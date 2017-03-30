В Самаре досрочная сдача экзаменов государственной итоговой аттестации продлится до 14 апреля
Завтра в Самаре состоится самый масштабный по количеству участников досрочный экзамен - базовая и профильная математика.
Уже сданы информатика, география и русский язык. Корреспондент «СГ» побывала на экзамене и узнала об особенностях этой процедуры.
Среди сдающих нет отстающих
Единственным пунктом проведения экзаменов досрочного этапа для всей губернии в этом году стала самарская школа №28. Минут за 40 до экзамена в фойе собираются выпускники. Некоторые - в сопровождении родителей. Находят себя в списках, узнают, в каком кабинете сдавать, и с паспортом, ручкой и бутылкой воды в руках ждут приглашения.
- Я в прошлом году сдавала, - рассказала самарчанка Яна. - В этом хочу улучшить балл и поступить в другой университет. Так как поняла, что медицина - не мое.
Маргарита Гришина три года назад сдавала ГИА в 9-м классе. Теперь решила поступать в институт и поэтому проходит процедуру снова.
- Очень страшно, - говорит Рита. - Не знаешь, что тебя ждет. На мой взгляд, сдавать экзамен непосредственно преподавателю спокойнее и проще. Но выбирать не приходится.
А выпускнику 2008 года Алексею Зорину, наоборот, было интересно вновь окунуться в учебный процесс:
- Волнение есть, но оно другое. Больше уверенности. Сначала не хотелось долго учиться. И, получив среднее специальное образование, пошел работать. Но когда оказываешься на руководящей должности и у тебя в подчинении люди с высшим образованием, надо соответствовать.
С целью профессионального роста или получения дополнительного образования на экзамен пришли и выпускники старшего поколения - в возрасте 50+.
Контроль и учет
Сдающих распределили по группам и проводили на третий этаж. Пройдя металлоискатель, они расселись по аудиториям - не более 15 человек в каждой.
- Все кабинеты полностью готовы к проведению экзамена, - отметила общественный наблюдатель Алина Гончарова. - В каждом ведется видеонаблюдение, имеется техника для печати контрольно-измерительных материалов и их сканирования после завершения работы.
Выпускников текущего года (четыре человека) разместили в отдельном крыле, чтобы не пересекались с «опытными». Досрочно эти ребята сдают ЕГЭ из-за соревнований и лечения в основной период экзаменов.
Учащаяся гимназии «Перспектива» Арина Малеева, находящаяся на индивидуальном обучении, сдает досрочно по семейным обстоятельствам.
- Готовилась очень серьезно, - говорит выпускница. - Каждый день репетиторы по русскому, математике и английскому. Сейчас тревожно. Но надо собраться, включить голову и сдать.
Еще до начала экзамена несколько человек попросились в уборную. Разрешили, но только с сопровождающим. Это необходимо, чтобы экзаменуемые не пользовались шпаргалками. Ведь их наличие при проходе через металлоискатель не определишь: не звенят. А иметь их строго запрещено. Если заметят - отправят домой. Лучше плохо сдать, чем быть выгнанным с позором.
Как рассказал региональный координатор федерального проекта «Корпус общественных наблюдателей» Александр Штоков, на территории Самарской области аккредитовано 17 общественных наблюдателей. Все они являются представителями Российского союза молодежи, прошли специализированное обучение и уже несколько лет дежурят на экзаменах.
- Они осуществляют контроль и мониторинг порядка проведения ЕГЭ. Следят в аудитории не только за учениками, но и за организаторами, чтобы не было давления на детей, четко выполнялись должностные инструкции и ЕГЭ прошел максимально объективно, честно и прозрачно, - пояснил Александр Штоков. - Для этого на пункте много и других специалистов, в том числе медики.
Время вносит изменения
За 10 минут до начала экзамена с выпускниками провели инструктаж. После звонка при них вскрыли диск и начали распечатку бланков.
- Для этого на пункте проведения экзамена есть члены государственной экзаменационной комиссии с персональными электронными печатями, с помощью которых возможно получение ключа доступа к контрольно-из- мерительным материалам, - рассказала главный специалист Самарского управления регионального министерства образования и науки Ирина Безбожнова.
Спустя минут 15 после начала экзамена главный специалист констатировала, что пришли еще не все зарегистрированные выпускники.
- Чтобы явка была стопроцентной, мы в течение двух часов еще пускаем на пункт опоздавших, - сообщила она. - С этого года порядком проведения экзаменов это допускается. Но для них инструктаж не проводится и время экзамена не увеличивается.
Есть и другие изменения. Например, в этом году была на полчаса увеличена длительность экзамена по биологии. В бланках ответов по всем экзаменам сокращено количество полей замен. После экзамена организатор обязан посчитать замены и удостоверить их количество подписью.
Экзамен по русскому языку длился четыре часа. Все прошло без нарушений.
Уже сданы информатика, география и русский язык. Корреспондент «СГ» побывала на экзамене и узнала об особенностях этой процедуры.
Среди сдающих нет отстающих
Единственным пунктом проведения экзаменов досрочного этапа для всей губернии в этом году стала самарская школа №28. Минут за 40 до экзамена в фойе собираются выпускники. Некоторые - в сопровождении родителей. Находят себя в списках, узнают, в каком кабинете сдавать, и с паспортом, ручкой и бутылкой воды в руках ждут приглашения.
- Я в прошлом году сдавала, - рассказала самарчанка Яна. - В этом хочу улучшить балл и поступить в другой университет. Так как поняла, что медицина - не мое.
Маргарита Гришина три года назад сдавала ГИА в 9-м классе. Теперь решила поступать в институт и поэтому проходит процедуру снова.
- Очень страшно, - говорит Рита. - Не знаешь, что тебя ждет. На мой взгляд, сдавать экзамен непосредственно преподавателю спокойнее и проще. Но выбирать не приходится.
А выпускнику 2008 года Алексею Зорину, наоборот, было интересно вновь окунуться в учебный процесс:
- Волнение есть, но оно другое. Больше уверенности. Сначала не хотелось долго учиться. И, получив среднее специальное образование, пошел работать. Но когда оказываешься на руководящей должности и у тебя в подчинении люди с высшим образованием, надо соответствовать.
С целью профессионального роста или получения дополнительного образования на экзамен пришли и выпускники старшего поколения - в возрасте 50+.
Контроль и учет
Сдающих распределили по группам и проводили на третий этаж. Пройдя металлоискатель, они расселись по аудиториям - не более 15 человек в каждой.
- Все кабинеты полностью готовы к проведению экзамена, - отметила общественный наблюдатель Алина Гончарова. - В каждом ведется видеонаблюдение, имеется техника для печати контрольно-измерительных материалов и их сканирования после завершения работы.
Выпускников текущего года (четыре человека) разместили в отдельном крыле, чтобы не пересекались с «опытными». Досрочно эти ребята сдают ЕГЭ из-за соревнований и лечения в основной период экзаменов.
Учащаяся гимназии «Перспектива» Арина Малеева, находящаяся на индивидуальном обучении, сдает досрочно по семейным обстоятельствам.
- Готовилась очень серьезно, - говорит выпускница. - Каждый день репетиторы по русскому, математике и английскому. Сейчас тревожно. Но надо собраться, включить голову и сдать.
Еще до начала экзамена несколько человек попросились в уборную. Разрешили, но только с сопровождающим. Это необходимо, чтобы экзаменуемые не пользовались шпаргалками. Ведь их наличие при проходе через металлоискатель не определишь: не звенят. А иметь их строго запрещено. Если заметят - отправят домой. Лучше плохо сдать, чем быть выгнанным с позором.
Как рассказал региональный координатор федерального проекта «Корпус общественных наблюдателей» Александр Штоков, на территории Самарской области аккредитовано 17 общественных наблюдателей. Все они являются представителями Российского союза молодежи, прошли специализированное обучение и уже несколько лет дежурят на экзаменах.
- Они осуществляют контроль и мониторинг порядка проведения ЕГЭ. Следят в аудитории не только за учениками, но и за организаторами, чтобы не было давления на детей, четко выполнялись должностные инструкции и ЕГЭ прошел максимально объективно, честно и прозрачно, - пояснил Александр Штоков. - Для этого на пункте много и других специалистов, в том числе медики.
Время вносит изменения
За 10 минут до начала экзамена с выпускниками провели инструктаж. После звонка при них вскрыли диск и начали распечатку бланков.
- Для этого на пункте проведения экзамена есть члены государственной экзаменационной комиссии с персональными электронными печатями, с помощью которых возможно получение ключа доступа к контрольно-из- мерительным материалам, - рассказала главный специалист Самарского управления регионального министерства образования и науки Ирина Безбожнова.
Спустя минут 15 после начала экзамена главный специалист констатировала, что пришли еще не все зарегистрированные выпускники.
- Чтобы явка была стопроцентной, мы в течение двух часов еще пускаем на пункт опоздавших, - сообщила она. - С этого года порядком проведения экзаменов это допускается. Но для них инструктаж не проводится и время экзамена не увеличивается.
Есть и другие изменения. Например, в этом году была на полчаса увеличена длительность экзамена по биологии. В бланках ответов по всем экзаменам сокращено количество полей замен. После экзамена организатор обязан посчитать замены и удостоверить их количество подписью.
Экзамен по русскому языку длился четыре часа. Все прошло без нарушений.
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