пока, если трубы в вашем доме старые, лучший вариант для питья - вода либо бутилированная, либо из водоразборных колонок. В колонки сырье поступает из магистральных трубопроводов, где постоянно идет интенсивное промывание систем. А значит, застоя и вторичного загрязнения практически нет.Что касается сильного запаха хлора от воды, особенно в период паводка, когда его концентрации для обеззараживания явно повышаются, Ирина Матюнина прокомментировала:- Случаев превышения нормативов по хлору за последние пять лет в Самаре не отмечено. Совсем обойтись без него нельзя, мы должны держать санитарную ситуацию под контролем. Вместе с ним в Самаре при водоподготовке идет и обеззараживание ультрафиолетом, так что подготовка двойная.85% жителей Самары (это 996 065 человек), по данным статистической отчетности органов надзора, в 2016 году обеспечивались доброкачественной водой. Еще 11,4% (133 856 человек) обеспечивались водой условно доброкачественной. 3,6 % (41 969 человек) - недоброкачественной (прежде всего из-за высокой природной жесткости).405 протоколов об административных правонарушениях санитарного законодательства составило управление Роспотребнадзора за минувший год. Наложено 357 штрафов.11материалов о правонарушениях, которые могут караться приостановлением деятельности предприятия, передано федеральным судьям. По итогам их рассмотрения приостанавливалась эксплуатация пяти объектов. Эксплуатация водопроводов возобновилась только после приведения систем к нормативным требованиям.48 планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями разработали водоснабжающие организации. 45 планов для включения в инвестиционные программы уже согласовано.Если вас не устраивает качество воды в доме, согласно договору на получение услуг ЖКХ вам надо обращаться с претензией к поставщику услуги. Нет исчерпывающей реакции поставщика - жалуйтесь в Роспотребнадзор или Государственную жилищную инспекцию. Если у вас есть сомнения по поводу жесткости воды, а прежде всего подобные жалобы поступают из Куйбышевского района Самары, на сайте СКС размещена карта жесткости воды по районам города, с комментариями и пояснениями.