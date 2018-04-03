Из Волгаря до площади Революции запустили новый автобусный маршрут

Время отправки первого рейса из Волгаря в 6:30, последнего - в 20:00. Стоимость проезда составляет 25 рублей.До 1 мая маршрут будет работать в пробном режиме. По результатам изучения пассажиропотока будет приниматься решение об открытии маршрута на регулярной основе, сообщает пресс-служба администрации Самары.