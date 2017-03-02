В Самаре состоялся благотворительный аукцион «Подари надежду»
Второй год подряд при поддержке городской администрации проходит благотворительный аукцион в пользу детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
В прошлом году умельцы из городского общества инвалидов передали двадцать своих работ для участия в аукционе. В результате было собрано около полумиллиона рублей. Перед началом нового аукциона участники смогли увидеть на экране детей, которым помогли средства предыдущей благотворительной акции, и услышать слова благодарности из уст лечащих врачей и родителей.
- Я очень рад, что второй раз подряд мы проводим этот аукцион, лоты которого - поделки, выполненные руками людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал глава Самары Олег Фурсов. - Разница между стартовой и окончательной ценой лота пойдет в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями крови. Эта категория ребят очень нуждается в нашей поддержке и любви.
Всего по итогам аукциона было собрано более миллиона рублей пожертвований в фонд помощи маленьким пациентам онкоцентра. Подробности - в следующем номере «СГ».
В прошлом году умельцы из городского общества инвалидов передали двадцать своих работ для участия в аукционе. В результате было собрано около полумиллиона рублей. Перед началом нового аукциона участники смогли увидеть на экране детей, которым помогли средства предыдущей благотворительной акции, и услышать слова благодарности из уст лечащих врачей и родителей.
- Я очень рад, что второй раз подряд мы проводим этот аукцион, лоты которого - поделки, выполненные руками людей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал глава Самары Олег Фурсов. - Разница между стартовой и окончательной ценой лота пойдет в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями крови. Эта категория ребят очень нуждается в нашей поддержке и любви.
Всего по итогам аукциона было собрано более миллиона рублей пожертвований в фонд помощи маленьким пациентам онкоцентра. Подробности - в следующем номере «СГ».
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