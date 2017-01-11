С начала зимнего периода с городских дорог вывезено уже 149 тысяч тонн снега

Улично-дорожная сеть находится под патронажем муниципального предприятия «Благоустройство». Городские коммунальщики боролись со снегом на проезжей части и тротуарах все новогодние каникулы. Обильные осадки и очередной многолетний рекорд, который был побит в эти дни, оставил сотрудников предприятия без новогодних каникул. Особенно сильный снегопад наблюдался 6 и 7 января. За двое суток выпало 25 см осадков. В эти дни на уборку улично-дорожной сети ночью направлялось свыше 200 единиц техники, днем - порядка 150. После уборки дороги и тротуары обрабатывали противогололедными реагентами.- В целом служба благоустройства справляется с повышенными нагрузками. Дороги поддерживаются в нормативном состоянии, - говорит заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. - Работу усложняет личный автотранспорт, который водители оставляли на обочинах. Как только машины убирают, сотрудники предприятия расчищают освободившиеся площадки. Всего за восемь дней каникул было вывезено 30 тысяч тонн снежных масс.По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, с учетом того, что выпало большое количество осадков, работа коммунальных служб будет дополнительно усилена. На ближайшие дни поставлена задача: увеличить объемы вывозимого снега с четырех тысяч тонн до девяти-десяти тысяч в сутки. Для этого потребуется выводить на улицы не 60- 70 самосвалов, а 120-130 машин. По словам Василенко, эти меры необходимы для того, чтобы избавить от снега как улицы первой-второй категории, так и въезды во дворы, к больницам и другим социальным объектам.В то же время горожане жалуются на заваленные снегом внутридворовые проезды. Напомним, что содержание придомовой территории - это ответственность управляющих компаний. Именно от них жителям следует добиваться качественной уборки. Если договориться с УК не получается, за содействием нужно обращаться в администрацию района.- Собственники домов по договору оплачивают уборку управляющим организациям, поэтому имеют полное право требовать от них качественной работы. За ненадлежащее исполнение обязанностей жилищным компаниям грозят штрафы, - поясняет Виктор Ненашев.За тем, насколько эффективно УК выполняют свои обязанности, следит также Городская административно-техническая комиссия по благоустройству. Только за минувшие выходные и праздничные дни проверка предприятия выявила 443 нарушения. По одним случаям будут составлены протоколы об административных правонарушениях, по другим вынесут предписания.Вчера на оперативном совещании в мэрии глава города Олег Фурсов задал вопрос относительно оснащенности управляющих компаний специальной техникой, в том числе средствами малой механизации.- Надо организовать проверку обеспеченности техникой, - поручил глава города. - Она стоит не так дорого, мы закупили ее для всех бюджетных учреждений. Приобрести ее для себя должны и управляющие компании. Дворы, тротуары надо тоже чистить тщательно, только лопатами при таких осадках много не сделаешь, нужны снегоотбрасыватели. Мы должны неуклонно требовать от управляющих компаний полного соблюдения современных стандартов благоустройства.Отдельный вопрос - очистка кровель от снега - также находится на контроле у городской администрации. Владимир Василенко дал поручение ответственным лицам уделить этой задаче первостепенное внимание:- Все кровли должны быть очищены. Те, по которым еще не проведены работы, должны быть огорожены. Срок - ближайшие два-три дня.Как заявил вчера руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, работа по очистке кровель выполнена на 48%, от снега очищено порядка 2400 скатных крыш.