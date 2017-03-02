02 марта 2017 года,
14:12
$ 58.38    61.54   Нефть 56.35 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Общество/

В Самаре состоялся благотворительный аукцион «Подари надежду»

Второй год подряд при поддержке городской администрации проходит благотворительный аукцион в пользу детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

В прошлом году умельцы из городского общества инвалидов передали двадцать своих работ для участия в аукционе. В результате было собрано около полумиллиона рублей. Перед началом нового аукциона участники смогли увидеть на экране детей, которым помогли средства предыдущей благотворительной акции, и услышать слова благодарности из уст лечащих врачей и родителей.

- Я очень рад, что второй раз подряд мы проводим этот аукцион, лоты которого - поделки, выполненные руками людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал глава Самары Олег Фурсов. - Разница между стартовой и окончательной ценой лота пойдет в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями крови. Эта категория ребят очень нуждается в нашей поддержке и любви.

Всего по итогам аукциона было собрано более миллиона рублей пожертвований в фонд помощи маленьким пациентам онкоцентра. Подробности - в следующем номере «СГ».
 
Фотогалерея
Фото 116069Фото 116070Фото 116071Фото 116072Фото 116073Фото 116074Фото 116075Фото 116076Фото 116077Фото 116078
Дата: 2 марта 2017 , 12:40
147
Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Общество
В Самаре состоялся благотворительный аукцион «Подари надежду»
2 марта 2017
147
В Самаре состоялся благотворительный аукцион «Подари надежду»
В Самаре прошла акция по сбору макулатуры
2 марта 2017
119
В Самаре прошла акция по сбору макулатуры
Власти продолжают разъяснять новый порядок начисления социальных выплат в регионе
2 марта 2017
157
Власти продолжают разъяснять новый порядок начисления социальных выплат в регионе
Эпидпорог по Самаре больше не превышен
1 марта 2017
226
Эпидпорог по Самаре больше не превышен
Самарская область в
28 февраля 2017
287
Самарская область в "пятерке" лидеров по продаже машин в России
Снова в моде. Какие настольные игры предпочитают самарцы?
28 февраля 2017
247
Снова в моде. Какие настольные игры предпочитают самарцы?
В Самаре пройдет благотворительный аукцион
27 февраля 2017
310
 
В Самаре пройдет благотворительный аукцион
Очередной температурный рекорд побит в Самарской области
27 февраля 2017
665
Очередной температурный рекорд побит в Самарской области
В Самаре прошли массовые народные гулянья по случаю Масленицы
26 февраля 2017
1027
1
В Самаре прошли массовые народные гулянья по случаю Масленицы
Лента новостей
2 марта 2017 , 13:32
259
В центре Самары сгорели два Лексуса
Инцидент произошел сегодня ночью.
2 марта 2017 , 12:45
231
В Самаре автобус столкнулся с Хондой. Пострадали две женщины
ДТП произошло вчера в 15:25 на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской в Самарском...
2 марта 2017 , 12:40
147
В Самаре состоялся благотворительный аукцион «Подари надежду»
  Второй год подряд при поддержке городской администрации проходит благотворительный...
2 марта 2017 , 12:25
210
Самарцев приглашают на открытые занятия по русскому языку
Они состоятся в преддверии Международной образовательной акции «Тотальный диктант»....
2 марта 2017 , 12:07
87
В галерее «Новое пространство» открылась выставка «Переплетение»
Моя бабушка очень хорошо вязала. Салфетки, кофточки и платья окружали нас повсюду и были...
2 марта 2017 , 10:47
119
В Самаре прошла акция по сбору макулатуры
К гаражу самарской школы №45 два дня назад шла и шла ребятня с полными сетками, коробками,...
2 марта 2017 , 10:37
130
Самару посетят «Русский витязь» и «Белый лебедь»
  В пятницу, 17 марта, в 17:00 в ТЦ «Сила Спорта» (Самара, Московское шоссе,...
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1
2
 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5074
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
3864
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
2984
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самарской области на «М-5» столкнулись две фуры и четыре иномарки
2 февраля 2017
2682
В Самарской области на «М-5» столкнулись две фуры и четыре иномарки
Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
У музея
19 февраля 2017
872
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
187
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
219
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
300
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.